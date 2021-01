Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a été accusé de favoriser l’élite riche de Sydney en préservant la route de ferry de Lane Cove utilisée par les étudiants de l’une des écoles les plus exclusives de Sydney – tout cela pour qu’ils n’aient pas à prendre le bus.

La décision de préserver la route des ferries a été prise malgré un tollé général suscité par le projet du gouvernement de remplacer les célèbres ferries Manly.

L’an dernier, le ministre des Transports, Andrew Constance, a annoncé son intention de mettre au rebut les quatre traversiers à double extrémité qui transportent 1 000 passagers à la fois entre Circular Quay et Manly lors d’un voyage panoramique d’une demi-heure à travers le port.

Prendre un ferry Manly depuis Circular Quay n’est pas seulement l’une des principales attractions touristiques de Sydney, mais a été un droit de passage pour les enfants de la vaste banlieue ouest de Sydney qui cherchent à accéder à la plage depuis des générations.

Les bateaux – connus sous le nom de ferries d’eau douce – génèrent également des millions de revenus pour l’économie de Northern Beaches.

Cependant, le gouvernement d’État libéral-national dit maintenant qu’ils sont trop chers à exploiter et mauvais pour l’environnement et veut les remplacer par des ferries de banlieue plus rapides de 400 places fabriqués en Chine.

Après que la décision ait provoqué l’indignation, M. Constance a accepté de garder deux des ferries le week-end et les jours fériés uniquement – mais les militants disent que ce n’est pas suffisant.

Dans le même temps, le gouvernement a annulé sa décision de mettre au rebut le traversier de Lane Cove sur la rivière Parramatta après que de riches parents d’écoles privées aient fait du bruit.

Les deux tiers des passagers sur la route sont des étudiants à 34000 $ par an au Collège Saint Ignace de Riverview qui ont dû faire face à un trajet en bus pour se rendre à l’école lorsque le capitaine Cook Cruises a déclaré en décembre que le service était abandonné.

Des parents riches et un membre libéral local Anthony Roberts se sont plaints jusqu’à ce que NSW Transport déclare que le service serait maintenu à la suite des « commentaires de la communauté et des parties prenantes ».

Le ministre des Transports fantôme du parti travailliste Chris Minns, qui souhaite que les ferries d’eau douce continuent, a critiqué le gouvernement pour son apparente incohérence.

«Je pense que c’est un double standard choquant», a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

« La décision du gouvernement de supprimer la moitié des services sur les ferries d’eau douce aura un impact important sur l’économie touristique de Northern Beaches et le maintien de Lane Cove n’aura pratiquement aucun effet de flux.

« J’ai l’impression qu’ils protègent les services dont certaines communautés ont besoin, mais refusent de faire le gros du travail pour les plages du nord qui ont traversé le verrouillage le plus difficile et les conditions économiques les plus difficiles de quiconque à Sydney. »

M. Minns a déclaré que le lobbying de M. Roberts et les plaintes des parents avaient fait pression sur le gouvernement pour qu’il maintienne le service Lane Cove.

« Très bien, je ne frappe pas les parents – ils ont parfaitement le droit de se battre pour obtenir des services à leur communauté – mais quand vous regardez le déversement d’un service de ferry qui transporte des milliers et des milliers de personnes, vous pensez que la même norme s’appliquerait.

M. Minns a déclaré que les ferries d’eau douce étaient en concurrence avec le ferry Staten Island de New York et le Star Ferry de Hong Kong en tant qu’attractions touristiques de transport public les plus emblématiques au monde.

« Détruire un jour un peu imprudemment ce qui est un service emblématique, je pense que c’est tellement myope et vraiment révélateur d’un gouvernement qui ne pense pas à où il va conduire l’État dans le monde. dix prochaines années.

«Je me concentrerais sur le maintien de ces services communautaires en vie pour m’assurer que l’économie reste forte, en particulier dans cet environnement», a-t-il ajouté.

Candy Bingham, maire adjointe du Northern Beaches Council, a lancé une pétition pour maintenir les quatre ferries d’eau douce tous les jours.

«Le principal problème est que les touristes viennent à Sydney sept jours sur sept, ils ne viennent pas seulement le week-end. Et deux ferries le week-end ne feront pas le travail de toute façon », a-t-elle déclaré à Daily Mail Australia.

Le tourisme sur les plages du nord vaut 500 millions de dollars par an et représente 12 pour cent des emplois dans la région.

Mme Bingham a déclaré qu’en 2019, 4,4 millions de passagers ont pris les ferries et les ont décrits comme « l’élément vital de notre région ».

Elle a déclaré que de grands ferries circulaient de Circular Quay à Manly depuis les années 1850 et faisaient « partie de notre patrimoine ».

«Les gens ne veulent pas prendre de petits ferries rapides, ils veulent cette expérience. Si vous recherchez sur Google «choses à faire à Sydney», monter sur le ferry Manly est l’une des premières choses qui se présentent. C’est tellement frustrant », a-t-elle déclaré.

Le maire adjoint a déclaré que la conversion des ferries pour utiliser des moteurs électriques ou des biocarburants, ou les faire fonctionner uniquement de 10h à 22h au lieu de 5h30 à minuit devrait être envisagée pour les rendre moins chers et plus propres.

« Nous avons confirmé que ceux-ci fonctionneront aux biocarburants, mais les remplaçants – la petite classe Emeraude de Chine – fonctionnent toujours au diesel », a-t-elle déclaré.

Mme Bingham a également déclaré que des ferries similaires en Norvège avaient été réorganisés avec des moteurs électriques « mais aucune de ces choses n’est à l’étude ».

«C’est vraiment frustrant, cela semble être une décision prise par le ministre et tout tourne autour de la privatisation de nos ferries en général», a-t-elle déclaré.

Le gouvernement a déclaré que le MV Freshwater rejoindrait le MV Collaroy pour transporter des passagers entre Circular Quay et Manly le week-end à partir du milieu de l’année, lorsque les navires frères MV Narrabeen et MV Queenscliff seront retirés.

Les nouveaux ferries de classe Emeraude remplaceront les ferries de classe eau douce les jours de semaine, qui, selon le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, seront plus rapides et plus écoénergétiques.

Un porte-parole du ministre Constance a déclaré au Daily Mail Australia: « Les habitants de Sydney et les touristes pourront profiter de voyages sur les célèbres ferries d’eau douce, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud confirmant que deux des quatre navires seront retenus.

«Cette décision vise à équilibrer les besoins des navetteurs en semaine, du tourisme et des contribuables de Nouvelle-Galles du Sud, tout en reconnaissant le fort attachement de la communauté aux ferries de la classe Freshwater.

«Les navetteurs en semaine veulent des services plus rapides et plus fréquents, c’est exactement pourquoi nous leur fournirons les nouveaux navires de la classe Emerald.