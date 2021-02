Indignation car l’équipe de tournage est autorisée à utiliser les installations sportives – mais les habitants sont interdits en vertu des règles de Covid

Une société de l’équipe de tournage a suscité l’indignation après avoir été « repérés en train d’utiliser des installations sportives » alors que les habitants sont actuellement interdits en vertu des règles de Covid.

Un résident en colère de l’ouest de Londres a enregistré des vidéos de l’équipe de tournage alors qu’elle travaillait sous le survol de Westway à Kensington et Chelsea.

Il a qualifié les scènes de « folie », affirmant que l’équipe pourrait utiliser les terrains de football et la salle de sport malgré l’interdiction aux habitants d’utiliser les installations pendant le verrouillage national de Covid.

Mais les joueurs de football faisaient partie de la distribution et de l’équipe tournage de la série humoristique américaine Ted Lasso.

Le clip vidéo montre des gens dans une rue animée en dessous de Westway Flyover, dans l’ouest de Londres, où une équipe de tournage est censée filmer une émission télévisée de comédie américaine.

La série, produite par Shoe Bucket Ltd et diffusée sur Apple TV, met en vedette Jason Sudeikis en tant que petit entraîneur de football engagé pour entraîner une équipe professionnelle en Angleterre, bien qu’il n’ait aucune expérience.

Des images de la scène ont été publiées sur les réseaux sociaux par un résident local indigné.

Les gens sont actuellement interdits d’utiliser les installations, car le sport de groupe n’est pas autorisé en vertu des règles de Covid et les gens sont encouragés à rester chez eux pendant le verrouillage.

En vertu des directives gouvernementales actuelles, il est interdit aux gens de rencontrer d’autres personnes à l’extérieur – à moins d’avoir formé une bulle – et tous les gymnases et installations sportives restent fermés car ils ne sont pas considérés comme des services essentiels.

Les gens sont également tenus de travailler à domicile, à moins qu’ils ne puissent le faire physiquement.

Cependant, le tournage a été autorisé à se poursuivre, tant que «toutes les activités de tournage sont effectuées de manière sécurisée par Covid».

Cela nécessite une distanciation sociale sur le plateau, des conseillers supplémentaires en matière de santé et de sécurité, des conseillers médicaux et un nettoyage sur le plateau, selon les directives de la British Film Commission.

Un deuxième clip montre des personnes jouant au football sur un terrain éclairé avec un homme vêtu d’une veste haute visibilité à la recherche de

Dans le clip publié sur Twitter, on voit des gens se rassembler dans la rue sombre qui court sous le survol.

Certains semblent transporter du matériel de cinéma et d’éclairage, comme un boom sonore, tandis que des boîtes sont également empilées sur le trottoir.

On peut entendre l’homme qui filme dire: «Je ne peux pas faire de l’exercice ou faire de la gym, mais tu peux filmer».

Dans un deuxième clip, les projecteurs peuvent être vus briller sur ce qui ressemble à un terrain d’astroturf.

Un but de football peut être vu au premier plan et des gens en chemises colorées sont vus au loin.

Une voix masculine peut être entendue sur le clip disant: « Seule l’équipe du film est autorisée à jouer au football. Si vous habitez ici, vous ne pouvez pas jouer au football.

Publiant les clips sur les réseaux sociaux, l’homme a écrit: « Au @WestwayTrust dans l’arrondissement de @RBKC, nous avons tout un tournage de film en cours.

« Pendant un soi-disant #pandemic, c’est fou parce que le gymnase est ouvert à l’équipe de tournage mais nous n’avons pas pu y mettre les pieds depuis des mois … »

Il a ajouté: « Ils ont même eu un terrain ouvert pour jouer au ballon, c’est une moquerie du plus haut niveau @WestwayTrust @RBKC comment cela peut-il être possible lorsque nous qui vivons ici sommes déplacés par le @metpoliceuk, j’aimerais en connaître les raisons. ‘

Un autre utilisateur de médias sociaux a déclaré: « Cela n’a aucun sens. D’où viennent ces gens? Comment se fait-il que les centres sportifs puissent être ouverts au cinéma mais pas à l’utilisation.

La situation a été signalée à la police métropolitaine qui a demandé à la personne qui a filmé les clips de les contacter avec plus d’informations. La force a également été contactée par Mail Online pour commentaires.

Le Royal Borough of Kensington et le Chelsea Council étaient au courant de la production et ont suspendu certains parkings dans la zone pour permettre à l’équipe de tournage de travailler efficacement.

Ils ont confirmé qu’ils prendraient contact avec Shoe Bucket Production pour s’assurer que toutes les mesures de sécurité de Covid sont respectées sur le plateau.

Un porte-parole de Kensington et Chelsea a déclaré: « Toutes les sociétés de production télévisuelle et cinématographique travaillant dans notre arrondissement doivent prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus et protéger leurs acteurs, leur équipe et nos résidents, tels que les marshals Covid sur le plateau, les stations d’assainissement et des tests réguliers pour le tournage en salle.

«Le tournage a été convenu entre la société de production et le site privé.

« Le Conseil n’a reçu aucune demande de tournage sur des terres publiques et nos agents chargés de l’application de la loi vérifieront le tournage pour s’assurer que le tournage est limité au lieu privé. »

Le Westway Trust, responsable de la zone située sous le survol, et Show Bucket Ltd ont également été contactés pour commentaires.