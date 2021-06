Indignation alors qu’un psychanalyste prétend que le fait d’être blanc est « une maladie maligne, parasitaire sans remède »

Un psychanalyste BLANC est critiqué pour avoir affirmé que la blancheur est « une maladie maligne, semblable à un parasite » qui n’a « aucun remède permanent » dans une revue universitaire.

Le Dr Donald Moss a écrit que la blancheur est une « condition » et qu’elle donne aux gens des « appétits déformés » pour « cibler les non-blancs ».

Dans l’article publié dans le Journal of the American Psychoanalytic Association le mois dernier, il l’a qualifié de « presque impossible à éliminer » car il est « fondamental ».

Un résumé de l’article, intitulé « On Avoir la blancheur », est disponible en ligne et a été largement partagé sur les réseaux sociaux alors que les utilisateurs accusaient Moss de racisme.

« Comment mes collègues considèrent-ils cette bourse ? Est-ce que quelqu’un prend ça au sérieux ? a écrit un psychologue clinicien.

« J’étais sceptique alors j’ai regardé, et oui, c’est réel et maintenant je veux jeter mon diplôme de psychologie à la poubelle » ajouté un autre utilisateur.

« Ce vomi raciste devrait être appelé pour ce qu’il est », écrit un autre.

« C’est la forme de racisme la plus basse et la plus dangereuse déguisée en discours académique. Honteux. »

Dans l’article, Moss déclare qu’un « traitement efficace » est difficile pour la « blancheur parasitaire », selon le résumé.

« La blancheur est une condition que l’on acquiert d’abord et que l’on a ensuite – une maladie maligne, semblable à un parasite, à laquelle les personnes « blanches » ont une sensibilité particulière », déclare-t-il.

« La condition est fondamentale, générant des manières caractéristiques d’être dans son corps, dans son esprit et dans son monde.

« La blancheur parasite rend les appétits de ses hôtes voraces, insatiables et pervers. Ces appétits déformés ciblent particulièrement les peuples non blancs », poursuit le résumé.

« Une fois établis, ces appétits sont presque impossibles à éliminer. Un traitement efficace consiste en une combinaison d’interventions psychiques et socio-historiques. »

‘ÉTAT CHRONIQUE’

Il poursuit que nous « ne pouvons raisonnablement viser qu’à remodeler les appétits infiltrés de la blancheur ».

« Les ravages causés par la maladie chronique peuvent fonctionner soit comme un avertissement (« plus jamais ça »), soit comme une tentation (« encore mieux ») », affirme Moss.

« La mémorisation seule n’est donc pas une garantie contre la régression. »

Moss, qui enseigne à l’Institut psychanalytique de New York, a déjà parlé du sujet au Center for Modern Psychoanalytic Studies, selon le New York Post.

Il a également enseigné un cours sur la blancheur en février 2020 dans le même centre, rapporte DailyMail.com.

Dans le plan du cours, Moss affirme que la blancheur est « contagieuse » car elle peut être « transmise par d’autres personnes infectées ».

« Les personnes biologiquement ‘blanches’ ont une susceptibilité particulière. à « Blancheur », ajoute le contour.

« Cette susceptibilité est fondée sur des représentations hiérarchiques préexistantes de soi et de l’objet – dans toute représentation qui organise soi et l’autre dans une relation verticale, puissante et impuissante. »

Il a ajouté : « Pour la blancheur, la catégorie la plus perceptuellement disponible sur laquelle établir des relations hiérarchiques est la ‘couleur’. La race fournit à la ‘blancheur’ sa cible la plus facile. »

Sa biographie pour l’American Psychoanalytic Association indique que dans son travail, Moss a également recherché comment « comprendre et démanteler les formes structurées de haine… le racisme, l’homophobie, la misogynie et la xénophobie ».

Les autres articles de Moss pour la revue incluent On Hating in the First Person Plural: Thinking Psychanalytically About Racism, Homophobia, and Misogyny and Masculinity as Masquerade.

Il est sur le point de publier un livre plus tard cette année intitulé Hating, Abhorring and Wishing to Destroy : Psychanalytic Essays on the Contemporary Moment.

Newsweek rapporte que Moss est également membre fondateur d’un groupe climatique connu sous le nom de « Green Gang ».

La revue dans laquelle son article est publié se décrit comme « l’une des publications les plus respectées au monde en psychanalyse ».

L’Association psychanalytique américaine n’avait pas encore répondu à une demande de commentaire.