Indiens aux Championnats du monde d’athlétisme 2023 : heure de début et liste des événements le jour 2

Après une journée d’ouverture décevante, seuls deux Indiens participeront aux éliminatoires de la deuxième journée des Championnats du monde d’athlétisme 2023, dimanche 20 août, au Centre national d’athlétisme de Budapest, en Hongrie.

Sarvesh Anil Kushare tentera de réserver sa place en finale du saut en hauteur masculin tandis que Santosh Kumar T participera aux séries masculines du 400 m.

Samedi, le détenteur du record national du 3000 m steeple Avinash Sable n’a pas réussi à se qualifier pour la finale alors que le trio composé d’Akashdeep Singh, Vikash Singh et Paramjeet Singh a fermé la marche lors de la finale masculine du 20 km marche. Shaili Singh n’a pas non plus réussi à se qualifier pour la finale du saut en longueur féminin alors qu’Ajay Kumar Saroj a réalisé son record personnel de 3 minutes 38,24 secondes dans les séries masculines de 1500 m, mais cela n’a pas suffi pour se qualifier pour les demi-finales, alors qu’aucun des trois Indiens chez les hommes le triple saut – Praveen Chithravel, Eldhose Paul et Abdulla Aboobacker – a atteint le tour final.

LES INDIENS EN ACTION AUJOURD’HUI AUX CHAMPIONNATS DU MONDE D’ATHLÉTISME 2023 :

ÉVÉNEMENT TEMPS Indiens en mêlée Qualification saut en hauteur hommes 14h05 HIST Sarvesh Anil Kushare 400 m messieurs 14 h 55 IST Santosh Kumar T

Où regarder la diffusion en direct des Championnats du monde d’athlétisme 2023 en Inde ?

La diffusion en direct des Championnats du monde d’athlétisme 2023 est disponible sur l’application et le site Web JioCinema en Inde.

Où regarder les Championnats du monde d’athlétisme 2023 à la télévision en Inde ?

La diffusion en direct des Championnats du monde d’athlétisme 2023 n’est diffusée sur aucune télévision en Inde.

Participants indiens aux Championnats du monde d’athlétisme 2023 :

Hommes: Krishan Kumar (800m), Ajay Kumar Saroj (1500m), Santosh Kumar T (400mH), Avinash Sable (3000m SC), Sarvesh Anil Kushare (saut en hauteur), Jeswin Aldrin (saut en longueur), Murali Sreeshankar (saut en longueur), Praveen Chithravel (triple saut), Abdulla Aboobacker (triple saut), Eldhose Paul (triple saut), Neeraj Chopra (lancer du javelot), DP Manu (lancer du javelot), Kishore Jena (lancer du javelot), Akashdeep Singh (20 km marche), Vikash Singh (20km marche), Paramjeet Singh Bisht (20km marche), Ram Baboo (35km marche), Amoj Jacob (relais 4x400m), Muhammed Ajmal (relais 4x400m), Muhammed Anas (relais 4x400m), Rajesh Ramesh (relais 4x400m ), Arul Rajalingam (relais 4x400m), Mijo Chacko Kurian (relais 4x400m)

Femmes: Jyothi Yarraji (100mH), Parul Chaudhary (3000m SC), Shaili Singh (saut en longueur), Annu Rani (lancer du javelot)