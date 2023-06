Indice d’agence libre de Shohei Ohtani, blessure de Dansby, retour de JV

Rumeurs MLB : le retour de Justin Verlander à Houston ne s’est pas déroulé comme prévu

Justin Verlander a été chaleureusement accueilli par les fans d’Astros à son retour à Houston mardi, mais sa performance n’a pas confirmé cela. Verlander et les Mets de New York ont ​​connu des difficultés jusqu’à présent cette année, ce n’est un secret pour personne. Malgré la masse salariale la plus élevée du sport – y compris une rotation soutenue par les vétérans JV et Scherzer – New York est loin d’être une place en séries éliminatoires, ou la première place dans la NL East d’ailleurs.

JV a été l’histoire pendant un court moment, mais la page s’est rapidement tournée vers Framber Valdez, qui a prouvé que Houston avait raison de quitter Verlander en premier lieu. Non seulement les chiffres de Valdez sont meilleurs que ceux de Verlander jusqu’à présent cette saison, mais le premier a lancé bien mieux que l’as vieillissant face à face mardi. Valdez est passé à 4-1 avec une MPM de 1,50 et un WHIP de 0,83 lors de ses six derniers départs, et pourrait très bien faire son deuxième All-Star Game consécutif.

« Il a quatre lancers au-dessus de la moyenne, et je pense qu’il est vraiment difficile de le reconnaître », a déclaré le manager des Mets, Buck Showalter, par MLB.com. « C’est pourquoi vous voyez de bons frappeurs se balancer sur des terrains que votre première pensée est: » Pourquoi se balancent-ils sur ce terrain? Mais la rotation est si serrée qu’il y a beaucoup de reconnaissance tardive sur le terrain et vous n’avez pas beaucoup de temps. Je pense que c’est quelque chose qui manque aux gens chez lui, c’est à quel point la reconnaissance de la rotation est tardive sur ses deux balles cassées.

Valdez a une fiche de 7-5 avec une MPM de moins de trois cette saison. Après une période difficile, Houston a finalement enregistré sa 40e victoire, le premier jalon de ce que Dusty Baker espère nombreux dans leur quête d’une répétition des World Series.