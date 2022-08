Indigène, le dernier de sa tribu “l’homme du trou” décède au Brésil

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un homme indigène non identifié, considéré comme le dernier de sa tribu, est décédé dans l’ouest de l’Amazonie brésilienne.

Il était connu comme “l’homme du trou” pour son habitude de creuser des trous profonds, certains avec des piquets aiguisés, selon l’organisation des droits de l’homme Survie Internationale.

“Le reste de son peuple a été massacré lors d’une série d’attaques à partir des années 1970, mais on en savait peu sur son peuple car il a résisté aux tentatives de le contacter”, indique un communiqué de presse.

Il était le seul habitant du territoire indigène de Tanaru dans l’État de Rondonia.

Fiona Watson, directrice de la recherche et du plaidoyer de Survival, a visité le territoire en 2004.

“Aucun étranger ne connaissait le nom de cet homme, ni même grand-chose à propos de sa tribu – et avec sa mort, le génocide de son peuple est complet. Car il s’agissait bien d’un génocide – l’anéantissement délibéré de tout un peuple par des éleveurs de bétail avides de terres et richesse », dit-elle.

Watson a déclaré à Fox News que personne ne sait avec certitude pourquoi l’homme a construit des trous profonds, mais peut-être qu’ils ont été utilisés pour chasser le gibier pour se nourrir. Des trous ont également été trouvés dans ses minuscules huttes de paille, pouvant être un endroit où se cacher. Il est également possible que les trous aient eu une sorte de fonction rituelle.

L’homme a vécu dans un isolement total au cours des 26 dernières années, rapporte BBC News. On pense qu’il avait 60 ans et qu’il est décédé de causes naturelles.

“Son corps a été retrouvé le 23 août dans un hamac à l’extérieur de sa paillote. Il n’y avait aucun signe de violence”, selon BBC News.

L’homme se serait placé des plumes sur lui-même, ce qui pourrait être un signe qu’il savait que la mort était imminente. Watson n’avait pas entendu cette nouvelle elle-même, mais a ajouté qu’une FUNAI – ou une équipe de terrain du département des affaires indigènes du gouvernement brésilien – a rapporté l’avoir trouvé dans son hamac avec divers biens qu’il utilisait dans sa vie quotidienne dans la hutte avec lui.

Il est probablement mort 40 à 50 jours avant que son corps ne soit retrouvé.

L’homme était filmé par une équipe gouvernementale en 2018 lors d’une rencontre fortuite.

Le territoire sur lequel l’homme vivait était une petite île de forêt dans une mer de vastes ranchs de bétail, dans l’une des régions les plus violentes du Brésil. Des organisations comme Survival International et d’autres au Brésil ont fait campagne pendant de nombreuses années pour que la terre soit protégée.