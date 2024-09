Indices et réponses du NYT « Connections » du samedi 14 septembre

Trouvez les liens entre les mots pour gagner le jeu de Connexions d’aujourd’hui. Getty Images

Salut les amis ! Bienvenue en fin de semaine. J’espère que vous avez prévu un bon week-end. J’ai réservé une table dans un nouveau restaurant très en vogue, alors j’ai hâte d’y faire un tour. À ce propos, les évaluateurs Michelin viennent à Montréal (où je vis) pour la première fois. Même si ce sera formidable de voir certains restaurants locaux enfin obtenir des étoiles bien méritées, il pourrait devenir beaucoup plus difficile de réserver une table dans certains d’entre eux.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui Le New York Times Relations des indices et des réponses arrivent tout de suite.

Comment jouer à Connections

Relations est un service gratuit et populaire Le New York Times jeu de mots quotidien. Vous recevez un nouveau puzzle à minuit chaque jour. Vous pouvez jouer sur le Le New York Times site web ou application Jeux.

Une grille de 16 mots vous est présentée. Votre tâche consiste à les classer en quatre groupes de quatre en déterminant les liens entre eux. Les groupes peuvent être des éléments sur lesquels vous pouvez cliquer, des noms de participants à une étude de recherche ou des mots précédés d’une partie du corps.

Il n’existe qu’une seule solution pour chaque puzzle, et vous devrez faire attention aux mots qui pourraient appartenir à plusieurs catégories. Vous pouvez mélanger les mots pour peut-être vous aider à voir les liens entre eux.

Chaque groupe est codé par couleur. Le groupe jaune est généralement le plus facile à comprendre, le bleu et le vert se situent au milieu, et le groupe violet est généralement le plus difficile. Le groupe violet implique souvent des jeux de mots.

Sélectionnez quatre mots qui, selon vous, vont ensemble et appuyez sur Envoyer. Si vous faites une supposition et que vous vous trompez, vous perdrez une vie. Si vous êtes sur le point d’avoir un groupe correct, vous verrez peut-être un message vous indiquant qu’il ne vous reste qu’un mot pour le trouver, mais vous devrez toujours déterminer lequel échanger.

Si vous faites quatre erreurs, la partie est terminée. Assurons-nous que cela n’arrive pas à l’aide de quelques astuces et, si vous avez vraiment du mal, Relations réponses. Comme avec Wordle et d’autres jeux similaires, il est facile de partager les résultats avec vos amis sur les réseaux sociaux et les discussions de groupe.

Quels sont les indices de connexion d’aujourd’hui ?

Faites défiler lentement ! Juste après les indices pour chacun d’aujourd’hui Relations groupes, je vais révéler quels sont les groupes sans vous dire immédiatement quels mots les composent.

Les 16 mots d’aujourd’hui sont…

LION

CHANGER

RÉTRO

BURGER

ANCIEN

SOUS

BAL DE PROMO

CURSEUR

SUPER

RAISIN

BOUTON

CALIFORNIE

RÉGION

BOUTON

PRO

ÉTABLISSEMENT VINICOLE

Et les conseils pour les groupes d’aujourd’hui sont :

Groupe jaune — détails sur une étiquette d’alcool

Groupe vert — trouvé dans un cockpit ou une salle de contrôle de diffusion TV

Groupe bleu — vous les trouverez avant d’autres mots

Groupe violet — lié par quelque chose trouvé sur un échiquier ou un surnom d’Elvis Presley

Quels sont les groupes de connexions d’aujourd’hui ?

Besoin d’aide supplémentaire ?

Soyez prévenus : nous commençons à entrer dans territoire des spoilers.

Les groupes d’aujourd’hui sont…

Groupe jaune — informations sur les bouteilles de vin

Groupe vert — entrées de la console

Groupe bleu — préfixes

Groupe violet — ____ roi

Quelles sont les réponses aux questions d’aujourd’hui ?

Alerte spoiler ! Ne faites pas défiler la page plus loin jusqu’à ce que vous soyez prêt à découvrir le Relations réponses.

Ceci est votre dernier avertissement !

Aujourd’hui Relations les réponses sont…

Groupe jaune — informations sur la bouteille de vin (RAISIN, RÉGION, MILLÉSIME, DOMAINE)

Groupe vert — entrées de la console (BOUTON, BOUTON, CURSEUR, INTERRUPTEUR)

Groupe bleu — préfixes (PRO, RETRO, SUB, SUPER)

Groupe violet — ____ roi (BURGER, CALIFORNIE, LION, PROM)

Ma séquence de six victoires est terminée et de façon spectaculaire.

Je ne me souviens pas vraiment de la dernière fois où je n’ai pas réussi à obtenir un seul groupe. Au début, j’ai pensé qu’il y avait peut-être un groupe de plats de type sandwich. Je n’étais pas sûr de ce que pouvait être le quatrième, alors j’ai tenté ma chance en combinant SWITCH avec BURGER, SLIDER et SUB. Pas de chance.

J’ai presque eu les jaunes avec une supposition de MILLÉSIME, RAISIN, CALIFORNIE et DOMAINE (ce qui m’a laissé à un point d’écart du groupe) puis en échangeant DOMAINE pour RÉGION. Même chose.

Finalement, j’ai pensé que RÉTRO et VINTAGE auraient pu aller ensemble, comme dans les types de magasins, alors j’ai essayé d’aller avec RÉGION, RAISIN, CALIFORNIE et VIGNOBLE en vain.

Ouah, comme on dit. Bon, une nouvelle série commence demain. Le prochain match ne peut pas être pire pour moi.

C’est tout ce qu’il y a à dire pour aujourd’hui Relations indices et réponses. N’oubliez pas de consulter mon blog pour obtenir des indices et la solution du jeu de dimanche si vous en avez besoin.

PS Il semble que ce soit le moment idéal pour regarder le brillant Le Roi Lion pour la première fois depuis plusieurs années et essayer d’oublier à quel point ce jeu s’est mal passé pour moi :