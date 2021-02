Indignation en cas de panne: les Texans voient des factures d’électricité aussi élevées que 17000 $ après une tempête brutale qui a détruit le réseau et laissé des millions de dollars sans électricité

Indignation en cas de panne: les Texans voient des factures d’électricité aussi élevées que 17000 $ après une tempête brutale qui a détruit le réseau et laissé des millions de dollars sans électricité

À la suite d’une violente tempête hivernale qui a coupé l’électricité à des millions de Texans, certains résidents signalent des pics colossaux dans leurs factures d’électricité, certains ont demandé à payer plus de 17000 $ pour quelques semaines de service seulement.

Alors que le réseau électrique du Texas a été battu par une tempête de neige et de verglas de plusieurs jours cette semaine – ce qui a incité le directeur des services publics de l’État, ERCOT, à imposer des coupures de courant continuelles – une grave pénurie d’électricité a fait grimper les coûts de gros à des niveaux astronomiques. Alors qu’environ 4 millions de Texans ont été laissés dans le noir, certains de ceux qui ont la chance de ne pas perdre le pouvoir récoltent maintenant le tourbillon sous la forme de factures vertigineuses.

Ty Williams, un habitant du Texas, a déclaré à une filiale locale d’ABC que, bien qu’il paie généralement 660 dollars par mois pour sa maison, sa maison d’hôtes et son bureau, on lui a demandé de débourser 17000 dollars cette fois-ci – et ce n’est que pour la première quinzaine de février. .

«Comment diable peut-on payer ça? Je veux dire que vous passez de quelques centaines de dollars par mois … il n’y a absolument aucun moyen, » Williams a dit, ajoutant « Cela n’a aucun sens. »

Vous êtes pratiquement pris en otage et vous ne pouvez rien y faire.

Lorsque votre compagnie d’électricité vous dit de changer, mais que le changement est suspendu depuis plus d’une semaine maintenant. En utilisant aussi peu que possible une maison de 1300 pieds carrés et c’est ma facture. . Comment est-ce juste. Je n’ai payé que 1200 $ pour toute l’année 2020 @Fox News @wfaa @tedcruz @GovAbbott pic.twitter.com/AylTS4m0j4 – kat et tony (@katandtonyT) 18 février 2021

Un entrepreneur de 38 ans, Royce Pierce, quant à lui, dit qu’il doit plus de 8 100 dollars pour sa consommation d’électricité jusqu’à présent ce mois-ci, une forte augmentation par rapport à sa facture de janvier de 387,79 dollars.

«C’est époustouflant. Honnêtement, je ne croyais pas au prix au début », Pierce a dit au Daily Beast. «Ce n’est pas une sensation formidable de savoir qu’il y a un projet de loi imminent que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre.»

L’ami d’un ami vient de faire passer cette facture en griddy tout en passant par des pannes de courant dans une petite maison. C’est de l’extorsion pic.twitter.com/wN9MEGHUAG – Andrew Kochie (@AndrewKochie) 17 février 2021

Avant que l’État ne soit secoué par les intempéries de cette semaine, l’électricité en gros au Texas coûtait moins de 50 dollars par mégawattheure, selon les données d’ERCOT. Lundi, cependant, la Commission d’utilité publique du Texas (PUCT), un organisme de réglementation de l’État, a ordonné au gestionnaire du réseau d’augmenter les prix à plus de 9000 dollars par mégawattheure, citant «Les conditions de rareté du marché» et son «Autorité totale sur ERCOT.»

Lors d’une réunion publique ce soir, les commissaires de la PUC ont dirigé @ERCOT_ISO modifier les modèles de tarification de l’électricité afin de refléter plus précisément les conditions de rareté du marché.

En savoir plus ici: https://t.co/TbXR4qzy4V#ServingTexans pic.twitter.com/TjWvrjZRH2 – PUC du Texas (@PUCTX) 16 février 2021

Williams et Piece utilisent le fournisseur d’électricité Griddy, qui a fait l’objet de critiques cinglantes au milieu de la hausse des prix. Mais la société a fait valoir que l’ordre de PUCT est à blâmer pour la flambée, insistant sur le fait « A changé les règles » et gardé les coûts « 300 fois plus élevé que le prix de gros normal, » même après que le réseau électrique ait retrouvé une capacité suffisante pour revenir à des niveaux normaux. L’explication n’a cependant guère apaisé les critiques.

C’est tellement mauvais. Si @GovAbbott a une once de bon sens, il dira à Griddy et au reste de ces vipères de se défaire et de refuser de faire payer les Texans deux fois: une fois pour l’incompétence et maintenant pour la cupidité https://t.co/xaW3Kv0UrO – Alex Leo (@AlexMLeo) 19 février 2021

Alors que Griddy s’est gardé de savoir s’il renoncerait à l’une des augmentations de prix ou offrirait une forme de soulagement aux clients, plus tôt cette semaine, il a exhorté les clients à simplement trouver un autre fournisseur, le PDG Michael Fallquist disant «Nous voulons ce qui est juste pour nos consommateurs, nous les encourageons donc à partir.»

«Nous avons pris la décision sans précédent de dire à nos clients – pour lesquels nous avons travaillé très dur pour obtenir – qu’ils sont mieux à court terme avec un autre fournisseur,» il a continué.

Griddy et une poignée d’autres fournisseurs utilisent un modèle commercial qui expose les clients aux fluctuations des coûts de gros de l’énergie en temps réel, facturant des frais mensuels de 9,99 $ en plus du coût direct de l’électricité. Bien que cette approche ait souvent permis aux clients d’économiser de l’argent, elle a fait le contraire cette semaine, envoyant les factures à des niveaux sans précédent.

Un autre fournisseur texan appartenant au gouvernement de la ville de San Antonio, CPS Energy, a suggéré à ses clients d’organiser un plan de paiement sur «10 ans ou plus» faire les factures massives « plus abordable. »

Q – Le CPSE va-t-il offrir un allégement de paiement aux clients? R: Nous comprenons qu’il serait inacceptable que les clients assument les coûts de leur facture mensuelle, nous travaillons donc avec diligence pour trouver des moyens de répartir ces coûts sur 10 ans ou plus pour le rendre plus abordable. – CPS Energy (@cpsenergy) 19 février 2021

L’offre n’a pas été bien accueillie, déclenchant des menaces de boycott et des allégations d’escroquerie de prix.

«Êtes-vous fou? Ceux d’entre nous qui avaient de l’énergie et qui l’ont encore préservé obtiennent des tarifs à la hausse? » a écrit un résident furieux. «Je ne paie pas quatre fois le montant que je le ferais normalement, demande accrue ou non. Les clients ne devraient PAS en assumer le moindre coût. »

Que se passe-t-il si tout le monde boycotte votre cul et ne paie rien? Vous nous avez obligés à nous y habituer aux pires températures possibles. Je suis sûr que nous pouvons gérer le temps modéré que nous connaissons actuellement. Et cette merde! – 🇺🇸 (@Birdhouse_L) 19 février 2021

@DiegoBernalTX @Ron_Nirenberg @ Trevino_D1 cela veut-il dire à quoi ça ressemble? Un projet de loi si important qu’il nous faut 10 ans pour les rembourser? Cela ressemble à une augmentation illégale des prix pendant un état d’urgence déclaré. Rapportera en conséquence si vrai. – David Burleson (@dsburleson) 19 février 2021

Alors que le Texas contrôle progressivement ses problèmes d’électricité, plus de 100 000 habitants restent sans électricité, selon les données recueillies par poweroutage.us. Le gouverneur Greg Abbott, quant à lui, a appelé à une enquête sur la gestion de la crise par ERCOT, accusant le gestionnaire de réseau de mentir sur sa capacité à faire face au blizzard.

« Ils ont dit cinq jours avant que la tempête hivernale ne frappe – le PDG d’ERCOT a assuré ERCOT, et je cite, » nous sommes prêts pour les températures froides qui arrivent « , » Abbott a dit, ajoutant «Ce qui est arrivé cette semaine à nos compatriotes texans est inacceptable et ne peut plus être reproduit.»

Aussi sur rt.com Avec 300k toujours sans électricité, le gouverneur du Texas Greg Abbott lance une sonde dans le gestionnaire du réseau, dit ERCOT a menti sur la préparation de la tempête hivernale

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!