Indice des prix à la consommation janvier 2023 :

Hors alimentation et énergie volatiles, l’IPC sous-jacent a augmenté de 0,4 % sur un mois et de 5,6 % sur un an, contre des estimations respectives de 0,3 % et 5,5 %.

L’indice des prix à la consommation, qui mesure un large panier de biens et services communs, a augmenté de 0,5 % en janvier, ce qui s’est traduit par un gain annuel de 6,4 %. Les économistes interrogés par Dow Jones attendaient des hausses respectives de 0,4% et 6,2%.

Les marchés étaient volatils après la publication, les contrats à terme sur le Dow Jones étant à peu près stables.

La hausse des coûts de logement a représenté environ la moitié de l’augmentation mensuelle, a déclaré le Bureau of Labor Statistics dans le rapport. La composante représente plus d’un tiers de l’indice et a augmenté de 0,7 % sur le mois et de 7,9 % par rapport à il y a un an. L’IPC avait augmenté de 0,1 % en décembre.

L’énergie a également été un contributeur important, en hausse de 2 % et 8,7 %, respectivement, tandis que le coût des aliments a augmenté de 0,5 % et 10,1 %, respectivement.

La hausse des prix signifiait une perte de salaire réel pour les travailleurs. Le salaire horaire moyen a chuté de 0,2 % pour le mois et de 1,8 % par rapport à il y a un an, selon un rapport distinct du BLS.

Alors que les hausses de prix ont diminué ces derniers mois, les données de janvier montrent que l’inflation est toujours une force dans une économie américaine qui risque de sombrer dans la récession cette année.

Cela s’est produit malgré les efforts de la Réserve fédérale pour apaiser le problème. La banque centrale a relevé huit fois son taux d’intérêt de référence depuis mars 2022, l’inflation ayant atteint son plus haut niveau en 41 ans l’été dernier.

“L’inflation diminue, mais la voie vers une baisse de l’inflation ne sera probablement pas sans heurts”, a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. “La Fed ne prendra pas de décisions sur la base d’un seul rapport, mais il est clair que les risques augmentent que l’inflation ne se refroidisse pas assez rapidement au goût de la Fed.”

Ces derniers jours, le président de la Fed, Jerome Powell, a parlé des forces “désinflationnistes” en jeu, mais les chiffres de janvier montrent que la banque centrale a probablement encore du travail à faire.

Il y avait de bonnes nouvelles dans le rapport. Les services de soins médicaux ont diminué de 0,7 %, les tarifs aériens ont diminué de 2,1 % et les prix des véhicules d’occasion ont chuté de 1,9 %, selon les prix désaisonnalisés.

La hausse des prix de l’immobilier maintient un plancher sous l’inflation, même si ces chiffres devraient largement ralentir plus tard dans l’année.

C’est pourquoi certains responsables de la Fed, dont Powell, disent qu’ils examinent de plus près l’inflation des services de base moins les prix du logement – “super core” – pour déterminer le cours de la politique. Ce nombre a augmenté de 0,2 % en janvier et de 4 % par rapport à il y a un an.

Les marchés s’attendent à ce que la Fed, lors de ses deux prochaines réunions en mars et mai, relève son taux d’emprunt au jour le jour d’un demi-point de pourcentage par rapport à sa fourchette cible actuelle de 4,5 % à 4,75 %. Cela donnerait aux décideurs le temps de surveiller les impacts économiques plus larges du resserrement de la politique monétaire avant de décider comment procéder. Si l’inflation ne retombait pas, cela pourrait signifier d’autres hausses de taux.

Le prochain grand point de données sera les ventes au détail, qui atteindront mercredi matin à 8h30 HE.

“La force de l’inflation sous-jacente suggère que la Fed a encore beaucoup de travail à faire pour ramener l’inflation à 2%”, a déclaré Maria Vassalou, co-directrice des investissements des solutions multi-actifs chez Goldman Sachs Asset Management. “Si les ventes au détail montrent également de la vigueur demain, la Fed pourrait devoir augmenter son objectif de taux directeur à 5,5% afin de maîtriser l’inflation.”

Il y a une croyance répandue que l’économie pourrait basculer dans au moins une récession peu profonde plus tard cette année ou au début de 2023. Cependant, les dernières données de suivi de la Fed d’Atlanta placent la croissance du PIB attendue à 2,2 % pour le premier trimestre, après une fin relativement forte pour 2022.

Le rapport CPI de janvier prendra un certain temps à analyser, car le BLS a changé sa méthodologie dans la façon dont il rapporte l’indice. Certaines composantes, comme le logement, ont reçu une pondération plus élevée, tandis que d’autres, comme la nourriture et l’énergie, ont maintenant un peu moins d’influence.

La Fed a également modifié la façon dont elle calcule une composante importante appelée loyer équivalent des propriétaires, une mesure du montant que les propriétaires pourraient obtenir s’ils louaient. Le BLS met désormais un peu plus l’accent sur la tarification des locations autonomes plutôt que sur celle des appartements.