FDes vacanciers et des voyagistes illustrés ont exprimé leur fureur face à la décision du gouvernement de placer les îles Canaries sur la liste de quarantaine.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a annoncé hier soir que, à partir de samedi, les Britanniques revenant de l’archipel espagnol devront s’auto-isoler après que le taux de cas collectif sur sept jours des îles est passé à 52,2 pour 100000 personnes.

Mais les critiques ont souligné que les chiffres sont faussés par le taux à Tenerife – actuellement 96,1 pour 100000 – et beaucoup se demandent pourquoi le Royaume-Uni ne peut pas conserver les couloirs de voyage avec les îles voisines telles que Lanzarote et Gran Canaria, qui ont toutes deux des taux beaucoup plus bas.

Des inquiétudes ont également été soulevées quant à l’avenir des agences de voyage britanniques, dont beaucoup comptaient sur les vacances d’hiver au soleil aux Canaries pour les sauver de l’effondrement après une année chaotique pour le tourisme.

«Il y a beaucoup à débattre dans l’approche adoptée par le gouvernement pour parcourir les couloirs, mais une chose est certaine: la suppression des îles Canaries si près de la saison du soleil d’hiver va mettre certaines entreprises de vacances en faillite», a déclaré Rory Boland, rédacteur en chef. de qui? Voyage.

Parallèlement à la perte des îles Canaries, il y a eu deux ajouts à la liste des couloirs de voyage au Botswana et en Arabie saoudite.

Cependant, le gouvernement saoudien ayant suspendu tous les vols et les routes maritimes depuis mars et le Botswana accessible uniquement depuis le Royaume-Uni via l’Afrique du Sud ou l’Éthiopie (tous deux toujours sur la liste de quarantaine), aucune option de vacances viable pour les Britanniques.

