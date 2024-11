Indices et réponses des mini mots croisés du NYT d’aujourd’hui pour le vendredi 1er novembre

Vous cherchez de l’aide pour les mini-mots croisés du NYT d’aujourd’hui ? Voici quelques conseils et réponses pour le … [+] puzzle. Crédit : New York Times

Au cas où vous auriez manqué les mini-mots croisés du NYT de jeudi, vous pouvez trouver les réponses ici :

Eh bien, Halloween est révolu, tout comme octobre. Nous sommes le 1er novembre le jour des morts, et c’est le temps pour un tout nouveau mois de résolution d’énigmes et d’autres manigances. C’est mon dernier jour de rotation du guide NYT Mini Crossword, mais je vais toujours publier quotidiennement un guide Wordle ici sur ce blog. J’espère que tout le monde a passé un bon Halloween. Résolvons ce Mini !

Spoilers à venir, évidemment. Passez directement à l’image du puzzle résolu d’aujourd’hui.

À TRAVERS

1 — Avec 5-Down, philosophie japonaise rimée selon laquelle trouver la beauté dans l’imperfection —

Bas de baskets

5— Bas de baskets — SEMELLES

6 — Police similaire à Helvetica — ARIEL

7 — Morceau d’herbe — LAME

8 — Objets personnels contrôlés par les videurs — ID

VERS LE BAS

1 – Disney ___ – MONDE

2 — Nom de plume — ALIAS

3 — Perle dans un collier de perles, par exemple — PERLER

4 — Un bout de terre dans l’océan — ÎLE

5 – Voir 1-Across – SABI

NYT Mini Crossword vendredi 1er novembre Capture d’écran : Erik Kain

C’était généralement assez facile, même si je ne connaissais pas 1-Across ou son 5-Down correspondant et que j’ai dû les remplir au fur et à mesure. J’ai fait une erreur très bête et j’ai tapé SOULS au lieu de SOLES (c’est mon Âmes sombres habitude) mais j’ai finalement réglé ça. Celui-ci m’a pris 1h43.

Comment as-tu fait ? Faites-le-moi savoir sur Gazouillement, Instagram ou Facebook.

Si vous jouez également à Wordle, j’écris également des guides à ce sujet. Vous pouvez trouver ceux-ci ainsi que tous mes guides TV, critiques et bien plus encore ici sur mon blog. Merci d’avoir lu!