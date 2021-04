L’homme, dont le nom n’a pas encore été libéré, est de nouveau en détention. Les autorités disent il a avoué pour poignarder Akbar après avoir écrasé sa voiture contre la sienne et kidnappé elle et ses deux enfants. Il a laissé son corps à l’hôpital et a fui les lieux. Les médias locaux ont rapporté qu’Akbar et sa famille avaient refusé la demande en mariage de l’homme.

L’histoire continue sous la publicité

Après le meurtre, une vidéo de la soeur en colère et en deuil d’Akbar qui pleurait à l’hôpital et dénonçait les autorités a commencé à circuler en ligne, provoquant l’indignation du meurtre dans le pays conservateur et riche en pétrole du golfe.

«C’est ce que nous avons obtenu, exactement ce que nous avons dit, qu’il allait la tuer, et il a tué ma sœur», dit la sœur dans la vidéo. «Où est le gouvernement? Nous l’avons dit au juge. Je vous ai dit à plusieurs reprises qu’il la tuerait, et maintenant elle est morte.

Les autorités n’ont pas précisé si les enfants avaient été blessés.

Dans une vidéo partagée plus tard par les médias koweïtiens et sur les réseaux sociaux, la sœur et avocate d’Akbar, Dana Akbar, a décrit en détail ses efforts répétés pour avertir la police et intenter des poursuites judiciaires contre l’homme.

L’histoire continue sous la publicité

Bien qu’il ait signalé qu’il menaçait sa vie et celle de sa sœur, elle a déclaré que les autorités ne la prenaient pas au sérieux. Au lieu de cela, a-t-elle dit, ils ont détenu deux fois puis relâché l’homme.

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont partagé leur indignation face à l’horreur de la mort d’Akbar et ont accusé la société profondément patriarcale du Koweït d’ignorer les femmes lorsqu’elles s’expriment. De nombreuses femmes au Koweït ne se sentent pas à l’aise de signaler des cas de harcèlement à la police. Dans la situation d’Akbar, elle avait même un avocat, sa sœur, qui la défendait.

L’histoire continue sous la publicité

Jeudi, un groupe de femmes a également organisé une petite manifestation devant l’Assemblée nationale à Koweït en l’honneur d’Akbar et contre la violence sexiste. Plusieurs législateurs de l’Assemblée nationale entièrement masculine du Koweït ont demandé cette semaine une enquête sur les raisons pour lesquelles le ministère de l’Intérieur n’avait pas fourni une meilleure protection à Akbar, ont rapporté les médias koweïtiens.

Akbar n’est pas le premier meurtre à susciter récemment l’indignation au Koweït. En décembre, une femme, Shaikha al-Ajmi, aurait été tuée par son frère, qui aurait désapprouvé qu’elle travaillait comme garde au parlement koweïtien.

En partie stimulées par des cas similaires, les femmes du Koweït ont fondé cette année un mouvement, appelé «Lan Askat», en arabe pour «Je ne me tairai pas», pour faire connaître la prévalence de la violence sexiste et du harcèlement sexuel auxquels elles sont confrontées.

L’histoire continue sous la publicité

Les législateurs koweïtiens ont adopté la première loi sur la violence domestique du pays en août 2020. Mais les militants affirment qu’elle a été mal mise en œuvre et que le code juridique fournit toujours aux hommes qui tuent des femmes des protections beaucoup plus grandes.