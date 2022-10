Indice des prix à la consommation septembre 2022 :

Les prix payés par les consommateurs pour une grande variété de biens et de services ont augmenté plus que prévu en septembre, les pressions inflationnistes continuant de peser sur l’économie américaine.

L’indice des prix à la consommation pour le mois a augmenté de 0,4% pour le mois, plus que l’estimation de 0,3% du Dow Jones, selon le Bureau of Labor Statistics. Sur 12 mois, la soi-disant inflation globale a augmenté de 8,2 %, après avoir atteint un sommet d’environ 9 % en juin, mais se situant toujours près des niveaux les plus élevés depuis le début des années 1980.

Hors prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, l’IPC de base a accéléré de 0,6% par rapport à l’estimation du Dow Jones pour une augmentation de 0,4%. L’inflation sous-jacente a augmenté de 6,6 % par rapport à il y a un an.

Le rapport a secoué les marchés financiers, les contrats à terme boursiers plongeant et les rendements du Trésor augmentant.

Un autre bond important des prix des denrées alimentaires a fait grimper le nombre de titres. L’indice des aliments a augmenté de 0,8 % pour le mois, comme en août, et de 11,2 % par rapport à il y a un an.

Cette augmentation a aidé à compenser une baisse de 2,1 % des prix de l’énergie, qui comprenait une baisse de 4,9 % de l’essence. Les prix de l’énergie ont augmenté en octobre, avec le prix de l’essence ordinaire à la pompe près de 20 cents de plus qu’il y a un mois, selon AAA.

Les coûts de logement étroitement surveillés, qui représentent environ le tiers de l’IPC, ont augmenté de 0,7 % et de 6,6 % par rapport à il y a un an. Les services de transport ont également affiché une forte hausse, augmentant de 1,9 % sur le mois et de 14,6 % sur une base annuelle. Le coût des soins médicaux a augmenté de 1 % en septembre.

La hausse des coûts signifiait plus de mauvaises nouvelles pour les travailleurs, dont le salaire horaire moyen a diminué de 0,1 % pour le mois sur une base ajustée à l’inflation et est en baisse de 3 % par rapport à il y a un an, selon un communiqué distinct du BLS.

L’inflation augmente malgré les efforts agressifs de la Réserve fédérale pour maîtriser la hausse des prix.

La banque centrale a relevé les taux d’intérêt de référence de 3 points de pourcentage complets depuis mars. Les données de l’IPC de jeudi cimentent probablement une quatrième hausse consécutive de 0,75 point de pourcentage lors de la prochaine réunion de la Fed les 1er et 2 novembre, les traders attribuant une chance de 98% à ce mouvement.

Les chances d’une cinquième hausse consécutive de trois quarts de points augmentent également, les prix des contrats à terme ayant une probabilité de 62 % suivant les données sur l’inflation.