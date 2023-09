Indignation alors que le président iranien se prépare à s’adresser à l’ONU : « Veut tuer des citoyens américains »

Suite au meurtre de centaines de manifestants par le régime iranien, l’indignation accompagne une éventuelle action du Sénat visant à interdire les futures visites à l’ONU du président iranien Ebrahim Raisi, qui a parrainé les assassinats planifiés de citoyens américains. Raisi est arrivé à New York lundi et devrait s’exprimer mardi après-midi.

« Il n’y a aucune raison de permettre à Raïssi, ‘le boucher de l’Iran’, qui a sur les mains le sang d’Américains, d’Iraniens et d’autres innocents, de venir à New York pour cracher ses absurdités à la tribune où lui et d’autres représentants du mouvement islamique « La République islamique en est venue chaque année à manquer de respect aux États-Unis et à notre allié, Israël, à déformer le discours et à mentir sur le bilan flagrant de l’Iran en matière de droits de l’homme et ses ambitions en matière d’armes nucléaires », a déclaré Lisa Daftari, rédactrice en chef de The Foreign Desk, à Fox News Digital. .

L’administration Trump a sanctionné Raïssi pour son rôle dans le massacre de 5 000 prisonniers politiques iraniens en 1988 et dans le massacre par le régime des mollahs de 1 500 manifestants iraniens en 2019.

Daftari, qui a beaucoup écrit sur l’Iran, a noté qu’en « lui permettant de venir sur le sol américain, on légitime un homme qui a une longue histoire d’exécutions massives, de financement du terrorisme mondial, et qui continue à ce moment sa colère contre les manifestants pacifiques en Iran ». Pourquoi les États-Unis permettraient-ils de blanchir des crimes aussi odieux pour offrir une invitation à un homme qui devrait plutôt être marginalisé et condamné ?

À la fin de la semaine dernière, un groupe de sénateurs républicains a présenté un projet de loi visant à pousser l’administration Biden à interdire à Raisi d’entrer aux États-Unis avant son discours de mardi à l’ONU à New York. Raisi cherche à assassiner des Américains, selon les sénateurs Marco Rubio, R-Fla., et Ted Cruz., R-Texas.

Dans un communiqué de presse publié pour promouvoir le projet de loi visant à interdire Raïssi, Rubio a déclaré : « Raïssi soutient activement le terrorisme et veut tuer des citoyens américains. Bien que je ne sois pas surpris, il veut retrouver les nombreux autres meurtriers et voyous qui prétendent être membres du parti. » Selon les Nations Unies, Raisi ne devrait pas être autorisé à entrer aux États-Unis. Notre projet de loi accomplirait ce que l’administration Biden ne semble pas vouloir faire : interdire l’entrée de Raisi dans le pays et protéger notre sécurité nationale. «

Le régime iranien a été accusé cette année d’avoir cherché à kidnapper et à assassiner la journaliste irano-américaine Masih Alinejad à son domicile de Brooklyn, à New York.

Cruz a noté que « Raïssi serait déjà exclu de l’entrée aux États-Unis pour l’Assemblée générale de l’ONU si le président Biden et son administration appliquaient de bonne foi les statuts existants. Raïssi a un historique d’activités terroristes, y compris son plaidoyer en faveur de l’assassinat du président Trump. et d’autres responsables américains. Il est également répertorié par le Département d’État comme inéligible pour entrer aux États-Unis en raison des atrocités massives qu’il a commises. Néanmoins, l’administration Biden semble déterminée à contourner ces restrictions.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré à Fox News Digital : « En tant que pays hôte de l’ONU, les États-Unis sont généralement obligés, en vertu de l’accord de siège de l’ONU, de délivrer des visas aux représentants des États membres de l’ONU pour se rendre dans le district du siège de l’ONU pour des affaires officielles de l’ONU. » Le porte-parole a ajouté : « Les États-Unis prennent au sérieux leurs obligations en tant que pays hôte de l’ONU en vertu de l’accord de siège de l’ONU. Dans le même temps, l’administration Biden n’a pas hésité et ne hésitera pas à protéger et à défendre tous les Américains.

Lorsqu’on lui a demandé si l’ONU interdirait à Raïssi de s’exprimer, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré à Fox News Digital : « Nous n’avons pas de commentaires sur un projet de loi proposé à la législature américaine. Les États-Unis ont évidemment le droit de contrôler leurs propres frontières. » Les États-Unis ont également des engagements au titre de l’accord de siège de l’ONU de 1947, qui définit leurs responsabilités en tant que pays hôte vis-à-vis de l’ONU. «

Interrogé sur le point de vue du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, sur les meurtres de masse présumés perpétrés par Raïssi, Dujarric a déclaré : « Par principe, un secrétaire général de l’ONU n’a pas le pouvoir de déclarer quiconque coupable d’un crime. » pour un tribunal international ou national compétent. Cela étant dit, le SG a exprimé publiquement et en privé sa préoccupation concernant la situation des droits de l’homme en Iran, en particulier en ce qui concerne les femmes et les filles. «

Le Council on Foreign Relations (CFR), basé à New York, aurait invité Raisi à prendre la parole, suscitant l’indignation généralisée des Irano-Américains et des militants des droits humains. CFR n’a pas répondu aux nombreuses questions de la presse de Fox News Digital concernant l’apparition signalée de Raisi.

Interrogé sur l’événement CFR signalé avec Raisi, un porte-parole du Département d’État a renvoyé Fox News Digital aux commentaires faits par Matthew Miller, le porte-parole du Département d’État américain, la semaine dernière.

Miller a déclaré : « En ce qui concerne le fait que le président iranien soit accueilli à un [think tank] à New York, je n’en parlerai pas en particulier. Il s’agit évidemment d’une organisation indépendante qui peut prendre ses propres décisions. Mais je dirais que lorsqu’une organisation héberge un tel personnage avec une longue histoire de propagation de fausses vérités et de dire des choses qui sont… en faisant des affirmations qui ne sont pas exactes, nous les exhortons simplement à surveiller très attentivement ce qu’il dit, à s’assurer qu’ils tiennent. responsable, veillent à ce que leurs membres aient pleinement accès à des informations véridiques et exactes. Et je m’attendrais à ce qu’ils le fassent. »

Des organisations et groupes irano-américains prévoient de manifester contre Raïssi mardi devant le siège de l’ONU à Manhattan.

Lawdan Bazargan, directeur de l’Alliance contre les apologistes du régime islamique iranien (AARIA), basée en Californie, se rendra à New York pour protester contre Raisi. Elle mène une campagne visant à évincer l’ancien ambassadeur du régime iranien auprès de l’ONU, Mohammad Jafar Mahallati, de son poste d’enseignant à l’Oberlin College pour son rôle présumé dans la dissimulation du massacre de 1988 au sein de l’organisation mondiale.

Soona Samsami, représentante aux États-Unis du bureau à Washington du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), dont l’organisation a prévu une grande manifestation mardi, a déclaré à Fox New Digital : « À l’heure où le peuple iranien prend courageusement dans la rue, exigeant le renversement du régime théocratique en place, il est honteux pour [the] Les Nations Unies doivent offrir leur tribune à Ebrahim Raïssi, dont les transgressions sont ponctuées par son rôle au sein de la fameuse « commission de la mort », qui a exécuté 30 000 prisonniers politiques en 1988 à la suite d’une fatwa ciblant les partisans du principal groupe d’opposition iranien, l’OMPI.

MEK est l’abréviation de Mojahedin-e-Khalq, le principal membre du CNRI.

Samsami a déclaré que « l’ONU devrait poursuivre Raïssi et d’autres dirigeants du régime pour leurs violations flagrantes des droits de l’homme ». Elle a ajouté que Raisi est responsable des meurtres de 750 Iraniens qui sont descendus dans la rue pour manifester contre le meurtre de Mahsa Amini, une Irano-kurde de 22 ans, en septembre dernier.

Amini est décédée dans un hôpital de Téhéran le 16 septembre 2022, après avoir été torturée par les forces de sécurité iraniennes parce qu’elle ne couvrait pas correctement ses cheveux avec un hijab.

Le discours de Raïssi à l’ONU coïncide avec le fait que son régime a reçu lundi de Biden un paiement de 6 milliards de dollars en guise de levée de sanctions en échange de cinq otages américains. Biden a été critiqué pour avoir abandonné des résidents américains qui sont considérés comme des citoyens américains en vertu de la loi Levinson.

Le régime iranien a kidnappé Jamshid (Jimmy) Sharmahd, journaliste dissident et résident légal de Californie, aux Émirats arabes unis et l’a condamné à mort. La fille de Jamshid, Gazelle, a envoyé lundi à Fox News Digital une déclaration selon laquelle elle a posté sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

Elle a écrit à l’administration Biden sur X : « Comment pouvez-vous garantir que mon père sera en sécurité et en vie et qu’il ne sera pas assassiné maintenant ? Au lieu de perdre votre temps à la télévision nationale à essayer de nous convaincre que nos preneurs d’otages utiliseront l’argent pour des raisons humanitaires.[s] explique-nous comment et quand vas-tu nous ramener Jimmy Sharmahd chez nous ? Le dernier patriote américain laissé derrière lui lors d’une libération d’otages en 2015 était Bob Levinson, et nous savons tous que cela lui a coûté la vie. »