Indice des prix à la consommation avril 2021:

L’inflation s’est accélérée à son rythme le plus rapide depuis plus de 12 ans en avril, alors que la reprise économique américaine se mettait en marche et que les prix de l’énergie montaient en flèche, a rapporté mercredi le ministère du Travail.

L’indice des prix à la consommation, qui mesure un panier de biens ainsi que les coûts de l’énergie et du logement, a augmenté de 4,2% par rapport à il y a un an, comparé à l’estimation de Dow Jones pour une augmentation de 3,6%. Le gain mensuel a été de 0,8%, contre 0,2% attendu.

En excluant la volatilité des prix des produits alimentaires et de l’énergie, l’IPC de base a augmenté de 3% par rapport à la même période en 2020 et de 0,9% sur une base mensuelle. Les estimations respectives étaient de 2,3% et 0,3%.

Outre la hausse des prix, l’une des principales raisons du gain annuel important était les effets de base, ce qui signifie que l’inflation était très faible à ce moment-là en 2020, la pandémie de Covid-19 ayant provoqué un arrêt généralisé de l’économie américaine. Les comparaisons d’une année à l’autre vont être faussées pendant quelques mois en raison de l’impact de la pandémie.

Pour cette raison, les décideurs de la Réserve fédérale et de nombreux économistes rejettent la série actuelle de chiffres comme étant transitoire, avec l’espoir que l’inflation s’installe plus tard cette année autour de la fourchette de 2% ciblée par la banque centrale.

Les flambées de prix sont également intervenues dans un contexte de goulots d’étranglement de l’offre causés par un certain nombre de facteurs, des problèmes de production avec les semi-conducteurs omniprésents trouvés dans les produits électroniques au blocage du canal de Suez en mars en passant par la demande croissante pour une variété de produits de base.

Les prix du bois à eux seuls ont augmenté de 124% en 2021 dans un contexte de demande persistante de matériaux de construction. Les prix de l’essence ont augmenté de plus de 27% à l’échelle nationale, tandis que le cuivre, souvent considéré comme un indicateur de l’activité économique, a bondi de près de 36%.

Pourtant, les responsables de la Fed ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’augmenteraient pas les taux d’intérêt ni ne retireraient leurs achats mensuels d’obligations tant que l’inflation ne serait pas en moyenne d’environ 2% sur une période prolongée.

