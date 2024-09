Indices, indices et réponses du « Wordle » n°1179 du mardi 10 septembre

Comment résoudre le Wordle d’aujourd’hui. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Le mardi doit son nom au dieu nordique/germanique Tyr, un dieu de la guerre. En espagnol, mardi se dit Martes, du nom d’un autre dieu de la guerre, Mars. En français, c’est Mardi et en italien, c’est Martendi. En allemand, ce jour s’appelle Dienstag, également du nom de Tyr.

Il semble que Tyr et Mars soient engagés dans une lutte linguistique éternelle pour ce jour particulier de la semaine. La plupart des jours de la semaine sont partagés entre les dieux germaniques/nordiques et leurs homologues romains. Odin et Mercure se disputent le mercredi. Thor et Jupiter s’affrontent le jeudi. Le vendredi, Freya et Vénus dansent.

Bizarrement, samedi en anglais est le nom du dieu romain Saturne, alors que dans de nombreuses autres langues européennes, il signifie « jour du sabbat » (Samstag en allemand, Samedi en français, Sabado en espagnol). En revanche, dimanche est littéralement un jour du soleil en anglais et Sonntag en allemand, tandis que dimanche (en français) et domingo (en espagnol) signifient « jour du Seigneur ».

De tous les jours de la semaine, seul le lundi semble nous unir linguistiquement. Il signifie bien sûr « jour de la lune », et cela signifie la même chose en français (lundi), en espagnol (lunes) et en allemand (montag).

Et ça suffit. Résolvons ce problème Wordle !

Comment résoudre le Wordle d’aujourd’hui

L’indice : Combattez le pouvoir !

L’indice : Ce Wordle a une double lettre.

D’accord, spoilers ci-dessous !

La réponse:

Wordle d’aujourd’hui Pouvez-vous résoudre la phrase d’aujourd’hui ? Capture d’écran : Erik Kain

Analyse de Wordle

Chaque jour, je consulte Wordle Bot pour m’aider à analyser mon jeu de devinettes. Vous pouvez vérifier vos Wordles avec Wordle Bot juste ici.

SPOIL était une hypothèse de départ trompeuse. Je pensais qu’avec juste un « L » vert, je n’étais pas vraiment parti, mais il s’est avéré qu’il ne restait que 57 mots. MEDAL a réduit ce nombre à seulement 8 et a ajouté un « E » vert au mélange. À ce stade, j’ai presque deviné REBEL parce que je viens de regarder (et d’apprécier) Crête rebelle sur Netflix, mais pour une raison stupide, j’ai décidé d’opter pour BEVEL. Tant pis !

Score Wordle compétitif

J’obtiens 0 pour avoir deviné en quatre et -1 point pour avoir perdu contre le Bot. Tant pis !

Comment jouer à Wordle en compétition

Deviner en 1 vaut 3 points ; deviner en 2 vaut 2 points ; deviner en 3 vaut 1 point ; deviner en 4 vaut 0 point ; deviner en 5 vaut -1 point ; deviner en 6 vaut -2 points et rater le Wordle vaut -3 points.

Si vous battez votre adversaire, vous obtenez 1 point. Si vous faites égalité, vous obtenez 0 point. Et si vous perdez contre votre adversaire, vous obtenez -1 point. Additionnez-les pour obtenir votre score. Gardez un score quotidien ou jouez simplement pour obtenir un nouveau score chaque jour.

Les vendredis sont 2XP, ce qui signifie que vous doublez vos points, positifs ou négatifs.

Vous pouvez garder un décompte courant ou simplement jouer au jour le jour. Amusez-vous bien !

Étymologie du mot d’aujourd’hui

Le mot « rebelle » provient du mot latin « rebellis, » qui est un composé du préfixe « concernant-« (qui signifie « à nouveau » ou « de retour ») et « guerre » (qui signifie « guerre »). Donc, « rebellis » signifie littéralement « faire la guerre à nouveau » ou « renouveler la guerre ». Ce terme désigne une personne qui reprend les armes après avoir été vaincue ou soumise.

Du latin, il est passé en ancien français sous le nom de « rebelle » avant d’entrer dans le moyen anglais vers le 14e siècle sous le nom de « rebelle. » En anglais, ce terme désigne une personne qui résiste à l’autorité ou au contrôle, en particulier une personne qui s’élève contre un gouvernement ou un dirigeant en résiliant par les armes. La forme verbale (« se rebeller ») a suivi la même trajectoire.

