La saison de basketball universitaire masculin 2020-21 a connu un début difficile. Après que le Mississippi et Gardner-Webb aient joué jeudi, 26 équipes de division I n’ont même pas encore joué de match en raison des annulations et des reports de COVID-19 depuis le conseil du 25 novembre.

Certains entraîneurs et analystes – y compris Mike Krzyzewski de Duke – se sont prononcés contre les matchs précipités lors d’un pic de cas de coronavirus pour le bien du tournoi NCAA en mars. Mais les équipes continuent de jouer dans des gymnases vides tout en suivant des protocoles stricts COVID-19. Duke, quant à lui, a annulé le reste de son programme hors conférence en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

Oui, c’est tôt dans la saison. Mais voici un aperçu de plusieurs équipes confrontées à de mauvais départs, à commencer par les Blue Bloods.

1. Duc

Les Blue Devils (2-2) ont perdu contre deux bonnes équipes du Big Ten – l’Illinois n ° 9 mardi et l’état du Michigan n ° 4 le 1er décembre – donc ils ne sont pas en grande difficulté en ce qui concerne les CV des tournois. Mais les deux défaites à domicile ont révélé où cette équipe de Duke a besoin d’aide: un mauvais tir (21,7% en 3 points contre MSU et 22,7% contre l’Illinois) et une incapacité à défendre à un niveau élevé. Mis à part Matthew Hurt (19,8 points par match), cette attaque a été sèche. Le contributeur clé Wendell Moore Jr. est un combiné 1 pour 19 du terrain lors des trois derniers matchs. Les Blue Devils ont maintenant la possibilité de se réinitialiser avant de revenir sur le terrain pour leur programme de conférence.

2. Kentucky

Les Wildcats (1-3) ont connu un départ désastreux avec des défaites contre Richmond, Kansas et Georgia Tech. Il y a une chance très réelle que le Royaume-Uni tombe à 1-4 lorsque Notre-Dame visite Rupp Arena ce week-end. Le dénominateur commun de chaque perte est la mauvaise chimie de l’équipe. L’entraîneur John Calipari est connu pour avoir intégré un talent cinq étoiles dans son système pour former une unité cohérente, mais pour le moment, cette équipe du Kentucky ressemble plus à une liste perplexe de l’AAU (retournant le ballon plus de 21 fois contre Georgia Tech) qu’à un tournoi de la NCAA- escouade de calibre.

3. Caroline du Nord

La campagne 14-19 inattendue de la saison dernière a naturellement bouleversé l’entraîneur Roy Williams. Les Tar Heels (3-2) devraient être meilleurs cette saison, mais les défaites contre le n ° 3 de l’Iowa et le n ° 12 du Texas montrent que l’un des plus grands bleus du sport a du travail à faire. Ce ne sont pas des pertes qui ternissent le portefeuille, mais ce sont des opportunités manquées.

4. État du Kansas

L’entraîneur Bruce Weber a présenté ses excuses aux fans des Wildcats après la défaite de mardi face à la division II de Fort Hays State. K-State (1-4) connaît un début horrible et semble avoir du mal dans un Big 12 bondé, mettant en danger la sécurité de l’emploi de Weber.

« Ce fut une journée très, très décevante et triste pour notre programme », a déclaré Weber aux journalistes après le match.

5. Nord de l’Iowa

On s’attendait à ce que les Panthers (1-4) soient des prétendants mi-majeurs pour une offre générale basée sur les attentes de la pré-saison. Mais l’équipe de l’entraîneur Ben Jacobson a regardé loin lors de ses cinq premiers matchs, laissant tomber des matchs gagnables à des adversaires solides (Richmond, Utah State, Saint Mary’s, Western Kentucky). Avec des horaires raccourcis, les petits programmes auront du mal à constituer des portefeuilles dignes d’un tournoi, alors perdre en décembre fait mal pour un programme comme UNI.

Suivez le journaliste de basketball universitaire Scott Gleeson sur Twitter @ScottMGleeson.