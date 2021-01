Les Oscars adopteront bientôt de nouvelles directives en matière de diversité, mais les Independent Spirit Awards sont déjà en train de marcher dans ce sens.

Aucun des nominés annoncés mardi pour le prix du meilleur long métrage aux Indie Spirits – «First Cow», «Ma Rainey’s Black Bottom», «Minari», «Never Rarely Parfois Always» et «Nomadland» – n’a été réalisé par des hommes blancs, dont les efforts sont généralement largement surreprésentés pendant la saison des récompenses.

Les cinq nominés pour le meilleur réalisateur sont également des femmes et des personnes de couleur. Et des débuts de réalisateur nominés dans la catégorie des meilleurs premiers films (dont «I Carry You With Me» de Heidi Ewing, «The Forty-Year-Old Version» de Radha Blank, «Miss Juneteenth» de Channing Godfrey Peoples et «Nine Days ”d’Edson Oda), un seul a été réalisé par un homme blanc -“ Sound of Metal ”de Darius Marder.

Pendant trop d’années, les Indie Spirits, remis par l’organisation à but non lucratif Film Independent, pouvaient avoir l’impression de suivre l’exemple des Oscars, en remettant leurs trophées à celui qui était considéré comme le favori des Oscars. Ils ont même été accusés de contourner leurs propres règles pour laisser entrer des productions plus grandes et plus prestigieuses – dans un exemple mémorable, Harvey Weinstein a fait pression avec succès sur l’organisation pour qu’elle soulève son seuil budgétaire de 20 millions de dollars afin que « Livre de jeu Silver Linings » pourrait être considérée. Il a remporté quatre prix lors de la cérémonie de 2013, dont celui du meilleur long métrage.