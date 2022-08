Indignation alors que deux hommes traînent un requin vivant sur la plage de Floride et le poignardent dans la tête dans une vidéo horrifiante

Une vidéo CHOQUANTE de deux hommes traînant un requin vivant sur une plage de Floride et le poignardant à la tête a suscité l’indignation.

Le clip troublant a été partagé par le célèbre journaliste Louis Aguirre et a été visionné plus de 130 000 fois.

On y voit deux hommes traînant un requin à pointe noire sur la plage de New Smyrna alors qu’une femme les filme et les exhorte à s’arrêter.

On peut entendre la femme dire aux hommes de remettre le requin à l’eau et qu’ils “ne devraient pas faire ça avec des animaux”.

Les hommes craquent sans être dérangés et la bête sous-marine se débat sur le sable.

Quelques instants plus tard, un homme sort un couteau et la femme dit : « S’il vous plaît, ne lui faites rien ».

On lui dit alors que le requin était une “récolte légale”, selon la Fish and Wildlife Conservation Commission de Floride.

L’homme tenant le couteau poignarde alors le requin à la tête et on entend la femme leur demander d’arrêter.

“C’est naturel”, dit l’homme qui poignarde le requin.

“Est-ce que ça te plaît ?” demande la femme.

“Non, je le prends pour manger et nourrir ma famille”, répond l’homme.

Le clip se termine avec l’homme essayant d’ouvrir la tête du requin.

Le clip a provoqué un tollé en ligne.

Bien que les pointes noires soient “récoltables” – ce qui signifie qu’elles ne sont pas en danger et peuvent être chassées – selon les autorités maritimes floridiennes, les utilisateurs n’étaient pas satisfaits des actions des hommes.

Aguirre a déclaré: “Un océan en bonne santé a besoin d’une population de requins en bonne santé. Si les requins meurent, les océans meurent. C’est clair et simple.

“Nous avons besoin de plus de sensibilisation et d’éducation sur les requins, et de meilleures lois pour protéger nos requins.”

Un utilisateur a écrit : “Lâches. Ils n’essayeraient pas ça si c’était dans l’eau.”

Un autre a posté: “C’est absolument dégoûtant et difficile à regarder. Des monstres.”

Un troisième a déclaré: “Je ne peux pas regarder ça! C’est tellement dégoûtant !!! Il faut passer aux informations et quelqu’un doit identifier ces personnes!”

