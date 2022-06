Indignation, annulation de la culture et déclin de l’art canadien

Le réalisateur anglais David Lean a connu une série de succès internationaux au cours des années 1960, avec de grandes épopées telles que “Lawrence d’Arabie” et “Docteur Jivago”. À l’approche de la fin de la décennie, il a pris un tournant résolument plus subtil en réalisant “Ryan’s Daughter”, une romance tragique vaguement basée sur Madame Bovary transposée dans l’Irlande rurale de 1916. Sorti en 1970, “Ryan’s Daughter” est tombé à la fois comme un flop commercial et critique, et Lean a été tellement démoralisé par l’évaluation sévère qu’il n’a pas fait un autre film pendant près d’une décennie et demie.

Néanmoins, lorsque “Ryan’s Daughter” a joué au Monténégro, il a fait une impression sur un cinéphile, pour qui il deviendrait un favori durable. Des décennies plus tard, dans un nouveau mémoire, « Lost in Canada: An Immigrant’s Second Thoughts », Lydia Perović réfléchit à ce qui a frappé sa mère ⁠ – la cinéphile susmentionnée – à propos du film. Elle se rend compte qu’elle a peut-être été attirée par «l’esprit têtu et libre» de la protagoniste féminine, Rosy, comme une évasion des caractéristiques les plus sédentaires de sa propre vie dans l’ex-Yougoslavie.

Les souvenirs de Perović de sa mère sont un témoignage émouvant du pouvoir de l’art d’ouvrir de nouvelles perspectives dans un lieu autrement confiné. S’étant habituée à aller au cinéma à l’adolescence (elle aurait regardé tous les films sortis au cinéma local cinéma entre 16 et 21 ans) La mère de Perović a continué à être cinéphile, initiant Perović à une variété de films classiques hollywoodiens et continentaux.

Cette influence a perduré. Immigrant au Canada du petit État-nation du Monténégro, le jeune Perović a déménagé à Toronto à la fin des années 1990 à la suite de la guerre civile qui a conduit à la désintégration de l’ex-Yougoslavie. Romancière et critique culturelle, elle illustre le pouvoir formateur de la culture.

La culture et la mémoire atteignent un point d’inflexion personnel après la mort de sa mère à l’automne 2015. Lors d’un voyage au Monténégro, au cours de ce qui s’avère être leurs derniers jours ensemble, Perović demande à examiner la bouche de sa mère, puis lui conseille de avoir un examen dentaire approprié, une pratique plutôt rare dans les pays à revenu non élevé. Sa mère amuse Perović en faisant semblant d’écouter, et trois jours plus tard, elle est partie. Peu à peu, au cours des jours, des semaines et des mois qui ont suivi, l’auteur constate que “ma vie me semble être une entreprise complètement irréelle”.

Cette expérience de souvenir et de chagrin s’ouvre dans les ruminations de Perović sur d’où elle vient, pourquoi elle est partie, ce qu’elle ressent comme étant au cœur de l’être humain – “la conscience de notre propre mortalité” et “la peur et la joie de la possibilité de la liberté, » comme elle le dit — et où elle se trouve : un paysage culturel canadien desséché et rétréci.

Étant agnostique, la Perović nouvellement endeuillée ne se prévaut pas du réconfort de la religion. Elle voit plutôt le pouvoir de l’art d’approfondir notre conscience de ces deux facteurs centraux de l’existence humaine que sont la mortalité et la liberté. C’est de ce point de vue qu’elle observe l’importance des arts et de la culture dans une société libre, et l’état lamentable de leur déclin (selon elle) au Canada anglophone.

La communauté naturelle de Perović dans son pays d’adoption est celle qui se forme à travers son écriture. En tant que journaliste, Perović a également été témoin du quasi-éviscération de la scène des médias culturels qui fait que le Canada d’aujourd’hui semble exsangue, même lorsqu’on le compare aux médias indépendants à court d’argent de l’ex-Yougoslavie des années 1980.

Pour Perović, le problème n’est pas seulement économique, il est aussi culturel. Elle note que dans certaines parties de l’Europe de l’Est, il y a aujourd’hui moins d’organisations médiatiques indépendantes dirigées par des hommes forts démocratiquement élus comme Orbán de Hongrie ou Vučić de Serbie qu’il y en avait à l’apogée du communisme. La privatisation et la monopolisation des médias signifient que la propagande d’État (illustrée le plus puissamment dans la Russie de Poutine) est plus sophistiquée, défendue par de puissants copains et graissée par de l’argent de provenance douteuse.

Perović soutient que dans certaines parties des institutions culturelles du Canada, nous imitons les pires aspects des sociétés autoritaires par l’indignation et la dénonciation, évoquant le « flair soviétique ». Elle perçoit quelque chose de nouveau dans les développements culturels de la dernière décennie, dans les luttes pour l’appropriation culturelle et la tendance à intégrer la mission de justice sociale dans la production artistique. « Ayant quitté une culture politique où la liberté d’expression doit être défendue, je me retrouve dans une autre culture politique où la liberté d’expression doit être défendue. C’est bizarre mais je sais qu’il y a des destins pires.

Il est facile de se sentir coincé à penser à des questions critiques telles que la libre enquête dans l’abstrait. Perović semble les ressentir plus intimement. Elle évoque par exemple le déclin de la pratique de l’amitié dans la vie urbaine, voyant dans la disparition d’une « relation désintéressée où les deux parties se donnent de plus en plus et en conséquence dans un cercle vertueux d’investissement intellectuel, affectif et éthique », une source de solitude. De là découlent bon nombre de nos vices sociétaux communs. Si l’intimité individuelle est importante, elle ne peut supporter le poids des besoins qui nécessite une communauté vivante. Même si le réconfort offert par la présence de l’art, de la musique et de la littérature est important, nous avons toujours besoin d’espaces civiques et privés pour partager notre expérience avec les autres.

La culture n’existe pas dans le vide, et bien qu’elle puisse se former indépendamment de la politique, elle est inévitablement façonnée par elle. Le livre de Perović traite ostensiblement du déclin et de la pénurie de la culture au Canada, mais finit par porter sur bien plus, y compris le sort du libéralisme au Canada. Perović est pris par l’hypothèse de la théoricienne politique Janet Ajzenstat selon laquelle la principale division de la vie politique ne se situe pas le long du spectre politique de la gauche, de la droite et du centre, mais plutôt celle qui est clivée entre le libéralisme classique et le romantisme. Le romantisme dans la pratique, selon Ajzenstat, se caractérise par une «impatience» face aux réformes lentes et tendant ainsi vers le populisme et la révolution. Cette vision placerait le libéralisme au centre de la vie politique, tenant à distance « l’illibéralisme à la fois de droite et progressiste ».

Une défense à fond du libéralisme a récemment été reprise par Francis Fukuyama dans son « Le libéralisme et ses mécontentements ». Fukuyama soutient que dans notre état post-libéral actuel, nous sommes passés du « relativisme moral au relativisme cognitif ». Le relativisme moral permettait que, dans une société plurielle, les gens puissent être en désaccord sur les significations ultimes qui pourraient être reléguées à la vie privée, tout en étant tenus en échec par « une hiérarchie de vérités factuelles ». La situation actuelle où les faits sont émotifs et ténus, conduit de plus en plus au fanatisme et à la certitude idéologique. Pour Fukuyama (et il est plausible d’imaginer que Perović soit d’accord avec lui, au moins sur ce point), lorsqu’il s’agit de la question de la politique identitaire, c’est le libéralisme, “avec sa prémisse d’égalité humaine universelle, (qui) doit être le cadre dans lequel les groupes identitaires luttent pour leurs droits ».

L’ironie est que les défenseurs du libéralisme ont tendance à romancer libéralisme lui-même. Dépouillé de ses propres origines, le libéralisme est souvent présenté comme la seule option saine et appropriée, émergeant de siècles d’essais et d’erreurs. Ce qui est alors passé sous silence, c’est la tendance des sociétés libérales à une platitude spirituelle englobante, à un désintéressement torride lorsqu’il s’agit de questions fondamentales sur ce qui donne un but et un sens à nos vies. Bien que Perović ne mette pas explicitement le doigt sur l’apathie spirituelle du libéralisme, elle signale certains de ses effets. Comme elle l’observe, « Est-ce que nos vies sont bonnes ? … Nous devrions y réfléchir. Même si mon libéralisme bien-aimé préfère détourner le regard lorsqu’on l’interroge à ce sujet.

La position de Perović est que le libéralisme offre une issue au piège inéluctable de l’identitarisme. En mettant tous nos « jetons sur des différences irréconciliables », nous pourrions nous retrouver piégés dans un jeu sans fin de vindicte politique. Elle déplore le déclin d’une culture pour tous et pointe du doigt la dramaturge en partie autochtone et en partie sud-asiatique Yolanda Bonnell, qui ne voulait pas que les critiques blancs critiquent sa pièce “Bug”.

Compte tenu des racines de Perović dans les Balkans et de son histoire tragique moderne, il est compréhensible qu’elle soit très mal à l’aise face à la notion de «sang et d’appartenance» par rapport à une appartenance plus poreuse à une communauté atteinte par le simple acte d’aspiration de partager ses valeurs.

Mais faire partie de n’importe quelle communauté humaine exige plus. Dans certaines hypothèses du libéralisme se cache une notion implicite d’un endroit comme le Canada, une table rase, une terre dépeuplée où les valeurs libérales peuvent avoir libre cours sans être souillées par les obstacles rencontrés dans le vieux pays avec ses conflits tribaux. Bien que le Canada soit peut-être une nouvelle entité politique, il a néanmoins une histoire et une tradition plus longues que ce pari d’hypothèse. L’un des principaux défis pour nous aujourd’hui est que les deux parties doivent rester intactes sous une forme ou une autre pour se réconcilier ; les anciennes pratiques coloniales d’assimilation forcée et de génocide culturel étaient des gestes d’effacement. Nous avons besoin de nouveaux gestes non pas d’effacement mais de pardon, de réparation, de transformation et de possibilité d’amitié ; ceux-ci nécessitent plus de ressources que le libéralisme ne pourrait fournir.

Certaines des ressources dont nous avons besoin pourraient-elles se trouver dans la culture? Le chapitre de Perović sur la recherche d’un lien plus profond avec le Canada à travers les histoires d’Alice Munro est une merveilleuse illustration des possibilités de l’art de transcender et de relier les cultures. Sur fond de chagrin et d’âge mûr, plus de deux décennies dans la vie canadienne, Perović tombe sur deux histoires de Munro qui (bien qu’improbablement) impliquent un lien avec le Monténégro : “Albanian Virgin” et “Tricks”. Elle sent que dans les personnages de Munro, ce qui est donné et ce qui est choisi sont des questions vivantes, et que ses protagonistes, souvent des femmes, recherchent, trébuchent et parfois atteignent la liberté à grands frais. Les dernières lignes de Perović sur Munro sont porteuses d’espoir : « La question de savoir si j’appartiens au Canada reste à régler. Ce qui est clair, cependant, c’est qu’une place existe pour moi dans les histoires d’Alice Munro.

PARTAGER: