Indignation alors qu’un fan brille au laser sur le visage du gardien danois Kasper Schmeichel avant la pénalité de Harry Kane

La victoire 2-1 de l’Angleterre sur le Danemark lors de leur affrontement en quart de finale de l’Euro 2020 à Wembley mercredi a été un événement mouvementé. L’arbitre accordant un penalty à l’Angleterre dans le temps supplémentaire qui a abouti à leur deuxième but était la seule controverse de la compétition acharnée.

Alors que Kane se préparait pour le tir au but, quelqu’un dans la foule a commencé à braquer un laser sur le visage du gardien danois Kasper Schmeichel, un acte honteux qui a suscité l’indignation des fans, plusieurs exigeant que le coupable soit identifié et interdit d’assister en direct. matchs de football à vie.

Malgré l’incident, remarquablement, Kasper a sauvé le penalty mais Kane a réussi à mettre le ballon dans le filet sur le rebond envoyant l’Angleterre à sa première grande finale internationale en 55 ans.

Cependant, la faute sur Raheem Sterling qui a entraîné le penalty a suscité de vives réactions de la part des anciens joueurs. « C’est un plongeon flagrant », a déclaré l’ancien international allemand Didi Hamann. « Je pense que c’est une décision honteuse. »

L’ancien gardien de but du Danemark Peter Schmeichel, le père de Kasper, a qualifié l’attribution du penalty de grosse erreur « A fait une très grosse erreur sur le penalty », a-t-il déclaré sur Être au sport. «Cela sera débattu pendant très, très longtemps. D’une certaine manière, c’est difficile à prendre parce que ce n’est pas une pénalité.

Cependant, Sterling a défendu la décision. « Je suis entré dans la surface, il a sorti sa jambe droite et il m’a touché la jambe donc c’était une pénalité », a déclaré Sterling.

L’Angleterre, qui n’a jamais remporté l’Euro, affrontera désormais l’Italie en finale dimanche.

Kane admet que le choc au sommet ne sera pas facile.

« Incroyable – quel match, merci au Danemark », a déclaré Kane. «Nous avons creusé profondément et nous sommes arrivés là où cela comptait. Nous avons très bien réagi, nous sommes en finale à domicile, quelle sensation. Nous savons que ce sera un match très difficile contre l’Italie, nous avons eu un grand tournoi jusqu’à présent. Un match de plus à jouer à domicile et nous avons hâte.

