"Indifférence effrontée": À Manipur, les députés indiens critiquent le Premier ministre dans une note au gouverneur

La délégation multipartite de 21 membres de députés de l’Alliance indienne pour le développement national inclusif (INDE) de l’opposition qui se trouve à Manipur pour une visite de deux jours afin d’évaluer la situation dans l’État déchiré par les conflits a rencontré aujourd’hui le gouverneur de Manipur, Anusuiya Uikey, et a partagé leur expérience.

Dans un mémorandum remis au gouverneur Uikey, ils lui ont demandé de rétablir la paix et l’harmonie en prenant toutes les mesures efficaces, « où la justice devrait être la pierre angulaire ».

<< Afin d'apporter la paix et l'harmonie, la réhabilitation et la réinstallation des personnes touchées sont des plus urgentes. Vous êtes également prié d'informer le gouvernement de l'Union de l'effondrement complet de l'ordre public au Manipur au cours des 89 derniers jours afin de leur permettre de intervenir dans la situation précaire du Manipur pour rétablir la paix et la normalité », a-t-il déclaré. La délégation a visité des camps de secours à Churachandpur, Moirang et Imphal, et a interagi avec les victimes/détenus dans les camps de secours, ont-ils déclaré.

Le silence du Premier ministre Narendra Modi montre « son indifférence effrontée à la violence au Manipur », lit-on dans le mémorandum, citant les chiffres de la destruction dans le conflit ethnique qui dure depuis plus de trois mois maintenant.

« L’incapacité du gouvernement central et de l’État à protéger la vie et les biens des habitants des deux communautés ressort des chiffres de plus de 140 morts, de plus de 500 blessés, de l’incendie de plus de 5 000 maisons et du déplacement interne de plus de plus de 60 000 personnes », a-t-il déclaré.

Les informations faisant état de tirs incessants et d’incendies criminels de maisons au cours des derniers jours établissent, « sans aucun doute », que les appareils de l’État ont complètement échoué à contrôler la situation au cours des trois derniers mois, selon le mémorandum de l’opposition au gouverneur.

La condition dans les camps de secours « est pour le moins pathétique », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il fallait accorder une attention particulière aux enfants en priorité. La délégation a fait valoir que le maintien de l’interdiction d’Internet au cours des trois derniers mois alimente les rumeurs non fondées, ce qui ajoute à la méfiance existante.

Lors d’une conférence de presse, la députée de Rajya Sabha, Sushmita Dev, du Congrès de Trinamool, a assuré au peuple de l’État que l’alliance de l’opposition se tenait à ses côtés et se battrait jusqu’au dernier jour de la session de mousson du Parlement pour « rendre le Premier ministre responsable » devant Manipur. .

« Venant des États du nord-est, on a le sentiment que les gens vont nous oublier au Parlement », a-t-elle déclaré, ajoutant que le BJP accuserait l’opposition de faire des séances de photos, de perturber le Parlement et de ne pas vouloir débattre de la question.

Le chef du Congrès, Adhir Ranjan Chowdhury, a déclaré que la gouverneure elle-même avait exprimé sa tristesse lors de la réunion.

« Elle a également conseillé que nous parlions tous à tous les dirigeants, que ce soit Kuki ou Meitei, de toutes les communautés et trouvions un chemin vers une solution. Elle a également conseillé qu’une délégation de tous les partis vienne à Manipur et parle aux dirigeants de toutes les communautés parce que l’atmosphère de méfiance qui a été créée parmi le peuple doit être abordée par tous ensemble », a déclaré M. Chowdhury.

Sushmita Dev avait précédemment déclaré à PTI que parmi les personnes rencontrées se trouvaient l’une des deux femmes qui ont été exhibées nues et agressées sexuellement par une foule à Manipur le 4 mai, et sa mère. Cette dernière avait une demande pour eux, a déclaré Mme Dev, pour l’aider au moins à voir les corps de son fils et de son mari, qui ont été tués lors de l’incident.

Le BJP a critiqué les députés de l’opposition et a souligné les crimes présumés contre les femmes au Rajasthan et au Bengale occidental. « Ce n’est que de l’optique. Lorsque cette INDE reviendra de Manipur, je veux demander à Adhir Ranjan Chowdhury s’il soutient les crimes contre les femmes dans son État, le Bengale occidental. Est-ce que ces 20 députés de l’INDE (avant) feront des rapports sur le Rajasthan et le Bengale occidental », a demandé le ministre de l’Union Anurag Thakur.

Le gouvernement du ministre en chef N Biren Singh, qui a jusqu’à présent refusé de céder aux demandes de démission, a décidé de convoquer une session de l’assemblée à la fin de ce mois ou début août. Au moins 180 personnes sont mortes et des milliers ont été déplacées depuis que les violences ont éclaté le 3 mai.