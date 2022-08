Indignation car les poubelles ne collecteront pas la nourriture et les déchets de jardin pendant un MOIS pendant la canicule – voici vos droits

BIN MEN dans un arrondissement de Londres ne collectera pas les poubelles de nourriture et de jardin pendant un mois pendant la prochaine vague de chaleur.

Le Waltham Forest Borough Council a annoncé cette décision sur Twitter mercredi soir.

Les résidents de Waltham Forest n’auront pas de déchets alimentaires et de jardin ramassés pendant un mois cet été Crédit : Getty

Le conseil a annoncé la décision sur Twitter mercredi Crédit : Waltham Forest Council

Le tweet du conseil a déclaré: “Nous suspendons les collectes de déchets alimentaires / de jardin dans les poubelles brunes du 15 août au 11 septembre.

“Nous remercions tous les résidents pour votre patience + vous conseillons de continuer à jeter tous les déchets alimentaires/de jardin dans des bacs bruns prêts à être collectés à partir du 12 septembre.”

Justifiant l’annonce, ils ont expliqué: “Le Royaume-Uni a connu son mois de juillet le plus sec depuis 1885, avec des précipitations en baisse de 35% au cours des six derniers mois.

“Cela signifie que l’herbe et les plantes de jardin ont poussé plus lentement cet été que prévu.

“Cela a considérablement réduit la quantité de déchets de jardin laissés par les résidents pour être collectés par le Conseil au cours des dernières semaines.”

Le fil Twitter se terminait en disant : “Cette mesure temporaire aidera le Conseil à se concentrer sur d’autres services au cours de l’été et contribuera à réduire les trajets inutiles pour nos véhicules de collecte, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’air et à réduire nos émissions de carbone.”

Les résidents locaux ont exprimé leur fureur sur Twitter, l’un d’entre eux disant : “Pourquoiaaah ?! Littéralement dans une vague de chaleur…”

Un autre a ajouté: “c’est 6 semaines de gaspillage alimentaire, pourrissant devant notre fenêtre lors d’une vague de chaleur.”

Si ça ne va pas être collecté, ça va dans le bac noir.”

Emma Best, la chef des conservateurs de Waltham Forest, qui forment une minorité du conseil dirigé par les travaillistes, a qualifié la décision de “ridicule”.

Elle a déclaré au Mail: “Les poubelles sont déjà pleines de nourriture purulente, les résidents n’ayant aucun avertissement de cette décision. L’état de ces poubelles dans des blocs plats sera particulièrement sombre dans un mois.

QUELS SONT VOS DROITS EN MATIERE DE COLLECTE DES POUBELLES ? Selon environmentlaw.com “Votre autorité locale a l’obligation légale en vertu de la loi de 1990 sur la protection de l’environnement de collecter les déchets ménagers.” Cependant, cela ne s’applique qu’aux “déchets ménagers”, généralement sans compter les déchets recyclables ou alimentaires. La loi de 1990 stipule que le conseil a la responsabilité de collecter ces autres types de déchets “à la demande de l’occupant des locaux de sa zone” Il semble que rien dans la loi n’empêche spécifiquement une suspension de la collecte des déchets alimentaires et de jardin si la demande n’est pas jugée suffisamment élevée. Les résidents peuvent demander spécifiquement au conseil de collecter ces déchets, mais doivent faire face à une bataille difficile pour prouver une exigence légale. L’autre option pour les résidents ne se présentera pas avant les prochaines élections locales, où les habitants de Waltham Forest pourront faire connaître leurs sentiments aux urnes.

Cllr Clyde Loakes, chef adjoint du Waltham Forest Council et membre du cabinet pour le climat et la qualité de l’air, a déclaré : “Nous avons écouté les préoccupations des résidents et avons décidé de ne pas suspendre temporairement la collecte des aliments et des déchets de jardin des poubelles brunes.

«Une combinaison du temps extrêmement sec et de la saison des vacances d’été signifie que la quantité collectée dans les poubelles à roulettes brunes est inférieure à la normale, avec de nombreuses poubelles complètement vides.

«Cela est arrivé à un moment de pression supplémentaire sur le service en raison du manque de personnel provoqué par le temps chaud et d’une augmentation des cas de covid.

“Je tiens à remercier le personnel qui a traversé cette canicule dans des circonstances vraiment difficiles dans un travail aussi exigeant physiquement.”

Cela survient alors que le syndicat Unite a annoncé que les travailleurs de la collecte des déchets de Newham feraient la grève à la fin du mois.

La grève a été annoncée quelques semaines seulement après que les collectes de poubelles au Royaume-Uni aient été fortement réduites en raison de la récente vague de chaleur, les hommes des poubelles disant qu’il faisait “trop ​​chaud” pour travailler.

Cela laissera deux arrondissements de Londres avec au moins une suspension partielle de la collecte des poubelles en même temps.

Unite a déclaré que ses membres travaillant comme chauffeurs, chargeurs et balayeurs à Newham sortiront du 27 août au 3 septembre après avoir voté à 99% en faveur d’une action revendicative.

Sharon Graham, secrétaire générale d’Unite, a déclaré: “Nos membres sont essentiels pour garder les rues de Newham propres. Il est faux qu’ils soient payés près de 2 000 £ de moins que les travailleurs des conseils voisins.”

Le collègue de Mme Graham, Steve Edwards, le responsable régional du syndicat, a ajouté: “Le Newham Borough Council a encore le temps d’éviter une grève des poubelles pendant l’un des étés les plus chauds de Londres.”

Le conseil municipal de Newham a été contacté pour commentaires.