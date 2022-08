Indignation face au silence de la chancelière allemande alors que le dirigeant palestinien déclare qu’Israël a commis “50 holocaustes”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a lancé mardi une tirade choquante contre Israël à Berlin, la capitale allemande, où l’Holocauste – l’extermination massive de la communauté juive européenne – a été organisée, affirmant que l’État juif avait commis “50 Holocaustes”.

Le chancelier allemand Olaf Scholz est vivement critiqué pour ne pas s’être opposé à la déformation de l’Holocauste par Abbas lors d’une conférence de presse conjointe à la Chancellerie, où le dirigeant palestinien a fait ses commentaires.

Lorsqu’on a demandé à Abbas s’il prévoyait de s’excuser et d’aider à une enquête sur le massacre palestinien de septembre noir de 11 athlètes israéliens et d’un policier allemand lors des Jeux olympiques de Munich en 1972, il a répondu : « Si nous voulons creuser plus loin dans le passé, oui , s’il vous plaît, j’ai 50 massacres qui ont été commis par Israël, qui ont également été enregistrés dans des documentaires… 50 massacres, 50 Holocaustes, et à ce jour, chaque jour, nous avons des morts tués par les [Israeli Defense Forces]par l’armée israélienne.”

Le rabbin Abraham Cooper, doyen associé de l’organisation juive de défense des droits de l’homme basée à Los Angeles, le Simon Wiesenthal Center, a déclaré à Fox News Digital que Scholz devait imposer des conséquences à la “banalisation néfaste de la Shoah par Abbas”. [Holocaust]. Tenez Abbas et son AP corrompu responsables ! Le silence est admission. Nous attendons vos actions, pas seulement des mots retardés.”

Friedrich Merz, leader de l’opposition chrétienne-démocrate (CDU), a tweeté mardi : “Un événement incroyable à la Chancellerie. La chancelière aurait dû contredire le président palestinien sans équivoque et lui demander de quitter la maison !”.

Abbas a minimisé l’Holocauste et l’indifférence de Scholz au révisionnisme de l’Holocauste du dirigeant palestinien a déclenché une tempête d’indignation et de critiques.

Les gouvernements allemands après la Seconde Guerre mondiale ont largement décrit l’Holocauste – l’élimination par l’Allemagne nazie de six millions de Juifs européens – comme un génocide sans précédent et évitent les comparaisons.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré mardi sur Twitter : “Mahmoud Abbas accusant Israël d’avoir commis ’50 holocaustes’ alors qu’il se tenait sur le sol allemand n’est pas seulement une honte morale, mais un mensonge monstrueux”. Lapid, dont le père, Tommy, a survécu à l’Holocauste, a ajouté : “L’histoire ne lui pardonnera jamais [Abbas].”

Après avoir fustigé les critiques contre Scholz du Parti social-démocrate, il a tweeté mercredi : « Je suis dégoûté par les propos scandaleux tenus par le président palestinien Mahmoud #Abbas. Pour nous, Allemands en particulier, toute relativisation de la singularité de l’Holocauste est intolérable et inacceptable. Je condamne toute tentative de nier les crimes de l’Holocauste.”

Abbas a cherché à revenir sur ses propos. Il a publié une déclaration qualifiant l’Holocauste de “crime le plus odieux de l’histoire humaine moderne”. Il a ajouté qu’il voulait mettre en lumière les “crimes et massacres commis contre le peuple palestinien depuis la Nakba aux mains des forces israéliennes”.

Les Palestiniens invoquent le terme Nakba pour qualifier leur prétendue expulsion de leurs maisons pendant la guerre d’indépendance d’Israël en 1948 contre les États arabes.

Bild, le quotidien allemand à grand tirage le plus important, a classé la distorsion de l’Holocauste par Abbas comme largement “antisémite” et a noté qu’Abbas avait une longue expérience dans l’attisation de l’antisémitisme.

Le Bild a cité la thèse d’Abbas de 1982, “L’autre côté : la relation secrète entre le nazisme et le sionisme”, dans laquelle Abbas affirmait que les sionistes cherchant à construire l’État d’Israël avaient formé une alliance avec les nazis pour stimuler l’immigration vers la Palestine alors sous contrôle britannique. Abbas a également mis en doute l’existence de chambres à gaz dans les camps d’extermination nazis qui ont assassiné des Juifs.

Des chercheurs ont affirmé qu’il avait mis un point d’interrogation sur le nombre de six millions de Juifs tués pendant l’Holocauste, suscitant des accusations selon lesquelles Abbas s’était engagé dans la négation de l’Holocauste.

Des historiens et des experts du Moyen-Orient ont démystifié la thèse d’Abbas, qu’il n’a pas explicitement rejetée. Le spécialiste du Moyen-Orient d’origine libanaise, le Dr Edy Cohen, a accusé Abbas en 2017 d’être un “négationniste de l’Holocauste”. Cohen est un spécialiste israélien qui a longuement analysé l’antisémitisme arabe dans la région.

Le président de la communauté juive allemande, Josef Schuster, a critiqué Scholz en déclarant : « Je pense qu’il est scandaleux qu’une relativisation de l’Holocauste, en particulier en Allemagne, lors d’une conférence de presse à la Chancellerie fédérale, ne soit pas contestée.

Les responsables allemands qui fomentent le dénigrement de l’Holocauste ou gardent le silence sur le dénigrement de l’Holocauste ont déclenché des scandales au fil des ans.

En 2019, le commissaire allemand Michael Blume, chargé de lutter contre l’antisémitisme dans l’État méridional du Bade-Wurtemberg, a comparé l’activiste juive allemande Malca Goldstein-Wolf au meurtrier de masse nazi Adolf Eichmann. Le meilleur chasseur de nazis du Centre Simon Wiesenthal, Efraim Zuroff, a exhorté Blume à s’excuser auprès de Goldstein-Wolf et à démissionner.

Ali Larijani, l’ancien président du parlement du régime iranien, a déclaré lors de la conférence de 2009 Conférence de Munich sur la sécurité que son pays a “différentes perspectives sur l’Holocauste”. L’Allemagne interdit la négation de l’Holocauste mais n’a engagé aucune action en justice contre Larijani.

En 2008, en tant que chef du “conseil des droits de l’homme” du régime iranien, Mohammad Larijani, le frère d’Ali, a nié l’Holocauste lors d’un événement parrainé par le ministère allemand des Affaires étrangères près du mémorial de l’Holocauste à Berlin. Il a également appelé à la destruction d’Israël. Le gouvernement allemand n’a pas pénalisé Mohammad Larijani pour sa négation de l’Holocauste.