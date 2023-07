Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Je nombre de personnes en deuil était si important que des foules se sont déversées hors de la mosquée parisienne et ont interrompu la circulation alors qu’elles priaient au milieu de la rue.

Le meurtre de Nahel Marzouk, 17 ans, par la police a été qualifié d' »exécution » et a enflammé la fureur de la nation, provoquant un niveau d’agitation jamais vu en France depuis plus d’une décennie.

Au moins 2 400 personnes ont été arrêtées à travers le pays, des couvre-feux ont été imposés et les transports publics ont été réduits alors que des batailles de rue ouvertes faisaient rage entre les manifestants et la police et que les pillages devenaient monnaie courante.

En réponse, le président Emmanuel Macron a déployé 45 000 officiers, dont des unités antiterroristes d’élite et des véhicules blindés qui parcourent les rues.

Mais samedi, lors des funérailles de Nahel dans une mosquée de Nanterre, la banlieue ouest de Paris où il vivait et a été mortellement abattu, l’absence la plus flagrante était celle des forces de sécurité.

Des volontaires de la communauté locale ont plutôt surveillé sèchement les rues, qui sont gribouillées avec la phrase «le pays de l’impunité policière».

Ils ont maîtrisé les émotions, qui ont été vives lorsque le corps a été amené dans un corbillard escorté par des centaines de personnes à pied et en scooter.

« C’est fini », a déclaré courageusement la mère de Nahel M, Mounia, dans un nuage de sympathisantes après que le cercueil ait été descendu dans la terre.

« Il était allé au paradis.

Nahel – un adolescent d’origine marocaine et algérienne – a été abattu par un policier lors d’un contrôle routier mardi : un incident qui a été filmé sur un téléphone portable et a montré Nahel en train de s’éloigner des policiers avant qu’on ne lui tire dessus.

Indignés par le meurtre et les efforts apparents de la police pour dépeindre Nahel comme un adolescent troublé recherché par la loi, des milliers de personnes ont manifesté à travers le pays.

Un manifestant déplace une barrière métallique lors d’une manifestation à Caen, dans le nord-ouest de la France (AFP via Getty Images)

La mort de Nahel a été « la dernière goutte à faire déborder le vase », ont répété à plusieurs reprises des amis de la famille L’indépendant. La France a explosé.

Pendant quatre nuits, les rues de villes comme Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Lille ont été incendiées par des pillards saccageant des dizaines de magasins et incendiant 2000 véhicules selon le ministère de l’Intérieur.

Il y a eu des appels au calme et au président Macron d’imposer l’état d’urgence, avec plus de troubles à l’horizon.

Les Nations Unies ont également pesé en exhortant le pays à « s’attaquer sérieusement aux problèmes profonds de racisme et de discrimination dans l’application des lois ».

Cela a pesé sur le profil diplomatique de M. Macron. Samedi, M. Macron a été contraint de reporter ce qui aurait été la première visite d’État d’un président français en Allemagne en 23 ans, invoquant des problèmes de sécurité intérieure.

Une femme rend hommage sur le site où Nahel est mort, peu après ses obsèques, à Nanterre (Getty)

Lors de la marche funèbre vers le cimetière au sommet d’une colline, des amis de la famille se sont dits « profondément choqués » et ont évoqué la lutte contre le racisme endémique dans la police française.

« Je suis secouée, nous le sommes tous, surtout en tant que mère avec des enfants vivant dans ce quartier », a déclaré Theresa, 60 ans, qui vivait à côté de la grand-mère de Nahel et connaissait personnellement l’adolescente, qu’elle a décrite comme « sourire, travailleuse et gentille ». .

« Dieu merci, il y a une vidéo, la police ment tout le temps. Cela pourrait changer les choses », a-t-elle ajouté.

Mohamed, 60 ans, qui fait également partie de la communauté algérienne de Nanterre et ami de Mounia, la mère de Nahel, a déclaré qu’ils étaient tous traités comme des « citoyens de seconde zone ».

« Nahel était le monde entier de sa mère, et maintenant il est parti. Elle a tout perdu. Nous n’avons tout simplement pas les mêmes droits.

Nahel était le monde entier de sa mère, et maintenant il est parti. Nous n’avons pas les mêmes droits Mohamed, ami de la famille

Ses commentaires ont été repris par une demi-douzaine d’autres personnes en deuil L’indépendant parlé tout au long de la journée.

« Si vous n’êtes pas blanc, vous n’êtes pas égal. Il existe un système de nationalité à deux niveaux », a déclaré Abdelmalek Hamchoui, 62 ans, un responsable de la communauté locale.

« On m’a fait sentir que je n’étais français que sur papier », a ajouté Hadhrami Belhachemi, 35 ans.

Et donc l’incident a jeté une lumière crue sur le système judiciaire et judiciaire français.

Abdelmadjid Benamara, l’un des avocats de la famille, également originaire de Nanterre, a qualifié le meurtre de Nahel d' »exécution » et a déclaré L’indépendant ce n’était que le dernier d’une longue série d’incidents alarmants commis par la police française.

Il a appelé à une série d’enquêtes sur la réponse de la police à l’incident et à des réformes majeures du système judiciaire.

Il faut appeler un chat un chat : c’est une exécution Abdelmadjid Benamara, l’avocat de la famille de Nahel

« Vous ne pouvez pas être hypocrite à ce sujet. Quand un policier tue un jeune adolescent, il faut appeler un chat un chat : c’est une exécution. Vous devez ouvrir la bonne enquête », a-t-il ajouté.

Alors que le policier qui a tiré le coup de feu a été placé en garde à vue pour homicide volontaire lorsqu’une vidéo de l’incident est apparue, le deuxième policier sur les lieux n’a pas été inculpé et travaille toujours, a poursuivi M. Benamara.

« Le problème vient du système juridique dans son ensemble après qu’un projet de loi de 2017 a assoupli les règles concernant le droit des policiers d’utiliser leurs armes à feu. »

« En 2022, il y a eu 13 cas où la police française a tiré sur des citoyens, dans des circonstances similaires au meurtre de Nahel M. Parmi ceux-ci, seuls cinq font l’objet d’une enquête », a-t-il ajouté.

Des policiers marchent à côté d’une voiture incendiée détruite lors d’affrontements entre manifestants et CRS à Nanterre, près de Paris (EPA)

La seule différence cette fois est qu’il y a une vidéo de l’événement.

« Il y a un contrat social entre le peuple et le gouvernement qui a été rompu. Il n’y a plus de confiance », a-t-il ajouté.

Les troubles ont également ravivé le souvenir des émeutes de 2005 qui ont secoué la France pendant trois semaines et forcé le président de l’époque, Jacques Chirac, à déclarer l’état d’urgence.

Cette vague de violence a éclaté dans la banlieue parisienne de Clichy-sous-Bois et s’est propagée à travers le pays après la mort de deux jeunes hommes qui ont fini par être électrocutés dans une sous-station électrique alors qu’ils se cachaient de la police.

Beaucoup de gens L’indépendant parlé a dit que rien n’avait changé depuis lors.

Des policiers marchent alors qu’ils tentent de disperser des manifestants avec des gaz lacrymogènes lors d’une manifestation contre la police à Marseille, dans le sud de la France (AFP via Getty Images)

« Je vis dans ce quartier depuis 27 ans, et il n’a fait que devenir plus raciste chaque année », a déclaré Laslah Bagdad, 58 ans, une autre personne en deuil de Nanterre lors des funérailles de Nahel.

« Comment tu combats ça je ne sais pas. »

L’explosion de rage à travers le pays, déclenchée par la preuve vidéo du meurtre de Nahel qui indique un homicide, pourrait être le catalyseur d’un avenir différent, a poursuivi Theresa.

« Nous avons une expression : 100 ans pour le voleur, un an pour le maître. Cela incarne vraiment la situation ici », a-t-elle déclaré.

« Mais maintenant, nous pensons que le changement va se produire. »