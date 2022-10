Indignation en Afrique du Sud alors que les accusations sont abandonnées dans une affaire de viol collectif

JOHANNESBURG – Des groupes de défense des droits des femmes en Afrique du Sud ont exprimé leur indignation jeudi et critiqué la police pour ses échecs présumés après l’abandon des charges contre 14 hommes accusés de viol collectif et de vol de membres féminins d’une équipe de tournage dans une mine abandonnée à Krugersdorp, à l’ouest de Johannesburg.

Les hommes, soupçonnés d’être des mineurs illégaux, ont été arrêtés lors d’une descente de police à la mine après qu’au moins huit femmes aient été attaquées et violées alors qu’elles tournaient un clip vidéo en juillet.

Les manifestants sont également descendus sur les mines abandonnées, bloquant les trous que les mineurs utilisent pour aller sous terre et brûlant leurs tentes de fortune et leurs biens. Des mineurs ont été appréhendés, agressés et remis à la police.