Indices de la première rencontre torride de Jennifer Lopez et Ben Affleck qui montrent que la romance était vouée à l’échec dès le premier jour

C’est une règle empirique solide, lors de la sortie d’une comédie romantique policière à 75 millions de dollars destinée à un large public international, de choisir un titre qui ne s’avérera pas totalement imprononçable pour une grande majorité de parieurs.

Mais la phonétique de Gigli est si gênante que Larry Gigli de Ben Affleck, un agent de la mafia bas de gamme, doit donner un cours intensif pour prononcer son nom à des inconnus.

« Ça rime avec « vraiment », continue-t-il d’essayer, d’un air patient.

Donc, « Jeely » – la bombe la plus notoire de son époque et la raison, peut-être, pour laquelle Ben Affleck et Jennifer Lopez, comme le film dans lequel ils se sont rencontrés, ont été condamnés dès le début.

Sony relâcha Gigli avec un sentiment de naufrage en août 2003, mais ils avaient déjà des raisons d’être nerveux. Le film avait fait l’objet d’un crescendo somptueux de mauvaise presse.

Gigli était la bombe la plus notoire de son époque, avec une perte estimée à 119 millions de dollars

Lopez ne s’est pas engagée dès le début lorsqu’elle a été courtisée pour jouer Ricki, un gangster lesbien, et a été presque remplacée par Halle Berry, qui peut être éternellement reconnaissante que les conflits d’horaire sur X2 lui aient donné la possibilité de se désinscrire.

Lopez a été attiré à nouveau après qu’un thriller prévu appelé Tick Tock, sur les attentats terroristes, ait été annulé à la suite du 11 septembre.

Il y avait aussi l’argent. Son salaire de 12 millions de dollars, soit seulement 0,5 million de dollars de moins que celui d’Affleck, l’a propulsée parmi les actrices les mieux payées d’Hollywood. De plus, elle a reçu l’avantage d’un accord final à un chiffre élevé, c’est-à-dire un pourcentage des bénéfices.

Personne n’avait encore imaginé que leur somme serait bien inférieure à zéro.

Tous les regards étaient tournés vers Affleck et Lopez, qui, selon la rumeur, se rapprochaient du tournage, même si Lopez était mariée depuis quelques mois à peine à Cris Judd, un danseur philippin qu’elle avait rencontré au moment de sa rupture avec Puff Daddy.

Alors que le tournage se terminait en avril 2002, Affleck a publié une annonce commerciale d’une page complète complimentant Lopez en tant que partenaire. Ensuite, ils se sont tous fait câlins lors d’une fête surprise pour son 32e anniversaire en juillet, deux jours seulement avant qu’elle ne demande le divorce d’avec Judd.

Larry Gigli et le sensuel Ricki sont réunis pour une mission criminelle qui se transforme en quelque chose comme Get Shorty rencontre Rain Man.

Tous les regards étaient tournés vers Affleck et Lopez, qui, selon la rumeur, se rapprochaient du tournage.

S’ensuit un été d’amour – comme en témoigne la vidéo de Jenny from the Block

Un été d’amour a suivi, comme en témoigne la vidéo Jenny from the Block, diffusée pour la première fois sur MTV en novembre 2002. Alors qu’ils prennent un bain de soleil sur un yacht de luxe, Affleck tapote Lopez, lui fait un bisou sur le derrière et défait un string de son bikini.

Les fiançailles ont suivi rapidement, Affleck sortant une bague en diamant rose de 6,1 carats très éblouissante qui lui a coûté environ un sixième de son salaire Gigli.

La surexposition de ses stars est devenue le pire ennemi du film. Mais le véritable architecte de cette catastrophe, jusqu’ici anonyme, était celui qui l’a écrit, réalisé et produit : Martin Brest.

Tout d’abord, son scénario – une confiserie difficile à avaler, coupable d’avoir trop essayé alors qu’il ne provoque pas une offense active et à couper le souffle.

L’intrigue ressemble à ceci : le insensible Larry Gigli et le sensuel Ricki, qui ne se connaissaient pas auparavant, sont réunis dans une mission criminelle qui se transforme en quelque chose comme Get Shorty rencontre Rain Man.

Un chef de la mafia new-yorkaise nommé Sparkman (joué dans une scène d’Al Pacino) a des problèmes avec un procureur fédéral, il souhaite donc que le jeune frère de ce dernier soit kidnappé pour l’utiliser comme levier. Interprété par Justin Bartha, alors inconnu, âgé de 24 ans, il s’agit de Brian, qui a des difficultés d’apprentissage et vit dans un établissement de soins.

Ensuite, il y a la question de la sexualité de Ricki. Elle est lesbienne, un fait éludé dans la bande-annonce et le marketing.

Ricky est lesbienne, un fait éludé dans la bande-annonce et le marketing. Mais avant qu’on s’en rende compte, Larry a réussi à la séduire

La surexposition de ses stars est devenue le pire ennemi du film

Les fiançailles ont suivi rapidement, Affleck sortant une bague en diamant rose de 6,1 carats très éblouissante qui lui a coûté environ un sixième de son salaire Gigli.

Mais avant qu’on s’en rende compte, Larry a réussi à la séduire.

Cependant, malgré tous les problèmes du film, Lopez y est chaleureux et époustouflant.

Ricki, pour la plupart, est un délice. Elle voit immédiatement Larry à travers et garde le dessus, mais doucement ; elle oscille entre jouer avec lui, le plaindre et simplement l’observer, comme un psy amateur.

Ils n’ont pas d’alchimie romantique, comme le prétendent les critiques – mais c’est en partie intentionnel, car il est idiot et elle le trouve comme un spécimen triste. Ce n’est pas comme s’ils étaient à égalité.

Gigli n’aurait tout simplement pas dû être une comédie romantique.

La fin originale se voulait à la fois mystique et tragique. Les derniers instants, qu’ils ont tournés, ont vu Larry se vider de son sang sur la plage, après une confrontation avec le flic joué par Christopher Walken.

Les cinéastes, alarmés par la médiocrité de tout cela, ont refait cinq semaines de tournage et recoupé une grande partie de la dernière section, comprimant l’intrigue criminelle tout en renforçant la romance. Cela a coûté beaucoup plus cher et n’a toujours pas aidé.

« Le film n’a pas fonctionné », a admis Affleck à Variety le lundi suivant sa sortie. « Nous avons essayé de le réparer. Mais c’était comme mettre une queue de poisson sur la tête d’un âne.

Gigli a ouvert pour un lamentable 3,8 millions de dollars en août 2003. « Je me disais, c’est juste spectaculaire, c’est un tsunami, ça ne pourrait pas être pire. C’est aussi grave que possible », se souvient Affleck.

En fait, la situation a empiré : le troisième week-end, le film avait été retiré d’un nombre record de 97 % des écrans sur lesquels il était sorti, et le film a perdu environ 119 millions de dollars.

La pluie de publicité malveillante qui a accompagné tout cela semble avoir terni les fiançailles de Bennifer, qui ont été annulées en janvier.

Affleck a ensuite épousé Jennifer Garner et Lopez a épousé Marc Anthony.

Mais, à la surprise de presque tout le monde, il y a eu une suite.

En 2021, Bennifer était de retour. En 2022, ils ont vécu des noces que Gigli a peut-être ou non sabotées la première fois.

Lopez s’est rachetée avec sa performance largement saluée dans Hustlers

Bennifer : The Sequel – le couple s’est réuni en 2021, pour annoncer son divorce plus tôt cette année

En août de cette année, le couple avait demandé le divorce, invoquant des différences irréconciliables.

Alors que les deux stars avaient réussi à faire le point pour se repositionner – Affleck avec un pivot astucieux vers la réalisation et un passage finalement malheureux en tant que Batman ; Lopez en se concentrant sur sa musique, avant les Hustlers et le Super Bowl – on ne peut pas en dire autant de Martin Brest, qui n’est pas encore sorti de la poubelle hollywoodienne.

Agé de cinquante et un ans à l’époque, il a disparu pratiquement sans laisser de trace, à peu près une vérification hâtive de son nom lorsque Argo d’Affleck a remporté l’Oscar du meilleur film.

Le silence de Brest sur l’échec du film est total. Hier et aujourd’hui, le leader d’une loyauté touchante de Gigli est celui qui dit toujours qu’il croit au réalisateur.

Dans une interview en 2022, Affleck a qualifié Gigli de « cadeau », déclarant : « Si la réaction à Gigli ne s’était pas produite, je n’aurais probablement pas finalement décidé : « Je n’ai pas vraiment d’autre moyen que de diriger le cinéma », qui s’est avéré être le véritable amour de ma vie professionnelle.

« Et j’ai rencontré Jennifer. »

La même année, Lopez a déclaré que, de tous ses films, elle souhaiterait le plus faire un suivi du fiasco lamentable au box-office.

Hélas, le retour de Bennifer s’avère de courte durée.

Le jour où ils auraient dû célébrer leur deuxième anniversaire de mariage, Lopez a demandé le divorce d’Affleck, invoquant des différences irréconciliables. Cette fois, il n’a même pas fallu la catastrophe d’un Gigli pour les séparer.

Adapté de Box Office Poison © 2024 par Tim Robey, utilisé avec autorisation par Hanover Square Press.