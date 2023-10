MANILLE, Philippines – Louie Romero est prête à se lancer dans le prochain chapitre de sa jeune carrière.

Le meneur de jeu de 23 ans a signé avec Farm Latest, comme l’ont annoncé les Foxies lundi soir.

L’ancienne MVP de la PVL Collegiate Convention Finals fera ses débuts à Farm Today lors de la troisième conférence de la Premier Volleyball League, qui devrait débuter plus tard ce mois-ci.

« Rome ne s’est pas construite en un seul jour, mais avec l’ajout d’un passeur comme Louie Romero de notre côté du terrain, nous sommes prêts à accélérer le développement de l’équipe, en particulier en attaque », lit-on dans le communiqué de l’équipe. annonce sur X.

Romero a joué pour la dernière fois au volleyball agressif en mai lorsqu’elle a mené l’Adamson College à une finale de bronze lors de la saison 85 de l’UAAP, la première de l’université en volleyball féminin depuis 2014. Cependant, la meilleure passeuse du défi collégial de la V-League 2022 a décidé de renoncer au reste de ses études collégiales. éligibilité après la saison.

« Nabakante lang po ako après UAAP, mais je peux dire que naman pagpapalakas et pag-iingat sa katawan ko, kaya je peux dire na préparé naman po ako », a partagé Romero.

(Je viens de faire une pause après l’UAAP, mais je n’ai jamais cessé de me mettre en forme et de prendre soin de mon physique, c’est pourquoi je peux dire que je suis prêt à jouer.)

Parallèlement à son retour, elle retrouvera les anciennes Women Falcons Trisha Tubu, Kate Santiago et Cae Lazo, qui ont toutes fait leurs débuts en PVL lors de la Conférence sur invitation de cette année.

L’ancien élève de Kings Montessori fera également équipe avec ses collègues anciens joueurs de l’UAAP Joan Narit, Alyssa Bertolano et Pia Ildefonso, ainsi qu’avec les vedettes de l’Université de Saint Benilde Gayle Pascual, Cloanna Mondoñedo et Zam Nolasco, entre autres.

«Na-miss ko po maglaro, et maintenant na eto na, lalo akong excité. Napanood a discuté de la récente convention finale de Farm, à propos de son akin, à propos de ‘yun, a déclaré le personnel de l’année dernière et a appelé le personnel à alam ko kung paano ako makakatulong », a mentionné Romero.

(J’ai raté de jouer et maintenant je suis vraiment excité. J’ai regardé la conférence finale de chaque sport de Farm Today et je sais ce que je dois faire pour aider l’équipe.)

Les jeunes Foxies ont terminé leurs débuts en PVL en bas du classement, mais avec la nouvelle conférence vient un nouvel espoir alors qu’ils reviennent sur le terrain avec plus de talent, de confiance et de courage pour remporter leur insaisissable première victoire et plus encore.

« Gusto ko lang po makatulong sa personnel. J’adore la ferme Récemment chez Tito Frank (Lao) ‘yung kaaitan et la générosité de kanilang pamilya. Excité po ako para aming unang panalo at iba pa », a déclaré Romero.

(Je veux simplement aider l’équipe. Je veux remercier leur gentillesse et leur générosité et je suis ravi d’aider l’équipe à obtenir notre première victoire et plus.)

