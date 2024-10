Indices et réponses des mini mots croisés du NYT d’aujourd’hui pour le dimanche 20 octobre

Mini-mots croisés New York Times

Il est temps aujourd’hui d’avoir une nouvelle Mini où les choses deviennent un peu autoréférentielles pour un anniversaire très spécial. Mais d’abord…

Le NYT Mini est une version rapide et sale des plus grands et longs rumgys du journal, il y a entre trois et cinq indices dans chaque direction sur une grille de cinq par cinq, mais les énigmes sont parfois plus grandes, surtout le samedi.

Contrairement à son grand frère, les mots croisés NYT Mini sont gratuits sur le site Web du New York Times ou sur l’application NYT Games. Cependant, vous aurez besoin d’un abonnement à NYT Games pour accéder aux énigmes précédentes dans les archives. Le NYT Mini est une distraction quotidienne amusante qui ne prend généralement pas de temps. J’essaie de battre la grille standard en semaine en moins d’une minute. Mais parfois, je n’arrive pas à comprendre un ou deux indices et je dois révéler la réponse.

Spoilers à venir, évidemment. Passez directement à l’image du puzzle résolu d’aujourd’hui.

À TRAVERS

1) ID de bagage – TAG

4) « ___ Lisa » – MONA

5) Le plus petit de cinq chiffres – PINKY

6) 90° est le bon – ANGLE

7) « Se coucher tôt et se lever tôt rend un homme en bonne santé, riche et ___ » – WISE

VERS LE BAS

1) Matériel utilisé lors du barbecue – PINCES

2) Articulation basse – CHEVILLE

3) Marvin de Motown – GAYE

4) Puzzle qui a fêté ses 10 ans cet été – MINI

5) Des ongles en dépassent – PAW

Mini New York Times

Wow, je ne savais pas que la Mini existait déjà depuis dix ans, j’écris ceci depuis seulement quelques mois maintenant. Depuis combien de temps est-il présent sur le Web ? Tout ce temps ? Quoi qu’il en soit, j’ai fait des erreurs à plusieurs reprises aujourd’hui en pensant que PINKY était PENNY et ça ne s’est pas bien passé. Je n’aurais jamais non plus découvert le « joint bas » par moi-même, car c’était trop intelligent de moitié. D’autres étaient faciles comme Marve Gaye et Angle et Tag. Comment as-tu fait ?

