Indignation alors qu’un fermier australien brûle des souris VIVANTES dans une infestation qui pourrait durer des années

UN agriculteur australien a suscité l’indignation après avoir semblé brûler des souris VIVANTES dans un seau.

La vidéo, téléchargée sur TikTok, montre un groupe d’hommes devant une série de silos alors qu’ils se relaient pour éclairer le conteneur rempli de rongeurs devant eux.

On voit les hommes allumer un seau de souris à l’extérieur d’une série de silos Crédit : TikTok

En s’enflammant, il bascule et libère un certain nombre de rongeurs brûlés Crédit : TikTok

De nombreuses personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour exprimer leur dégoût face à la cruauté dont les agriculteurs ont fait preuve Crédit : TikTok

L’incident survient au milieu d’une invasion de rats dans le pays Crédit : TikTok

Les images choquantes surviennent alors que des essaims de souris ravagent les cultures des agriculteurs et se frayent un chemin à travers les unités de stockage de nourriture à travers les cultures de l’est du pays.

Les rapports suggèrent qu’ils ont envahi les maisons, les écoles et les hôpitaux alors qu’ils prospèrent après de fortes pluies et des périodes de chaleur et de sécheresse qui ont conduit à une récolte exceptionnelle en Australie.

Le vice-président de l’Association des agriculteurs de la Nouvelle-Galles du Sud, Xavier Martin, a déclaré que les rongeurs désespérés avaient maintenant commencé à se manger lorsqu’ils manquaient de nourriture.

« Quand ils manquent de nourriture, quand ils manquent de graines à manger, ils commencent à se cannibaliser, ils commencent à se manger », a-t-il déclaré à ITV News.

Le Metro a rapporté que les agriculteurs ont commencé à recourir à des mesures désespérées au milieu des craintes que la peste ne se transforme en un « événement de peste de deux ans ».

Cela comprenait les producteurs abandonnant simplement leurs enclos remplis de rongeurs, craignant que les cultures semées là-bas pendant l’hiver ne soient dévorées avant de pouvoir être récoltées.

Les images sont venues au milieu d’une infestation de rats dévastatrice dans l’est de l’Australie

Les rapports suggèrent que les rongeurs ravagent les récoltes et détruisent les unités de nourriture

La « peste des souris » a également envahi les écoles et les maisons

Les agriculteurs ont également partagé des images et des vidéos virales montrant des souris sortant des mangeoires à grains et des usines de stockage.

« Le programme d’aide du gouvernement de l’État est irréalisable, dysfonctionnel et dans des semaines, ce qui n’aide pas les agriculteurs qui ont besoin de soutien en ce moment à faire baisser le nombre de souris et à briser cet horrible cycle implacable », a déclaré Martin.

La semaine dernière, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a obtenu 5 000 litres de bromadiolone – un appât généralement illégal à grande échelle – pour aider à lutter contre l’infestation.

Les écologistes craignaient que si la bromadiolone tue les souris, le poison dans leur corps pourrait également tuer leurs prédateurs.

De plus, la santé des agriculteurs a été mise en danger après qu’un propriétaire d’hôtel se soit battu pour sa vie après avoir attrapé une maladie mortelle due à l’infestation de souris.

Trevor Hardie, 70 ans, a attrapé la leptospirose – une infection bactérienne qui se trouve dans l’urine des rongeurs – qui aurait pu le tuer en quelques jours.

« Je ne pouvais pas marcher, je transpirais toute la nuit, mes reins et mon foie l’emballaient … c’était le plus malade que j’aie jamais ressenti de ma vie, je ne le souhaiterais à personne », a-t-il déclaré au Daily Telegraph australien. .

Après avoir contracté la maladie fin avril, il souffrait d’une fuite cardiaque, d’une insuffisance hépatique et d’une insuffisance rénale aiguë.

Hardie avertit les gens de s’assurer que les maisons et les magasins sont propres pour éviter d’être également infectés.

« Tout ce qu’il faut, c’est avoir (des souris) se précipitant dans un hangar, un silo à grains ou une maison, ils font pipi partout et vous le touchez d’une manière ou d’une autre … cela m’a fait tomber des pieds pendant des semaines », a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, l’État a annoncé un programme d’aide de 50 millions de dollars pour aider les communautés et les agriculteurs inondés de souris.

M. Martin a déclaré au Sydney Morning Herald que c’était « une blague peu pratique et dysfonctionnelle » qui n’a pas donné la résistance immédiate requise.

« Nous avons un fléau parce que le gouvernement n’a rien fait, ils ont dit que c’était juste un problème », a-t-il déclaré.

« C’est devenu quelque chose qui bouleverse notre économie d’État lorsque nous essayons de nous remettre du covid. »