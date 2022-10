Indice des prix de production septembre 2022 :

Les prix de gros ont augmenté plus que prévu en septembre malgré les efforts de la Réserve fédérale pour contrôler l’inflation, selon un rapport publié mercredi par le Bureau of Labor Statistics.

L’indice des prix à la production, une mesure des prix que les entreprises américaines obtiennent pour les biens et services qu’elles produisent, a augmenté de 0,4 % pour le mois, par rapport à l’estimation du Dow Jones pour un gain de 0,2 %. Sur 12 mois, l’IPP a augmenté de 8,5 %, ce qui représente une légère décélération par rapport aux 8,7 % d’août.

Hors alimentation, énergie et services commerciaux, l’indice a augmenté de 0,4 % pour le mois et de 5,6 % par rapport à il y a un an, ce dernier correspondant à l’augmentation d’août ; à l’exclusion juste de la nourriture et de l’énergie, PPI était plat en septembre.

L’inflation a été le plus gros problème de l’économie au cours de l’année écoulée, car le coût de la vie est proche de son plus haut niveau depuis plus de 40 ans. La Fed a réagi en augmentant ses taux cinq fois cette année pour un total de 3 points de pourcentage et on s’attend généralement à ce qu’elle mette en œuvre une quatrième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage lorsqu’elle se réunira à nouveau dans trois semaines.

Cependant, les données de mercredi montrent que la Fed a encore du travail à faire. En effet, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mardi “qu’il n’y a eu aucun progrès en matière d’inflation”.

La publication du PPI intervient un jour avant l’indice des prix à la consommation le plus étroitement surveillé. Les deux mesures diffèrent en ce que l’IPP mesure les prix reçus au niveau de la vente en gros tandis que l’IPC mesure les prix que les consommateurs paient.

Environ les deux tiers de l’augmentation de l’IPP sont attribuables à un gain de 0,4% dans les services, a déclaré le BLS.

