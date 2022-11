Indignation des organisations caritatives face aux plans de radiographie « nocifs » des enfants migrants de Suella Braverman

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La secrétaire d’État à l’Intérieur Suella Braverman doit faire avancer des plans controversés qui risquent de forcer les enfants réfugiés vulnérables à subir des radiographies pour prouver qu’ils ne mentent pas sur leur âge.

Mme Braverman a été accusée d’avoir utilisé un langage “honteux” et incendiaire qui mettait les migrants en danger après avoir affirmé que le Royaume-Uni faisait face à une “invasion” sur sa côte sud.

Maintenant, les organismes de bienfaisance disent que la ministre du cabinet sous le feu, qui a été reconduite à ses fonctions une semaine seulement après avoir été forcée de démissionner pour une violation de la sécurité, risque des mesures qui «nuiront» aux enfants.

Mme Braverman a promis qu’il y aurait de nouveaux contrôles «robustes» de ceux qui prétendent être des enfants introduits au cours de la nouvelle année, avertissant que les ministres devaient «réprimer» le problème, alors qu’elle défendait sa gestion de la crise du centre d’asile de Kent lundi nuit.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré plus tard que ses commentaires étaient liés à une annonce en janvier, lorsque son prédécesseur Priti Patel était ministre de l’Intérieur, que de “nouvelles méthodes scientifiques” seraient utilisées pour évaluer l’âge des demandeurs d’asile.

Un groupe scientifique a également été mis en place pour conseiller les ministres sur la question. On pense que leurs découvertes sont à un stade avancé.

À l’époque, le ministère de l’Intérieur avait déclaré que cette décision alignerait la politique britannique “sur celle des autres pays”.

Il a ajouté: “Des méthodes scientifiques sont utilisées par la plupart des pays européens, qui utilisent principalement des scanners à rayons X, et parfois des scanners et des IRM pour visualiser les parties clés du corps.”

La Finlande et la Norvège « prennent des radiographies pour examiner le développement des dents et la fusion des os du poignet. Dans les deux pays, deux experts certifiés procéderont à l’évaluation de l’âge et devront convenir conjointement de l’âge de la personne. En France, les radiographies sont prises “pour examiner la fusion de la clavicule, parallèlement aux radiographies dentaires et du poignet, tandis qu’en Grèce, les radiographies dentaires sont utilisées parallèlement aux évaluations des travailleurs sociaux”.

Mme Braverman a déclaré que les contrôles étaient nécessaires car en ce qui concerne les migrants albanais, la majorité étaient des hommes adultes, “pas en majorité des femmes, des enfants ou des personnes âgées, et cette affirmation d’être un enfant est quelque chose que nous allons réprimer”.

“Au cours de la nouvelle année, nous mettrons en place des procédures d’évaluation de l’âge plus solides afin qu’il y ait moins d’abus de ce problème”, a-t-elle promis aux députés.

Mais Hannah Marwood, de l’association caritative pour réfugiés Care4Calais, a déclaré que son organisation avait soutenu des centaines d’enfants que le gouvernement avait mal pris à travers ce que l’on appelle un conflit d’âge et que les cas avaient soulevé de graves problèmes de sauvegarde. “Les enfants avec lesquels nous avons travaillé ont été placés dans des logements avec des adultes qu’ils ne connaissent pas, ce qui est une situation effrayante pour tout mineur”, a-t-elle déclaré.

« Les conflits d’âge ont un réel impact sur la santé mentale de ces jeunes. Ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement défie leur âge, cela leur cause une grande anxiété.

Elle a ajouté : « Les plans du gouvernement pour que le ministère de l’Intérieur prenne en charge le processus de contestation de l’âge et utilisent des méthodes telles que les rayons X ont déjà été critiqués par des experts, y compris des preuves qu’il produira des résultats inexacts causant plus de tort aux jeunes réfugiés. Il est temps que le gouvernement abandonne la rhétorique et adopte une approche plus gentille et plus compatissante face aux conflits d’âge.

Zehrah Hasan, directrice du plaidoyer au Joint Council for the Welfare of Immigrants, a déclaré que les enfants cherchant refuge au Royaume-Uni devraient être traités avec “attention, compassion et dignité”.

«Mais cette semaine seulement, nous avons entendu leurs appels à l’aide et à la liberté à Manston, nous avons entendu parler des conditions odieuses auxquelles ils sont confrontés là-bas, et maintenant qu’ils sont intimidés en disant qu’ils sont des adultes comme monnaie d’échange pour leur liberté. ”