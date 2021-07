Indie Angel entre dans la photo de Falmouth | Nouvelles de course

Indie Angel a été complété pour les Tattersalls Falmouth Stakes à Newmarket vendredi.

Le cheval de quatre ans, entraîné par John et Thady Gosden, est l’un des sept chevaux plus âgés sur une liste de 17 pouliches et juments restantes dans le groupe 1 d’un mile au stade de la confirmation.

Indie Angel a eu sa chance au plus haut niveau après avoir remporté les Duke of Cambridge Stakes du groupe 2 à Royal Ascot.

Les cinq chevaux immédiatement derrière elle ce jour-là – Lady Bowthorpe, Queen Power, Champers Elysees, Lavender’s Blue et Fooraat – sont également en lice.

La brigade de trois ans est dirigée par Andrew Balding, sans alcool, formé par Andrew Balding, vainqueur des Coronation Stakes lors de la réunion royale.

Les deuxième et troisième de cette course, Snow Lantern et Mother Earth, pourraient bien se réopposer. Ce dernier, vainqueur des 1000 Guinées, est l’un des deux de l’écurie d’Aidan O’Brien avec l’héroïne irlandaise des 1000 Guinées et l’héroïne de French Oaks, l’impératrice Joséphine.

Parmi les autres pouliches de trois ans, citons No Speak Alexander, Primo Bacio et Saffron Beach.

Sandrine a également remporté le match Royal, dans les Albany Stakes, et figure dans 11 possibles pour les Duchess of Cambridge Stakes.

Hello You, entraînée par Ralph Beckett, était à une longueur et demie de la pouliche d’Andrew Balding et est prête à s’opposer.