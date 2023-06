Indice de la qualité de l’air : La fumée des feux de forêt est un problème dans plusieurs provinces

La fumée des feux de forêt continue de détériorer la qualité de l’air dans de nombreuses régions du pays, du nord de l’Alberta à l’Atlantique.

En Alberta, la situation des incendies de forêt s’est améliorée, incitant les autorités à annoncer la fin de l’état d’urgence provincial.

Mais les derniers avis météorologiques émis lundi par Environnement Canada montrent que certaines régions du nord de l’Alberta, ainsi que le nord de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest, font l’objet d’énoncés spéciaux sur la qualité de l’air.

« La fumée des feux de forêt entraîne parfois une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite », indiquent les déclarations.

« La qualité de l’air et la visibilité réduite en raison de la fumée des feux de forêt peuvent fluctuer sur de courtes distances et peuvent varier considérablement d’une heure à l’autre. La fumée des feux de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même à de faibles concentrations. Continuez à prendre des mesures pour protéger votre santé et réduire l’exposition à la fumée . »

Samedi, les incendies de forêt avaient déjà brûlé plus d’un million d’hectares en Alberta, rendant la saison des incendies de cette année sans précédent depuis des décennies.

Les résidents de la région de Fort Chipewyan, y compris un certain nombre de membres des Premières Nations, sont restés sous le coup d’un ordre d’évacuation obligatoire dimanche.

La cote air santé conjointe provinciale-fédérale prévoit un risque élevé ce soir de problèmes de santé potentiels en raison de la pollution de l’air à Fort Chipewyan.

Selon l’indice mondial de la qualité de l’air, la qualité de l’air à Meander River, dans le nord-ouest de l’Alberta, est répertoriée comme pire que celle de la capitale du Bangladesh, Dhaka, depuis lundi.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Les responsables ont déclaré dimanche que le feu de forêt dans la région de Halifax était maîtrisé à 100 %.

Pas moins de 16 000 personnes ont fui leurs maisons à cause de l’incendie, avec environ 200 structures, dont 151 maisons, endommagées ou détruites.

La valeur de la cote air santé pour la ville devrait être faible au cours des prochains jours.

Pendant ce temps, les pluies indispensables du week-end ont aidé à contrôler un incendie de forêt record dans le comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse, situé dans le sud-ouest de la province.

Un incendie dans le comté de Barrington Lake est maintenant le plus important de l’histoire de la province, couvrant plus de 24 000 hectares dimanche soir.

Des déclarations spéciales sur la qualité de l’air sont en vigueur pour les zones environnantes en raison de l’incendie du lac Barrington.

QUÉBEC

En plus de plusieurs déclarations informant les résidents de la mauvaise qualité de l’air due aux incendies de forêt, Environnement Canada a émis des avertissements de smog dans certaines parties du Québec, y compris la région du Grand Montréal.

« De fortes concentrations de particules fines provenant des incendies de forêt au Québec entraîneront une mauvaise qualité de l’air dans de nombreuses régions aujourd’hui », indiquent les avertissements.

Des milliers de Québécois ont déménagé, le nombre d’incendies de forêt s’élevant à 156 dimanche.

La valeur de la cote air santé pour Montréal est répertoriée comme élevée pour lundi, mais devrait baisser mardi. Les résidents de Gatineau courent également un risque modéré de problèmes de santé en raison de la pollution de l’air.

Selon l’Indice mondial de la qualité de l’air, la qualité de l’air à Obedjiwan, une Première Nation du centre-sud du Québec, est égale ou pire que certaines régions de Delhi, en Inde.

ONTARIO

Dans le sud-ouest, l’est et le nord de l’Ontario, Environnement Canada a publié des déclarations sur la qualité de l’air en raison des incendies de forêt au Québec, ainsi que d’autres incendies locaux.

La mauvaise qualité de l’air devrait durer lundi et potentiellement mardi dans certaines régions.

Dimanche, les autorités ont demandé aux personnes vivant autour du lac Centennial, à plus de 150 kilomètres à l’ouest d’Ottawa, d’évacuer leurs maisons en raison d’un feu de forêt à proximité couvrant environ 50 hectares.

Selon la cote air santé, la majorité des zones présentent un risque modéré à élevé, selon leur proximité avec la fumée des feux de forêt.

L’indice mondial de la qualité de l’air montre que la pollution de l’air à Peterborough, en Ontario, au nord-est de Toronto, est pire qu’à Pékin.



Avec des fichiers de CTVNewsEdmonton.ca Producteur numérique Brittany Ekelund, CTVNewsAtlantic.ca Journaliste vidéo Hafsa Arif, CTVNewsAtlantic.ca Rédacteur Alex MacIsaac, CTVNewsMontreal.ca Journaliste numérique Daniel J. Rowe, CTV News Ottawa Journaliste numérique polyvalent Josh Pringle et La Presse canadienne