Indice de prix PCE

Un indicateur clé de l’inflation a augmenté de 3,1% en avril, plus rapidement que prévu, alors que les pressions sur les prix s’intensifiaient dans l’économie américaine en pleine expansion, a rapporté vendredi le département du Commerce.

On prévoit que l’indice des dépenses de consommation personnelle de base augmentera de 2,9%. Les responsables de la Réserve fédérale considèrent que la mesure est la meilleure mesure de l’inflation, bien qu’ils surveillent un certain nombre de mesures.

Dans le cadre de son mandat de stabilité des prix, la Fed considère que 2% est sain, bien qu’elle s’engage à laisser le niveau moyen plus élevé que d’habitude dans l’intérêt de promouvoir le plein emploi.

L’indice capture les mouvements de prix pour une variété de biens et de services et est généralement considéré comme une mesure plus large de l’inflation car il saisit les changements de comportement des consommateurs et a une portée plus large que l’indice des prix à la consommation du ministère du Travail. L’IPC a accéléré de 4,2% en avril.

Au cours du mois dernier, le noyau PCE a augmenté de 0,7%, également plus rapide que les 0,6% attendus.

En tenant compte de la volatilité des prix des aliments et de l’énergie, l’indice PCE global a bondi de 3,6% d’une année sur l’autre et de 0,6% par rapport à mars.

Cette augmentation de l’inflation s’est accompagnée d’une forte décélération du revenu personnel, qui a reculé de 13,1%. Mais c’était en fait moins que l’estimation de 14%. Le revenu personnel avait bondi de 20,9% en mars à la suite de la dernière série de chèques de relance du gouvernement.

Même avec la forte baisse du revenu personnel, le taux d’épargne est resté élevé à 14,9%. Les dépenses de consommation ont augmenté de 0,5%, conformément aux estimations.

Le revenu personnel disponible, après impôts et autres retenues à la source, a chuté de 14,6%.

