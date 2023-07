Indignation à l’agence de tourisme après que la publicité aux Philippines utilise des images d’autres pays | Nouvelles du monde

Une agence de tourisme a présenté ses excuses après qu’une vidéo annonçant les Philippines comme destination de vacances ait montré des images d’autres pays.

Dimanche, l’agence DDB Philippines a publié un communiqué et a déclaré qu’elle s’était « profondement » excusée auprès du pays. Tourisme Secrétaire et le ministère du Tourisme (DOT), ainsi que les habitants de la Philippines.

La société a utilisé des images d’archives « non originales » dans une vidéo présentée pour lancer l’une de ses campagnes intitulée Love The Philippines.

La vidéo comportait de nombreux plans différents, y compris des images aériennes de dunes de sable dans Brésil ainsi que des images d’un homme conduisant un buggy dans le désert dans le Emirats Arabes Unis.

Expliquant l’incident, l’agence a déclaré dans un message : « Bien que l’utilisation de séquences d’archives dans les vidéos d’ambiance soit une pratique courante dans l’industrie, l’utilisation de séquences d’archives étrangères était un oubli malheureux de la part de notre agence.

« Les processus de sélection et d’approbation appropriés auraient dû être strictement suivis. L’utilisation de séquences d’archives étrangères dans une campagne de promotion des Philippines est hautement inappropriée et contraire aux objectifs du DOT. »

L’agence a déclaré qu’elle « coopérait » également avec le DOT lors de son enquête sur la question.

Le DOT a publié une déclaration lundi et a déclaré qu’il était « solidaire » avec ses « compatriotes philippins » dans leur indignation à ce sujet.

La déclaration a également été publiée par la secrétaire au tourisme du pays, Christina Garcia Frasco, sur Facebook et Instagram.

Le DOT a ajouté qu’il « se réserve le droit » de résilier un contrat si l’agence est « incapable du projet ».

En savoir plus sur Sky News :

Au moins sept morts alors que les frappes aériennes israéliennes ciblent une ville de Cisjordanie

Quatre blessés après l’explosion d’un immeuble à Tokyo

Instagram

Ce contenu est fourni par Instagram, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Instagram cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Instagram biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Instagram cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Le département a déclaré qu’il resterait « pleinement engagé » à développer et à promouvoir le pays en tant que « puissant de merveilles naturelles, de culture et de patrimoine, et une source de chaleur et d’hospitalité qui est une source de grand amour et de fierté pour tous les Philippins ».

Le blogueur Sass Rogando Sasot, qui a également découvert l’utilisation d’autres pays dans la vidéo, a appelé l’agence et a déclaré qu' »au moins quatre scènes » étaient des images d’archives – qui comprenaient des plans de Thaïlande, d’Indonésie et de Dubaï.

« Quand les gens du gouvernement et des médias grand public n’ont pas réalisé que les rizières en terrasses et l’aéroport de #LoveThePhilippines ne sont pas dans le PH, cela signifie une chose : eux-mêmes ne connaissent pas notre pays… et vous ne pouvez pas vraiment aimez ce que vous ne savez pas », a déclaré Mme Rogando Sasot dans un message sur Facebook.