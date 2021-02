Indignation des propriétaires de Northumberland après l’éclatement d’égouts dans leur domaine

Des habitants dégoûtés se sont réveillés pour trouver leurs maisons entourées d’eaux usées après des jours de fortes pluies qui ont causé des inondations dans un nouveau domaine.

Les familles vivant dans The Fairways Estate, à Cramlington, Northumberland ont été horrifiées par les ruisseaux d’eau sale, qu’ils prétendent même avoir déposé des déchets humains solides dans certains jardins.

Kimberley Bourton a emménagé dans sa toute nouvelle maison de 260 000 £ sur le développement avec son mari Lee en août, ravie de commencer la vie dans ce qui aurait dû être leur « maison idéale ».

Kimberley et Lee Bourton, sur la photo, ont emménagé dans une maison neuve à Cramlington, dans le Northumberland, en août

Lors des récentes tempêtes, de l’eau sale s’est échappée des égouts, même en éclatant les couvercles de regards ouverts

Mais elle a déclaré que le couple était aux prises avec des problèmes de drainage à la maison depuis, avec des couvercles de regards débordant « après de fortes pluies ».

Mme Bourton, 48 ans, a déclaré que les jours suivants de pluie torrentielle, des ruisseaux d’eau « dégoûtants » coulaient sur le domaine.

Le travailleur du NHS a déclaré: « Nous avions en fait une rivière d’eaux usées qui coulait sur notre pelouse avant et sur l’allée. On ne peut pas tirer la chasse d’eau quand les drains débordent, c’est dégoûtant, absolument terrible.

«De nombreuses autres maisons du domaine ont été touchées. Une dame avait fait du shopping et est revenue pour découvrir que son jardin était couvert de matières fécales, partout dans le patio.

«Nous sommes préoccupés par la santé des résidents, en particulier avec Covid, c’est très inquiétant.

Persimmon Homes, à qui le couple a acheté la maison, a déclaré qu’il travaillait pour résoudre le problème avec le co-développeur Bellway, qui a également construit des maisons sur le site.

Le couple a déclaré qu’ils s’étaient « cogné la tête contre un mur de briques » en essayant de résoudre les problèmes avec leur maison depuis qu’ils avaient emménagé.

Mme Bourton a déclaré: « Nous avons eu beaucoup de problèmes de drainage depuis notre emménagement: nous n’avons jamais pu utiliser notre jardin arrière depuis que nous avons emménagé car il est juste recouvert de boue.

«La parcelle que nous avons choisie a une belle perspective sur les champs: c’était censé être notre propriété idéale et elle n’a vraiment pas fonctionné comme elle le devait. Vous vous attendez juste à ce que ce soit une nouvelle maison brillante dans laquelle vous pouvez emménager sans aucun problème, mais cela n’a été qu’une chose après l’autre.

Un porte-parole de Persimmon Homes a déclaré: « Nous nous excusons auprès de nos clients qui ont été touchés et souhaitons les rassurer sur le fait que nos ingénieurs examinent la cause pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

Cette image, prise lors d’une récente tempête, montre de l’eau jaillissant de l’égout

«Nous pensons que les conditions météorologiques extrêmes ont fait pénétrer l’eau de surface dans le système de drainage qui s’est ensuite échappé des couvertures de drainage.

«Dès que nous avons été mis au courant du problème, nous avons demandé à des entrepreneurs spécialisés de pomper et d’éliminer les eaux usées des systèmes, de nettoyer et de stériliser les zones touchées lors du développement.

«Des travaux sont actuellement en cours par nous et le co-développeur Bellway, pour identifier en priorité où l’eau de surface est entrée dans le système de drainage et éviter que cela ne se répète.

«Nous continuerons de tenir nos propriétaires concernés informés des progrès accomplis.

Un porte-parole de Bellway a ajouté: « Des travaux entre Bellway et Persimmon sont déjà en cours pour garantir la prévention de la pénétration d’eau de surface dans le système de drainage, et nous communiquerons directement avec l’un de nos propriétaires touchés par ce problème pour les informer de l’avancement de ces travaux. ».