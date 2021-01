Les habitants sont scandalisés par une photo de koala attaqué par un chien sans collier ni laisse dans un parc.

Le gros chien, qui appartiendrait à un touriste, se tenait au-dessus du marsupial impuissant de Raymond Island, Victoria, avec le koala enfermé dans ses mâchoires.

Les sauveteurs n’ont pas été en mesure de vérifier si le koala était gravement blessé alors qu’il se retirait vers la sécurité d’un imposant gommier au moment où ils sont arrivés sur les lieux.

Une photo a été prise par un habitant d’un koala attaqué par un chien sur l’île Raymond

Dans un message publié sur Facebook, on pense que le koala n’a pas été gravement blessé, car un témoin oculaire a déclaré que le chien était « simplement curieux ».

Mais cela ne peut être confirmé.

« Malheureusement, s’il a été mordu, il pourrait être en difficulté parce qu’ils contractent des infections par morsure de chien », a déclaré Catherine Winzer, sauveteur de koala, à Yahoo News Australia.

Mme Winzer n’a pas pu se rendre au koala en raison du positionnement difficile de l’arbre alors qu’il pendait au-dessus de l’eau.

« L’arbre est énorme, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre de voir ce qui se passe et s’il vient à terre, nous essaierons de l’attraper et de le vérifier. »

Le koala a depuis disparu du gommier, mais selon la publication Facebook, les habitants gardent un œil sur.

« Comme nous sommes sur l’île, nous pouvons garder un œil sur tout koala le long de ce tronçon de route, aussi je suis sûr que les membres du public nous feront savoir s’il est vu sur le terrain », lit-on.

L’image, prise sur le site touristique populaire de l’époque victorienne, a suscité l’indignation des habitants, beaucoup affirmant que le photographe aurait dû aider le koala plutôt que de prendre une photo.

« Je ne peux pas croire qui que ce soit s’est tenu là et a pris une photo au lieu d’aider le koala », a écrit sur.

Le Koala s’est retiré dans un gommier à proximité pour des raisons de sécurité et les sauveteurs n’ont pas pu y accéder pour aider d’éventuelles blessures.

«Pourquoi resteraient-ils là et prendraient-ils une photo au lieu de chasser le chien?», S’est interrogé un autre.

Mais des témoins ont dit qu’elle avait en fait aidé, en essayant de faire relâcher le koala au chien après avoir pris cette photo.

Le propriétaire du chien a été invité à le mettre en laisse.

Les défenseurs de la faune ont déclaré qu’il était essentiel de disposer de preuves photographiques de ces incidents, car cela est devenu une préoccupation croissante sur l’île.

Ils espèrent que de telles images permettront aux touristes de mieux surveiller leur chien et de sauver les koalas de ce terrible destin.

Alors que la destination touristique gagne en popularité, les défenseurs de la faune sont frustrés par le manque d’initiative des gouvernements locaux et des États.

L’île Raymond (photo) gagne en popularité au cours de cette saison des vacances, mais il n’y a qu’un seul panneau indiquant aux visiteurs de tenir leurs chiens en laisse

Au cours de la semaine dernière seulement, deux koalas ont été attaqués par des chiens, selon Shelley Robinson d’un groupe de sauvetage à but non lucratif, Koalas of Raymond Island.

«L’île Raymond a définitivement été découverte par les touristes, et cela a entraîné toutes sortes de problèmes», a déclaré Mme Robinson.

Elle a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un panneau « facilement manquable » à l’entrée de l’île qui avertit les gens de laisser leurs chiens en laisse et qu’il y avait un manque d’application de cette règle, en particulier pendant cette saison des vacances.

« Il n’y a pas de Rangers avec qui être en contact pour le moment », a déclaré Mme Robinson.

Mme Robinson a proposé aux habitants et aux touristes des lignes directrices à suivre.

«Soyez conscient que lorsque le koala descend en se déplaçant d’arbre en arbre, ce n’est pas le moment de laisser vos chiens se promener», dit-elle.

« Le moment où un koala est susceptible de bouger est le matin et le soir, alors n’ayez pas votre chien dans la cour.

«La majorité des habitants en sont conscients, pour le moment, les touristes ne le sont pas et ils doivent l’être.