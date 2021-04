Après que des députés de Caroline du Nord ont tué un homme noir la semaine dernière, les forces de l’ordre ont promis de faire preuve de transparence. Mais peu de faits sont apparus – un vide d’informations qui a soulevé des soupçons et a contribué à attiser l’indignation nationale, selon les experts.

Andrew Brown Jr.a été tué le 21 avril alors que les adjoints du shérif tentaient d’exécuter des mandats de perquisition et d’arrêt liés à la drogue à son domicile dans la ville d’Elizabeth City. Depuis lors, peu de commentaires officiels ont suivi, malgré les appels de la famille de Brown et la pression juridique croissante.

Les noms des officiers, les images de la caméra corporelle, une chronologie des événements et une justification de la fusillade font tous partie des détails qui n’ont pas été rendus publics car le shérif Tommy Wooten a cité à plusieurs reprises les enquêtes en cours comme raison de peu de détails.

C’est une «recette pour une acrimonie et un conflit inutiles», a déclaré David Snyder, directeur exécutif de la Coalition pour le premier amendement. Snyder a déclaré que l’affaire faisait partie d’une tendance de longue date parmi les forces de l’ordre à être «secrète sans raison valable».

Snyder a critiqué une loi de Caroline du Nord qui exige une ordonnance du tribunal pour que les images de la caméra corporelle soient rendues publiques – une loi qui a permis à un juge mercredi de bloquer la diffusion des images aux médias.

Le manque de faits de base sur l’affaire fournit un environnement dans lequel «les théories de désinformation et du complot» peuvent prospérer et «soulève des soupçons qu’ils essaient indûment de faire des secrets», a déclaré Snyder.

L’image la plus claire du récit des autorités sur la fusillade est venue mercredi alors que le procureur de district Andrew Womble a déclaré à un juge qu’une qualification faite par l’un des avocats de la famille Brown était incorrecte.

Womble a déclaré que la vidéo montre que la voiture de Brown a eu un «contact» avec les forces de l’ordre à deux reprises avant que des coups de feu puissent être entendus. Il a également fait valoir que la vidéo devrait être cachée au public pendant que les enquêteurs de l’État poursuivent leur enquête.

Harry Daniels, un avocat de la famille de Brown, s’est opposé à ce que Womble citant une vidéo devant le tribunal qui n’avait pas été rendue publique: « J’ai entendu des déclarations: Eh bien, (Brown) aurait pu frapper les députés … eh bien, montrez-nous la vidéo, » il mentionné.

Daniels a déclaré que la position de la famille restait la même: « Un homme innocent a été abattu. »

Alors que les avocats de la famille Brown critiquent le traitement de l’enquête par les forces de l’ordre locales, les manifestants inondent toujours les rues d’Elizabeth City.

Dans les heures qui ont suivi la mort de Brown, Daniels a publiquement fait pression sur les forces de l’ordre pour qu’elles fournissent des détails, affirmant que la famille était obligée de s’appuyer sur des spéculations et des témoignages oculaires pour comprendre ce qui s’était passé.

Ces récits ont façonné la compréhension de l’affaire par le public – plus encore qu’ils auraient pu si Brown avait été tué par la police il y a des années, selon Lauren Bonds, la directrice juridique du National Police Accountability Project.

«Les gens sont plus susceptibles de faire confiance au récit d’une victime ou de la famille d’une victime que par le passé», a-t-elle déclaré.

Historiquement, les retards dans la fourniture d’informations au public ont été considérés comme faisant partie d’un modèle de «services et agences de police faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger leurs agents» de l’obligation de rendre des comptes, a déclaré Bonds. Mais de plus en plus, un manque de communication de la part des forces de l’ordre suscite la méfiance du public et permet aux défenseurs des victimes de violences policières de s’exprimer.

En général, il existe des moyens pour la police d’informer le public des détails d’un cas de recours à la force en cours sans compromettre l’enquête, selon Bonds. La police n’a pas besoin de présenter un récit complet pour informer le public – les séquences vidéo, les données, la vidéo, l’audio et les informations brutes peuvent tous aider à prévenir la désinformation.

Bien qu’il ne soit pas inhabituel que la diffusion des images de la caméra corporelle soit retardée après une fusillade de la police, les vidéos de téléphones portables de spectateurs sont de plus en plus utilisées pour documenter la brutalité policière.

« Nous nous sommes habitués à pouvoir voir la bande tout de suite », a déclaré Snyder.

Philip Stinson, ancien policier et actuel professeur de justice pénale à la Bowling Green State University, dit que le manque de détails rendus publics à ce stade n’est pas nécessairement un signe que la police bloque ou tente de dissimuler une force excessive – cela pourrait être un signe d’une enquête approfondie.

«Chaque cas est différent – celui-ci n’a aucun sens», a déclaré Stinson. Avec des preuves vidéo, sept députés en congé et une large attention du public, il est probable que l’utilisation de la force par les officiers soit probablement examinée de près, a-t-il déclaré.

Wooten, le shérif supérieur, a cité à plusieurs reprises les enquêtes en cours comme la raison du peu de détails. « Bien que nous ne puissions pas montrer au public ce qui s’est passé en ce moment, les enquêteurs indépendants travaillent pour terminer leur enquête », a déclaré Wooten dans une déclaration écrite. «Dès que tous les faits importants me seront communiqués, j’agirai rapidement pour assurer la responsabilité et je serai aussi transparent que possible avec le public.»

Wooten a déclaré qu’il était déçu qu’un juge n’ait pas autorisé la diffusion des images mercredi.

Mais au lendemain d’un an de manifestations contre la brutalité policière et dans les jours qui ont suivi la condamnation de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, de nombreuses personnes réclament plus de transparence de la part de la police, John David, consultant en communication stratégique, auteur et conférencier, a déclaré à USA Today.

«Cela ressemble à la même chose que nous entendons depuis des années», a déclaré David. De telles assurances ne «tiennent plus nécessairement la route» en Amérique.

