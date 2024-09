Indices, spangram et réponses du NYT « Strands » pour le mardi 10 septembre

Conseils et réponses du NYT Strands d’aujourd’hui Crédits : New York Times

Vous cherchez des indices, des spangrams et des réponses pour le Strands du lundi ? Vous pouvez les trouver ici :

ForbesIndices, spangram et réponses du NYT « Strands » pour le lundi 9 septembre

Et voilà, nous nous lançons tête baissée dans la semaine de travail. Nous sommes déjà au tiers du mois de septembre. Dans trois semaines, octobre sera là, puis il ne restera plus que trois mois avant la fin de 2024, puis il ne restera plus que trois quarts de siècle avant l’an 2100 et le 22e siècle, même si je serai déjà parti depuis longtemps, et bon débarras. Sur ma pierre tombale, écrivez : « Au revoir et merci pour tout le poisson ! » Mais en attendant, pendant que nous respirons encore et que les dieux du climat ne nous ont pas encore frappés, jouons à quelques jeux. Résolvons cette grille Strands !

Brins est le tout dernier jeu de puzzle du New York Times. C’est une variante amusante des jeux de recherche de mots classiques. Chaque jour, on nous donne un nouveau thème et on nous demande de découvrir tous les mots de la grille qui correspondent à ce thème, y compris un spangram qui s’étend sur deux côtés du plateau. Résolvons le problème d’aujourd’hui, d’accord ?

Quel est l’indice Strands d’aujourd’hui ?

Faites défiler lentement ! Juste après l’indice d’aujourd’hui Brins puzzle, je vais révéler quels sont les mots de réponse.

L’indice de thème officiel pour aujourd’hui Brins Le puzzle est: Essayer!

Voici un indice thématique supplémentaire pour vous aider à trouver la solution : Il faut être deux pour danser le tango.

Pour vous aider à découvrir tous les mots, voici les deux premières lettres de chaque mot, y compris le spangramme, dans le puzzle d’aujourd’hui :

Quelles sont les réponses de Strands d’aujourd’hui ?

Alerte spoiler ! Ne faites pas défiler la page plus loin jusqu’à ce que vous soyez prêt à découvrir le Brins réponses.

Le spangram d’aujourd’hui

Avant d’énumérer tous les mots, je vais vous dire le Spangram d’aujourd’hui et vous montrer où il se trouve sur la grille.

Ceci est votre dernier avertissement spoiler !

Aujourd’hui Brins spangram est . . .

DANSE DE SALON

Voici où se trouve le Spangram sur la grille :

Le spangram d’aujourd’hui Capture d’écran : Erik Kain

Toutes les réponses de Strands d’aujourd’hui

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour obtenir le reste des mots… spoilers ci-dessous !

Voici la liste complète des mots :

RUMBA

Étape rapide

SWING

VALSE

SALSA

FOX-TROT

Les brins d’aujourd’hui Capture d’écran : Erik Kain

Répartition des brins d’aujourd’hui

Je dois souligner quelque chose : aujourd’hui, l’un des mots bleus habituels était également un spangram. QUICKSTEP traverse d’un côté à l’autre de la grille. J’ai trouvé cela un peu déroutant, car je pensais que seuls les spangrams étaient autorisés à faire cela. Le vrai spangram, BALLROOMDANCE, a plus de sens, et j’aime la façon dont ils ont entouré WALTZ avec. Très astucieux. Dans l’ensemble, un Strands assez amusant mais aussi assez simple.

