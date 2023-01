Indignation alors que le Qatar paie le séjour « somptueux » dans un hôtel cinq étoiles du premier ministre du Pays de Galles

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement du Qatar a payé pour que le premier ministre du Pays de Galles, Mark Drakeford, séjourne dans un hôtel de luxe cinq étoiles lors de son voyage de Coupe du monde dans le pays.

Le premier ministre, le ministre de l’Economie – Vaughan Gething – et quatre fonctionnaires ont été hébergés pour trois nuits à l’hôtel Ritz-Carlton de Doha.

Le gouvernement gallois a vivement critiqué le bilan du Qatar en matière de droits humains avant et pendant la Coupe du monde.

Le Qatar a été condamné par la communauté internationale pour son traitement des femmes, des personnes LGBTQ+ et des migrants.

Cependant, M. Drakeford a déclaré qu’ils avaient pris la décision d’y assister pour promouvoir le Pays de Galles et les valeurs du pays sur la scène mondiale et renforcer les liens économiques avec l’État du Golfe.

Une demande d’accès à l’information (FOI), soumise par BBC Wales, a montré que le pays hôte a fourni l’hébergement, les repas et le transport dans le cadre d’un forfait d’accueil offert à tous les délégués et à leurs groupes de voyage participant au tournoi de football.

La dirigeante des libéraux démocrates gallois, Jane Dodds, a déclaré à BBC Wales qu'”en acceptant ce cadeau du gouvernement qatari, Mark Drakeford a potentiellement sapé l’engagement du gouvernement gallois envers les droits de l’homme, les droits LGBTQ+ et les droits des femmes”.

Elle a suggéré que le gouvernement fasse don du coût équivalent du voyage à des organisations caritatives de défense des droits humains.

La porte-parole de Plaid Cymru pour les sports et les affaires internationales, Heledd Fychan, a déclaré que les deux ministres devraient maintenant expliquer en détail au Senedd comment ils ont soulevé des questions sur les droits de l’homme au Qatar.

Le gouvernement gallois a répondu: «Ce fut l’occasion de discuter des opportunités de commerce et d’investissement, de rencontrer des membres du gouvernement du Qatar et de l’Organisation internationale du travail pour discuter des droits des travailleurs et de participer à des réunions culturelles pour renforcer les liens entre le Qatar et Pays de Galles.

“La visite a également été l’occasion de partager nos valeurs sur les droits humains, les droits LGBTQ+, les droits des travailleurs et la liberté politique et religieuse.”

Felix Jakens d’Amnesty International UK a déclaré : “Ce serait une véritable source d’inquiétude si les politiciens acceptaient l’hospitalité somptueuse – à la Coupe du monde ou ailleurs – de la part de gouvernements étrangers et se sentaient ensuite compromis lorsqu’il s’agissait de soulever des questions relatives aux droits de l’homme.

“Nous avons appelé à plusieurs reprises les politiciens et autres personnes influentes qui ont assisté à la Coupe du monde au Qatar à soulever des questions relatives aux droits de l’homme avec leurs hôtes et avec la FIFA, et nous espérons que Mark Drakeford et Vaughan Gething pourront montrer qu’ils ont cherché à le faire.

“Le Qatar n’a pu accueillir cette Coupe du monde très controversée qu’en raison de son exploitation systématique de centaines de milliers de travailleurs migrants, et pendant ce temps, les personnes LGBTQ+ au Qatar continuent de courir le risque d’être arrêtées et emprisonnées, et la liberté d’expression et les droits des femmes sont toujours inacceptablement réduite. »

Dans la réponse de la FOI, le gouvernement gallois a déclaré : « Au total, huit officiels et deux ministres se sont rendus au Qatar pour la Coupe du monde.

« L’hébergement des deux ministres et des quatre fonctionnaires qui les accompagnaient a été fourni gratuitement par le gouvernement qatari.

“Un package d’hospitalité a été offert par le gouvernement qatari aux chefs d’État de chaque pays qualifié pour la Coupe du monde mais le gouvernement gallois ne détient aucune information sur la valeur de ce package.

« Les quatre fonctionnaires restants ont voyagé en classe économique.

«Le coût total de quatre vols aller-retour était de 3 768 £. Le coût total de l’hébergement à Doha pour quatre fonctionnaires voyageant en classe économique était de 20 320 £ et la note de l’hôtel était de quatre étoiles.

Dans une FOI ultérieure, le gouvernement a confirmé que “l’hôtel utilisé était le Ritz-Carlton, Doha pour trois nuits” et que le Premier ministre et ministre de l’Économie et quatre fonctionnaires y avaient séjourné.

Les ministres et les officiels se sont également rendus avant le tournoi une fois lors d’une visite ministérielle et une autre fois lors d’un voyage exploratoire.

M. Gething s’est rendu au Qatar pendant deux jours le 9 mai, “pour développer des liens économiques avec le Qatar et discuter [their] valeurs avec les organisations qataries ».

Cependant, les coûts liés aux engagements ministériels sont exemptés des demandes d’accès à l’information.

Trois fonctionnaires ont effectué une visite exploratoire entre le 23 octobre et le 27 octobre, le coût total de la visite aurait été de 5 272 £.





L’année précédente, en 2021, neuf fonctionnaires se sont rendus au Qatar sept fois, les voyages coûtant au total 14 624 £.

Lors de sa visite au Qatar, M. Gething a déclaré à l’agence de presse PA: “Il y a la réalité de notre relation avec le Qatar, par exemple le Qatar possède plus des deux tiers de South Hook, la voie d’entrée d’importation de gaz naturel dans le sud-ouest du Pays de Galles.

“Le Pays de Galles a également des intérêts commerciaux ici s’élevant à environ trois quarts de milliard de livres de commerce avec cette région – ce qui signifie que nous avons beaucoup d’intérêts directs”, a-t-il ajouté.

South Hook fournit 20 % de la demande totale de gaz du Royaume-Uni, tandis que le Qatar devrait investir jusqu’à 10 milliards de livres sterling au Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années.

Le gouvernement gallois a travaillé avec l’organisation de jeunesse Urdd Gobaith Cymru pour organiser des ateliers sportifs, artistiques et culturels avec des écoliers à travers le Qatar au cours de la semaine précédant la Coupe du monde, notamment en faisant venir de jeunes ambassadrices pour diriger des programmes qui autonomiseraient les jeunes filles.