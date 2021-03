Cela ne dit rien de spécifique, remarquez. Plus tôt dans la journée, la machine OnePlus PR a publié un tweet avec des images du OnePlus One original, du OnePlus 3 et du OnePlus 5, demandant aux gens de «faire le calcul». Poco – la sous-marque Xiaomi qui a prétendu ces derniers temps qu’elle était aussi bonne qu’une marque autonome, et pas une simple sous-marque – faisait également le calcul parmi son public, semble-t-il. Détournant le train de battage médiatique OnePlus 9, Poco a répondu avec une question énigmatique, « deuxième tour? »

À l’époque du lancement du Poco F1, il a quelque peu sauté sur le titre de « tueur phare » que OnePlus avait construit et conçu pour lui-même. Alors que OnePlus se déplaçait pour offrir plus d’appareils haut de gamme toujours à un prix avantageux, Poco a exagéré avec le Poco F1 – portant des spécifications phares mais à des prix proches du budget. Cependant, depuis lors, Poco a diversifié son portefeuille dans la série C du segment budgétaire, la série M à budget moyen et la série X de milieu de gamme. Pendant ce temps, le Poco F2 est resté aussi insaisissable que Cyberpunk 2077 pendant toutes ces années avant son lancement. Maintenant, avec le lancement du OnePlus 9 à venir, Poco semble avoir une chose ou deux à dire.

