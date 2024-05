NEW DELHI : Le impact psychologique de la Compagnies aériennes de Singapour vol qui a subi fortes turbulences laisser un mort a laissé de nombreux survivants aux prises avec les conséquences, certains exprimant leur hésitation à prendre à nouveau l’avion dans un avenir proche. Un passager a raconté s’être réveillé sur le sol de l’avion au milieu de pleurs et de vue de sang, provoquant des sentiments de nausée et de détresse.

Le vol SA SQ321 de Londres à Singapour a rencontré de graves turbulences, provoquant une montée et une descente rapides de 400 pieds en une minute, entraînant la mort d’un passager et des blessures à au moins 30 autres.

Les experts en santé mentale ont souligné le potentiel de passagers développer diverses conditions psychologiques suite à une expérience aussi traumatisante.

Ceux-ci peuvent inclure le trouble de stress aigu (TSA), le trouble de stress post-traumatique (SSPT) et les troubles anxieux. Le Dr Amanda Oh, fondatrice de Budding Space, a comparé la nature accablante de l’événement à « une indigestion mentale », soulignant la difficulté de gérer une situation aussi unique et pénible. Les symptômes du TSA peuvent se manifester dans le mois suivant l’incident, tandis que le SSPT peut persister au-delà de cette période, affectant le fonctionnement social et le bien-être physique d’un individu.

« Pour une expérience aussi unique que celle que les passagers ont vécue, ce serait une expérience extrêmement bouleversante pour n’importe qui », a déclaré le Dr Oh.

« Par exemple, si (les personnes traumatisées) veulent pleurer ou en parler, laissez-les faire. Laissez-les choisir leur façon de faire leur deuil et de traiter l’expérience d’une manière qui leur convient plutôt que de les précipiter dans ce voyage, » elle a ajouté.

Pour faciliter le processus de récupération, les professionnels de la santé mentale recommandent de maintenir un mode de vie sain et de pratiquer des activités favorisant la stimulation bilatérale, comme la marche et la natation. Les membres de la famille peuvent apporter leur soutien en permettant aux personnes concernées d’exprimer leurs émotions et de faire leur deuil à leur manière, favorisant ainsi un sentiment d’autonomie et de contrôle. Le Dr Thomas Lee, directeur médical de la clinique Resilienz, suggère la thérapie de désensibilisation et de retraitement des mouvements oculaires (EMDR) comme traitement potentiel pour réduire l’impact de la mémoire traumatique.

Même si le chemin vers le rétablissement peut être difficile, les experts en santé mentale gardent espoir qu’avec un soutien et une intervention adéquats, les personnes touchées par la crise turbulence sur SQ321 pourra éventuellement surmonter les cicatrices psychologiques laissées par cette expérience déchirante.

(Avec la contribution des agences)







Source link