Le débat sur qui devrait ensuite recevoir les vaccins COVID-19 s’est intensifié suite aux suggestions selon lesquelles les personnes âgées devraient être dé-priorisées parce qu’elles sont plus susceptibles d’être blanches.

«Les populations âgées sont plus blanches», a expliqué Harald Schmidt, expert en éthique et politique de santé à l’Université de Pennsylvanie, dans une interview accordée au New York Times.

«La société est structurée de manière à leur permettre de vivre plus longtemps. Au lieu de donner des avantages supplémentaires pour la santé à ceux qui en avaient déjà plus, nous pouvons commencer à uniformiser un peu les règles du jeu », a-t-il expliqué.

Après la première semaine de déploiement de vaccins ciblant les travailleurs de la santé occupant des postes à haut risque, un groupe fédéral d’experts en vaccination doit organiser une réunion d’urgence au cours du week-end pour recommander qui devrait être le prochain à se faire vacciner.

Sur la base d’un vote préalable, le panel devrait recommander que les travailleurs non-sanitaires essentiels aient la priorité sur les personnes âgées dans le déploiement de la vaccination.

Un résident de la Floride âgé de 88 ans reçoit le vaccin Pfizer mercredi.

Schmidt a défendu ses propos dans une série de tweet vendredi

Le panel devrait voter dimanche, mais ses orientations ne sont pas contraignantes, car chaque État décide finalement comment gérer la distribution des vaccins.

Les membres du panel ont tendance à placer ensuite les « travailleurs essentiels », car les personnes comme les chauffeurs de bus, les commis d’épicerie et d’autres personnes qui effectuent des tâches vitales qui ne peuvent pas être effectuées à domicile sont celles qui sont le plus souvent infectées.

De plus, la race est entrée dans la discussion, certains comme Schmidt soulignant que les travailleurs essentiels sont plus susceptibles d’être non blancs que les personnes âgées.

Dans un tweet vendredi, Schmidt a rétrogradé ses propos, affirmant qu’il « n’avait jamais adopté la priorisation de la race uniquement ».

Il a poursuivi en affirmant qu’il était plus facile pour les populations âgées de s’auto-isoler que pour les travailleurs essentiels, qui n’ont peut-être d’autre choix que d’interagir avec le public par le biais de leur travail.

Cependant, les remarques ont suscité des réactions négatives, un utilisateur de Twitter ayant répondu: « Je ne peux pas comprendre comment quelqu’un pourrait avoir votre opinion. … Il a toujours été question de protéger l’ancien.

Un autre est intervenu: «Les vaccins devraient aller à ceux qui risquent le plus d’en mourir, et cela est de loin fonction de l’âge. bon de savoir le racisme vivant dans l’académie.

«Les personnes âgées ne sont donc pas simplement non essentielles; ils sont en fait assez consommables », a ajouté un autre.« Ils sont coincés chez eux depuis 9 mois parce qu’ils sont «vulnérables», mais l’associé en bonne santé du magasin d’alcools âgé de 25 ans a d’abord besoin du vax.

La grande majorité des décès dans la pandémie concerne les personnes âgées de plus de 65 ans. Selon les données des CDC, les personnes âgées de plus de 85 ans sont 630 fois plus susceptibles de mourir du virus que celles âgées de 18 à 29 ans.

Dans le même temps, il y a également eu des disparités raciales dans les résultats de santé. Le CDC affirme que les Noirs et les Hispaniques sont tous deux 2,8 fois plus susceptibles de mourir du virus que les Blancs.

L’avis du groupe d’experts – le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation – est presque toujours approuvé par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

C’est ce qui s’est passé plus tôt ce mois-ci, lorsque le groupe a déclaré que la priorité absolue devrait être accordée aux travailleurs de la santé et aux résidents des foyers de soins de longue durée pour les 20 millions de vaccinations initiales ce mois-ci.

Cependant, il n’est pas certain que le CDC suivra le panel s’il recommande de donner la priorité aux travailleurs essentiels avant les personnes âgées pour la prochaine vaccination.

Le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a déclaré qu’il croyait que la priorité devrait être accordée aux personnes de 70 ans et plus qui vivent avec des enfants ou des petits-enfants.

Le président du comité consultatif, le Dr Jose Romero, a déclaré qu’il était au courant des commentaires de Redfield mais n’en avait pas parlé directement avec lui.

Redfield a refusé de dire s’il donnerait la priorité aux personnes âgées aux travailleurs essentiels, même si le panel recommandait l’inverse. « J’ai hâte d’écouter la discussion du groupe consultatif et de recevoir sa recommandation pour examen », a-t-il déclaré dans un courrier électronique.

«Je pense que nous savons que cela ne sera pas parfait. Nous n’avons pas de vaccin pour tout le monde tout de suite, nous allons donc devoir prendre des décisions difficiles », a déclaré Claire Hannan, directrice exécutive d’une organisation qui représente les gestionnaires des programmes de vaccination de l’État.

Un travailleur d'Amazon est vu dans un centre d'expédition du Minnesota le mois dernier.

Si les travailleurs essentiels sont effectivement les suivants, les États ont déjà des idées différentes sur qui parmi eux devrait être le plus proche du front.

Au Nevada, par exemple, les enseignants et le personnel de garde d’enfants devanceront les travailleurs des transports publics, selon le plan actuel de l’État. Viennent ensuite les travailleurs de l’agriculture et de l’alimentation, puis les employés du commerce de détail et des services publics.

Dans le Dakota du Sud, les enseignants pourraient avoir accès avant ceux qui travaillent dans l’alimentation et les transports. En Arkansas, la liste des travailleurs essentiels comprend les enseignants, les gardiens de prison, les agents de police, les employés des usines de conditionnement de viande et les maires.

La plupart des États ont suivi la recommandation du comité selon laquelle les travailleurs de la santé et les résidents des foyers de soins reçoivent les toutes premières doses. Mais il y a eu quelques exceptions.

L’Utah a déclaré que les résidents des soins de longue durée devraient faire la queue derrière les travailleurs de la santé, au lieu de partager le front avec eux. Le Massachusetts a inclus des prisonniers et des sans-abri dans le premier niveau. Le Nevada, le New Hampshire et le Wyoming ont fait de même pour les policiers.

Les variations d’État à État vont probablement augmenter dans les groupes prioritaires suivants, a déclaré Jennifer Kates de la Fondation de la famille Kaiser, qui a analysé les plans de vaccination des États.

«Je pense que nous allons voir les États se désagréger de différentes manières», certains faisant passer les personnes âgées avant les travailleurs essentiels, a déclaré Kates.

Les choses pourraient devenir compliquées. Par exemple, certains experts ont déclaré que si un État donne la priorité à certains travailleurs essentiels et qu’un État voisin décide de donner la primauté aux personnes âgées, les gens pourraient essayer de franchir les limites de l’État dans l’espoir de se faire vacciner.

«C’est l’un des problèmes de ne pas avoir de plan de vaccination pleinement national», a déclaré Romero, qui est également le chef du département de la santé de l’État de l’Arkansas.

La proposition soumise au comité consultatif repose sur une définition large des travailleurs essentiels établie en août par le département américain de la Sécurité intérieure. Il compte des centaines d’emplois différents parmi la main-d’œuvre des infrastructures essentielles, y compris les premiers intervenants, les enseignants, les techniciens en communication, les prévisionnistes météorologiques, les employés des stations d’épuration des eaux usées et les personnes qui travaillent dans les refuges pour animaux.

Selon les estimations présentées au comité consultatif, pas moins de 87 millions de personnes ne travaillant pas dans les soins de santé peuvent être comptées comme des employés essentiels.

Le pays compte plus de 53 millions de personnes âgées. Le CDC compte également plus de 100 millions d’Américains comme souffrant de conditions médicales sous-jacentes qui les exposent à un risque plus élevé de maladie grave liée au COVID, bien qu’il existe un chevauchement entre les deux groupes.

Les associations professionnelles et les groupes de travailleurs ont envoyé des courriels et d’autres communications au comité, faisant valoir qu’ils devraient avoir la priorité.

Julie Russell, représentant le Coronado Unified School District en Californie, a exhorté à donner la priorité aux enseignants et aux autres travailleurs scolaires. « Nous vous demandons de reconnaître l’importance de la sécurité de notre personnel et le nombre de jeunes vies que chacun de nous touche », a-t-elle déclaré lors d’une réunion le week-end dernier du panel.

Le Dr Charles Lee de l’American College of Correctional Physicians a fait pression pour ceux qui travaillent dans les prisons et les prisons, ainsi que pour les détenus.

Romero a déclaré que le comité est susceptible de discuter des moyens d’aider les États à déterminer quels travailleurs essentiels devraient commencer. Par exemple, les personnes qui sont considérées comme essentielles mais qui peuvent travailler à domicile pourraient être placées plus bas dans la liste que celles qui ne peuvent pas rester à 6 pieds des autres pendant leur travail.

Qu’en est-il du personnel du CDC basé à Atlanta? Dans une note aux employés obtenue par l’AP, Redfield a déclaré que l’agence n’obtiendrait pas d’attribution directe de vaccins. Cependant, le plan de la Géorgie permet à certains travailleurs de la santé publique et de laboratoire d’être dans le groupe de priorité le plus élevé de l’État. Certains membres du personnel des CDC travaillent également dans les hôpitaux et les cliniques, et peuvent avoir la priorité avec le personnel de ces endroits.

Bien sûr, lorsque plus de vaccins sortent, «la question de la priorité devient moins importante», a déclaré le Dr Eric Toner, un scientifique de l’Université Johns Hopkins qui a écrit sur d’éventuels cadres de hiérarchisation de la vaccination.

«En fin de compte, nous devons simplement faire vacciner autant de personnes que possible», a-t-il déclaré.