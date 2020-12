Un jeune musulman a été attaqué par d’autres musulmans après avoir publié en ligne des photos d’une fête de Noël à laquelle il avait assisté. L’incident a poussé les hauts responsables français à condamner le «séparatisme» islamique et à s’engager à continuer à le combattre.

L’incident, qui s’est produit dans la ville nord-est de Belfort, a été rapporté samedi par les médias locaux. La victime, âgée de 20 ans, est le fils d’agents des forces de l’ordre.

Peu de temps après avoir publié les photos de la fête, il a été menacé par une connaissance qui était également musulmane – les adeptes purs et durs de l’Islam considèrent que participer aux festivités d’une autre religion est totalement inapproprié.

Il a fustigé le jeune homme comme un « Sale fils de blanc, fils de serpent, fils de police » et a promis de « spectacle » lui quel «Vrai arabe» devrait être. Bien que le ton de la conversation était loin d’être amical, le jeune homme a accepté de rencontrer son accusateur en personne pour régler leurs différends.

Aussi sur rt.com L’effort français pour lutter contre « l’islamisme radical » est voué à l’échec si Macron SPINELESS n’ose plus le mentionner par son nom dans une nouvelle loi

La ligne dure outragée s’est présentée aux côtés de quatre autres hommes, qui ont battu le jeune homme de 20 ans et l’ont menacé de violences supplémentaires s’il signalait l’incident à la police. Malgré l’intimidation, le jeune homme a porté plainte contre ses agresseurs et sa mère s’est engagée à poursuivre les suspects. «Il est tombé dans une embuscade,» elle a été citée par les médias locaux comme disant.

Cet incident ne doit pas rester sans conséquences. Ce sont des comportements sectaires et racistes. C’est inacceptable au 21e siècle. Chacun est libre de célébrer ce qu’il veut et comme il le souhaite.

L’incident n’a pas échappé à l’attention des hauts responsables français. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a confirmé que l’attaque avait eu lieu et qu’une enquête avait été ouverte. Darmanin a condamné le sentiment anti-police que les suspects avaient apparemment montré et qualifié d’islamiste « séparatisme » inacceptable.

«À Belfort, un jeune homme a été agressé parce qu’il célébrait Noël et n’était pas un ‘bon arabe’. Circonstance «aggravante»: être fils de policiers, » le ministre a écrit sur Twitter samedi soir.

Il n’y a pas de place pour le séparatisme dans notre pays, pas de place pour le racisme – d’où qu’il vienne.

Ces derniers mois, la France a subi une série d’attaques terroristes de la part de radicaux islamistes, notamment la décapitation horrible d’un enseignant en dehors de Paris. Le professeur a été pris pour cible par un jeune musulman après avoir montré à sa classe les tristement célèbres caricatures du prophète Mahomet publiées par le magazine satirique Charlie Hebdo. Bien que la représentation du Prophète soit considérée comme blasphématoire dans l’Islam, les caricatures provocantes sont considérées comme particulièrement offensantes par de nombreux musulmans.

Aussi sur rt.com Le procès des complices de l’attaque de Charlie Hebdo déclare les 14 coupables, mais la France est loin de résoudre son problème de terrorisme islamiste

À la suite de l’attaque, de hauts responsables français, dont le président Emmanuel Macron, ont promis de combattre les islamistes extrémistes par tous les moyens nécessaires et d’éliminer l’idéologie extrême du pays. La réponse difficile de Macron a provoqué des querelles diplomatiques avec un certain nombre de pays à majorité musulmane et des manifestations contre le président.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!