Indices et réponses du mini-mots croisés du NYT d’aujourd’hui pour le mardi 10 septembre

Mini mots croisés Le New York Times

Si vous avez manqué le NYT Mini de lundi, vous pouvez trouver les réponses ici :

ForbesIndices et réponses du mini-mots croisés du NYT d’aujourd’hui pour le lundi 9 septembre

Le NYT Mini est une version rapide et grossière des mots croisés plus longs et plus volumineux du journal. La plupart du temps, il y a entre trois et cinq indices dans chaque direction sur une grille de cinq par cinq, mais les énigmes sont parfois plus grandes, surtout le samedi.

Contrairement à son grand frère, le NYT Mini les mots croisés sont gratuits à jouer sur le Site Internet du New York Times ou l’application NYT Games. Cependant, vous aurez besoin d’un abonnement NYT Games pour accéder aux puzzles précédents dans les archives.

Le NYT Mini est une distraction quotidienne amusante qui ne prend généralement pas de temps du tout. J’essaie de terminer la grille standard des jours de semaine en moins d’une minute. Mais parfois, je n’arrive pas à comprendre un ou deux indices et je dois révéler la réponse.

Pour vous aider à éviter cela, voici les articles du NYT Mini Réponses aux mots croisés (des spoilers vous attendent, bien sûr):

Indices et réponses du mini-mot croisé du NYT

À TRAVERS

1) Ce qu’un hameçonneur pourrait essayer de vous inciter à cliquer – LIEN

5) « ___ Copperhead », roman de Barbara Kingsolver qui a remporté un prix Pulitzer en 2023 – DEMON

6) Agir de manière mélodramatique – EMOTE

7) Quelqu’un qui passe à peine ? – SOURIS

8) Suspect de – ONTO

VERS LE BAS

1) Fruit utilisé pour traiter le scorbut – CITRON

2) « À plus tard ! » – IMOUT

3) « Bien au contraire ! » – NOTSO

4) Flexion d’une partie du corps – GENOU

5) Soumission de musique à un studio d’enregistrement – DEMO

Mini Le New York Times

C’était un casse-tête assez difficile aujourd’hui, je pensais. Cela m’a pris presque trois minutes alors que les derniers m’ont pris moins d’une minute. Beaucoup de mots de 4 à 5 lettres cette fois-ci et aucun de 3, ce qui est rare. Je me suis trompé sur le phisher car j’ai dit BAIT et non LINK, et je pensais que Suspicious of était WARY et non ONTO, donc ça m’a embrouillé pendant un moment. J’ai également dû tricher et chercher DEMON COPPERHEAD car je n’avais jamais entendu parler de ce livre auparavant. Cela semble être une lecture intéressante ! Comment avez-vous fait aujourd’hui ?

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Procurez-vous mes romans de science-fiction Série Herokiller et La trilogie des Terriens.