Une petite chambre sans fenêtre qui convient à peine à deux lits simples a suscité l’indignation après avoir été annoncée pour 84 £ par semaine pour chaque locataire.

La chambre miniature d’une maison de cinq chambres située à Auckland, en Nouvelle-Zélande, est arrivée sur le marché la semaine dernière, faisant l’objet d’une publicité sur le site Web de l’établissement TradeMe.

Il est décrit comme «idéal pour les personnes qui aiment flatter et se faire de nouveaux amis. Espace de rangement supplémentaire (au-dessus de la cuisine), disponible pour ranger les valises.

Il contient un ventilateur, un radiateur et une armoire tandis que l’électricité, l’eau, Internet illimité, la télévision par satellite et un service de ménage hebdomadaire sont inclus dans le prix de location, ainsi que l’utilisation de la lessive et du sèche-linge.

L’appartement est idéalement situé près de l’Université de technologie d’Auckland et de l’Université d’Auckland.

Le fondateur de Gimme Shelter Aotearoa, a déclaré James Crow Des trucs le prix de la chambre a mis en évidence le «manque criant de logements abordables ou appropriés» dans la ville.

Il a également souligné que la pièce semblait avoir été utilisée comme buanderie ou bureau dans le passé.

L’annonce indique que l’appartement de cinq chambres a six places libres et dispose de deux douches et de deux toilettes.

L’occupation en chambre simple est également disponible pour 124 £ par semaine.

M. Crow a ajouté que de nombreux locataires recherchent des moyens plus abordables de vivre à Auckland, ce qui pourrait même signifier partager une chambre avec un inconnu.

La chambre fera l’objet d’une enquête par les services de location pour déterminer si elle enfreint les règles de location.

Selon la loi sur les services résidentiels (RTA), chaque pièce doit avoir une fenêtre ou un autre moyen de laisser entrer la lumière et la ventilation.

La publicité a suscité l’incrédulité lorsque les images ont été partagées sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Le propriétaire devrait être dénoncé. C’est immoral.

Un autre a déclaré: «L’immigration n’a pas toujours profité à la qualité de vie de la Nouvelle-Zélande. La chambre serait bien pour une chambre pour 160 $ ​​par semaine. Elle a l’air propre.

« J’imagine que les étudiants internationaux en seraient satisfaits, mais cela crée un mauvais précédent. Il est temps qu’il y ait une #GreedyBastardsTax sur les ventes de maisons. »

Un autre utilisateur de médias sociaux a ajouté: «Ce qui est triste, c’est qu’il y a des gens qui choisissent littéralement de« faire chaud »avec d’autres travailleurs postés – ils louent une place et ont plus de personnes dans un appartement que de lits, se relayant pour dormir.

«Et puis même en dehors de la ville, il y a des endroits où tout le foutu salon est occupé par des matelas et des draps sales dans lesquels les familles parviennent à se faufiler.