Les prix que les producteurs reçoivent pour les biens et services ont baissé en août, un léger répit face aux pressions inflationnistes qui menacent d’envoyer l’économie américaine en récession.

L’indice des prix à la production, un indicateur des prix reçus au niveau de la vente en gros, a baissé de 0,1%, selon un rapport du Bureau of Labor Statistics mercredi. Hors alimentation, énergie et services commerciaux, l’IPP de base a augmenté de 0,2 %.

Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à ce que l’IPP global baisse de 0,1% et que le noyau augmente de 0,3%.

Sur une base annuelle, l’IPP global a augmenté de 8,7 %, un recul substantiel par rapport à l’augmentation de 9,8 % en juillet et la plus faible augmentation annuelle depuis août 2021. L’IPP de base a augmenté de 5,6 % par rapport à il y a un an, correspondant au taux le plus bas depuis juin. 2021.

Comme cela a été le cas au cours de l’été, la baisse des prix provient en grande partie d’une baisse de l’énergie.

L’indice de la demande finale d’énergie a chuté de 6 % en août, ce qui a entraîné une baisse de 12,7 % de l’indice de l’essence. Cela a aidé à se répercuter sur les prix à la consommation, qui ont fortement chuté après avoir brièvement dépassé 5 $ le gallon à la pompe plus tôt cet été.

