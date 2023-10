Indignation alors que Shapps et Dowden rient pendant les réponses de Sunak sur le « pogrom » de l’attaque du Hamas

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les hauts ministres Grant Shapps et Oliver Dowden ont été confrontés à des réactions négatives après avoir été aperçus en train de rire à la Chambre des Communes alors que Rishi Sunak parlait du « pogrom » du Hamas en Israël.

Le secrétaire à la Défense et le vice-Premier ministre ont semblé partager une blague alors qu’ils discutaient pendant que M. Sunak répondait à des questions sur l’attaque terroriste qui a coûté la vie à 1 400 Israéliens.

M. Shapps et M. Dowden ont ensuite été vus souriant et riant – tout comme le Premier ministre a déclaré qu’il voulait œuvrer pour un « avenir meilleur pour les peuples israélien et palestinien » au milieu de la « tragédie ».

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont condamné leur comportement comme étant « irrespectueux » et « honteux », appelant les hauts ministres conservateurs à s’excuser.

Le groupe de campagne internationaliste Best for Britain a déclaré : « C’est totalement inacceptable ».

L’écrivain et commentateur politique Gerry Hassan a déclaré que le fait que les ministres aient « ri ensemble » montrait « l’habileté politique des conservateurs alors que les ministres se comportent comme des enfants ».

« Sunak fait une déclaration sincère sur la crise Israël-Hamas. Dowden et Shapps rient comme des écoliers derrière lui », a déclaré Owen Williams – arguant que cela montrait « un gouvernement peu sérieux ».

L’indépendant a demandé des commentaires à M. Dowden et à M. Shapps – mais il n’y a eu aucune réponse aux critiques et aux appels à des excuses.

L’amusement des ministres est venu lorsque M. Sunak a répondu à une question de l’ancien ministre conservateur Nadhim Zahawi, qui a déclaré que « Gaza et le monde auront besoin d’Israël pour se montrer sous son meilleur jour après cette guerre ».

Le Premier ministre l’a remercié pour sa « déclaration puissante » et a déclaré : « Nous ne pouvons pas perdre de vue l’avenir meilleur vers lequel nous aspirons, et en effet mes conversations avec les dirigeants ont déjà réfléchi à cela.

« C’est une question que j’ai également soulevée auprès du Premier ministre israélien. Nous souhaitons tous un avenir meilleur pour les peuples israélien et palestinien, et nous espérons qu’après cette tragédie, nous trouverons un moyen de nous en rapprocher. »

M. Sunak a qualifié les attaques « barbares » du Hamas de « pogrom », déclarant à la Chambre des Communes qu’au moins six citoyens britanniques ont été tués en Israël et que dix autres sont portés disparus.

Le Premier ministre a déclaré que la Grande-Bretagne était aux côtés d’Israël lorsqu’il a réitéré son soutien au droit du pays à se défendre alors qu’il se prépare à « s’en prendre au Hamas ». [and] reprendre les otages » avec une invasion terrestre de Gaza.

Le leader conservateur a également appelé à « toutes les précautions possibles pour éviter de nuire aux civils » – arguant que l’effort militaire d’Israël pour détruire le Hamas « doit être conforme au droit international humanitaire ».

M. Sunak a annoncé une aide britannique supplémentaire de 10 millions de livres sterling au peuple palestinien et a appelé Israël et l’Égypte à ouvrir le poste frontière de Rafah pour permettre l’approvisionnement humanitaire urgent.