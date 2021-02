Indignation comme un TROISIÈME des arrivées révélée comme des visiteurs – malgré 40000 Australiens bloqués à l’étranger

Un peu moins de 11 000 visiteurs ont assuré des vols vers l’Australie en décembre, alors que 39 000 résidents étaient toujours bloqués à l’étranger pendant la pandémie de Covid-19.

Les passagers qui ont coché «visiteur» sur leur carte d’entrée représentaient un peu moins d’un tiers des 35 000 arrivées en décembre, selon les chiffres du Bureau australien des statistiques.

Sur les 10640 passagers entrants qui ont déclaré visiter le pays ce mois-là, 2480 voyageurs étaient des expatriés australiens vivant à l’étranger.

Beaucoup d’entre eux revenaient brièvement pour des vacances de Noël ou pour voir de la famille.

39000 résidents australiens restent bloqués à l’étranger en raison du nombre limité de vols et d’annulations en raison de la pandémie de Covid

De nombreuses personnes avec des billets en classe économique ont été frustrées après avoir vu les compagnies aériennes annuler continuellement leur siège pour rentrer chez elles.

La Nouvelle-Galles du Sud a accueilli 5 450 visiteurs, tandis que Victoria en a eu 1 560.

Les chiffres du DFAT montrent que 39 000 Australiens ont demandé une aide officielle pour rentrer chez eux et 5 000 d’entre eux étaient vulnérables.

Les passagers avec des billets affaires et en première classe peuvent rentrer en Australie, tandis que beaucoup de ceux qui ont des billets en classe économique sont déçus car les compagnies aériennes annulent continuellement leurs sièges, a rapporté le Sydney Morning Herald.

« Le gouvernement donne la priorité aux vols facilités là où le besoin est le plus grand en fonction des enregistrements d’Australiens en situation de vulnérabilité et de la disponibilité d’options de vols commerciaux », a déclaré un porte-parole du gouvernement fédéral.

Il a ajouté que le gouvernement s’efforçait de ramener les Australiens chez eux et que DFAT avait aidé plus de 41000 Australiens à rentrer chez eux depuis mars 2020, dont plus de 15000 personnes sur 109 vols spéciaux.

Un peu moins de 3000 étaient des arrivées permanentes – pour la plupart des migrants avec des visas permanents, ainsi que des citoyens australiens nés à l’étranger et des Néo-Zélandais ayant le droit de vivre en Australie.

Les voyageurs à l’arrivée ont payé 3 000 $ pour un adulte de plus de 18 ans en quarantaine à l’hôtel, puis 1 000 $ pour chaque adulte supplémentaire, plus 500 $ pour les enfants.

Un passager portant un écran facial et un masque se dirige vers un bus de quarantaine de l’hôtel après son arrivée d’un vol de Hong Kong à Sydney

Les États ont accepté de partager les coûts globaux de la mise en quarantaine et Victoria a accepté de payer 34,3 millions de dollars à NSW pour couvrir le prix de la mise en quarantaine des Victoriens.

Le Queensland a refusé de payer des coûts supplémentaires jusqu’à ce que le gouvernement fédéral approuve une nouvelle installation de quarantaine à Toowoomba.

Pendant ce temps, le porte-parole du parti travailliste pour l’immigration, Andrew Giles, a accusé le gouvernement de ne pas avoir agi sur un rapport d’expert antérieur sur la quarantaine nationale.

Un passager arrive à Sydney après l’atterrissage d’un vol d’Air New Zealand à Sydney

« Nous ne devrions pas opposer l’Australie à l’Australie pour avoir la chance de rentrer chez nous pendant cette pandémie », a déclaré M. Giles.

«Ce n’est pas juste pour tant de familles australiennes qui ont eu du mal à trouver les moyens d’obtenir des sièges sur un vol de retour».

« Si Scott Morrison avait suivi les conseils d’experts de Jane Halton pour établir un système de quarantaine national sûr, équitable et durable et tenu sa promesse et ramené les Australiens bloqués à la maison d’ici Noël, nous ne serions pas dans ce gâchis. »